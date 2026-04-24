Названы способы выведения более мощных ростков рассады, чтобы они не тянулись
Чтобы рассада не вытягивалась, не была тонкой, бледной и длинной, нужно создать ей условия, приближенные к естественным весенним. Есть шесть способов не дать рассаде вытянуться. О них в беседе с «Газетой.Ru» рассказала агроном, доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ Галина Абрамова.
Освещение — ключевой фактор. Сразу после прорастания семян необходимо обеспечить световой день продолжительностью 12–16 часов. Для этого подойдут фитолампы, люминесцентные или светодиодные лампы холодного спектра. Важно правильно расположить лампу: для теплолюбивых растений — на расстоянии 5–10 см, для остальных — 10–15 см. Есть интересный прием: использование фольги, зеркал или белого картона вокруг рассады может увеличить освещение на 30–50% без необходимости дополнительных ламп, отметила специалист.
Температурные условия также имеют значение. Сразу после появления всходов рекомендуется снизить температуру на 5–7 °C. В условиях высокой температуры (выше +25 °C) рассада будет вытягиваться, даже при достаточном освещении.
Не менее важен режим полива и подкормок, хотя об этом часто забывают. Полив следует проводить только после полного высыхания земляного кома. Избыток влаги способствует росту стебля в ущерб развитию корневой системы. Избегайте чрезмерного использования азотных удобрений, так как они могут вызвать жирование и вытягивание растений. Первую подкормку следует проводить после появления настоящих листьев, делая акцент на фосфор и калий, подчеркнула специалист.
Важна и пикировка рассады. Если сеянцы взошли слишком густо, их необходимо рассадить при появлении одного–двух настоящих листьев. В тесноте они будут конкурировать за свет и вытягиваться.
Существуют и механические методы, такие как досыпание грунта и заглубление растений при пикировке. Если сеянцы все же вытянулись, можно добавить сухую землю или песок до уровня семядолей. Это стимулирует рост дополнительных корней и делает растение более устойчивым. При пересадке можно заглублять стебель до семядольных листьев. Также важно обеспечить хорошее проветривание. Свежий воздух и легкое покачивание стеблей (например, от вентилятора или рукой) способствуют утолщению стебля, заключила Абрамова.
