Жители Московской области могут поучаствовать в акциях по раздельному сбору вторсырья

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В Московской области 26 и 27 октября пройдут акции по раздельному сбору отходов в семи городских округах. Жители и гости региона смогут сдать вторсырьё и ненужные вещи, а также посетить эко-мастер классы, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Расписание на 26 октября:
Читайте также:
Молодые активисты провели в Кашире субботник
В Министерстве рассказали почему В Министерстве рассказали почему важно сортировать отходы
В Москве могут открыть летний лагерь проекта «Экология – дело каждого»
- Одинцовский городской округ, Звенигород, ул. Ленина, 30, с 14:00 до 15:00;
- Богородский городской округ, Ногинск, ул. Советская, 45, с 12:00 до 14:00;
- Орехово-Зуевский городской округ, Орехово-Зуево, ул. Ленина, 85, парковка у ТЦ «Аквилон», с 11:00 до 13:00;
- г.о. Электросталь, на углу улиц Мира и Корешкова, на площади возле «Кристалла», с 12:00 до 14:00.
- г.о. Королёв, ул. Строителей, 15А, Центр развития «Смартум», спортивная площадка справа от входа, с 12:00 до 14:00;
- г.о. Долгопрудный, Московское шоссе, 21к4 или Институтский переулок, 1, с 12:00 до 13:30;
- Одинцовский городской округ, Одинцово, ЖК «Новая Трёхгорка», площадка между ул. Кутузовская, 74б и ул. Чистякова, 80, с 11:30 до 13:30.
Читайте также:
Молодые активисты провели в Кашире субботник
В Министерстве рассказали почему В Министерстве рассказали почему важно сортировать отходы
В Москве могут открыть летний лагерь проекта «Экология – дело каждого»
Дайана Хусинова