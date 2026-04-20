Дачников предупредили о штрафе за установку одного вида заборов
За установку зеркальных заборов на дачном участке собственник рискует получить штраф до пяти тысяч рублей в том случае, если будут нарушены права животных. Об этом сообщил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, передает NEWS.ru.
Бондарь подчеркнул, что хотя прямого запрета на установку таких заборов нет, владельцы участков должны учитывать условия жизни животных и не мешать их естественному поведению. Зеркальная поверхность таких ограждений отражает небо и деревья, из-за чего звери и птицы теряют ориентацию и натыкаются на преграду, что приводит к их травмам.
Эксперт отметил, что в случае травмирования животных из-за забора, природоохранная прокуратура может инициировать проверку и привлечь собственника к ответственности.
Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что владельцы дачных участков могут получить штрафы по ряду статей КоАП РФ.
