Агроном перечислил основные ошибки новичков при выращивании рассады
Одним из ключевых этапов получения хорошего урожая является правильное выращивание рассады. Об этом сообщил агроном, технический консультант «Гродан» Алексей Куренин в беседе с «Лентой.ру».
Агроном указал на первую ошибку, связанную с неправильной подготовкой семян. По его наблюдениям, многие начинающие садоводы часто пренебрегают этим важным этапом. Однако замачивание семян помогает размягчить их оболочку и ускоряет процесс прорастания.
Следующей распространенной ошибкой, по словам Куренина, является несвоевременный посев. Он подчеркнул, что выбор правильного времени для посева играет ключевую роль. Важно учитывать требования выращиваемых культур к длине светового дня. Если посеять семена слишком рано, растения могут страдать от недостатка тепла и света. При посеве в поздние сроки растения не успевают полностью развиться и адаптироваться к окружающей среде, что может привести к их гибели.
Кроме того, Куренин рекомендовал избегать избыточного полива рассады. В чрезмерно увлажненной почве корни испытывают дефицит кислорода и не получают стимула для формирования мощной корневой системы. Он отметил, что между поливами почва должна немного подсыхать.
Также агроном указал на другие частые ошибки новичков, такие как нарушение температурного режима и недостаток освещения. Он добавил, что перенос рассады в открытый грунт должен осуществляться постепенно, чтобы растения могли адаптироваться к новым условиям. Кроме того, он подчеркнул важность подкормки для успешного выращивания растений.
Читайте также: