В Министерстве рассказали почему важно сортировать отходы

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Сортировка отходов — простой, но важный шаг для защиты нашей планеты. Начните с малого: установите отдельные контейнеры для разных видов отходов и постепенно приучайте себя к этой практике. Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору делится некоторыми советами по раздельному сбору отходов дома.
Поставьте дополнительный контейнер для вторсырья. Не забывайте выбрасывать содержимое ваших контейнеров в соответствующие баки на улице: вторсырьё — в синий контейнер, смешанные отходы — в серый.
Причины, почему важно сортировать мусор:
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Причины, почему важно сортировать мусор:
- эффективная переработка: разделяя отходы на фракции дома, мы сохраняем качество вторсырья;
- сокращение свалок: чем лучше сортировать отходы, тем меньше мусора оказывается на свалках. Это приводит к их сокращению и очищению природы;
- сохранение ресурсов: использование вторсырья для производства новых вещей позволяет сберечь природные ресурсы;
- чистая экология: раздельный сбор мусора предотвращает загрязнение окружающей среды и улучшает экологическую ситуацию.
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Дайана Хусинова