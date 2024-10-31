Названы результаты национального проекта «Экология»

Фото: Министерство экономики и финансов Московской области
В 2024 году в Подмосковье успешно завершена рекультивация трёх крупных мусорных полигонов — «Егорьевский», «Воловичи» и «Сафоново», а также ликвидирована несанкционированная свалка в городе Шатура. Мероприятия проводились в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология», сообщает Министерство экономики и финансов Московской области.
До конца года планируется завершить рекультивацию ещё трёх полигонов — «Непейно» (Дмитровский район), «Шатурский» (Шатурский район) и «Лесная» (Серпуховский район). Кроме того, будут устранены две несанкционированные свалки в городах Химки и Долгопрудный.
На реализацию мероприятий национального проекта «Экология» в 2024 году предусмотрено 10 миллиардов рублей, из которых 5 миллиардов — средства федерального бюджета.
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Дайана Хусинова