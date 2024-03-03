Названы страны, в которых зимовали россияне

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Самым популярным зарубежным направлением у россиян за прошедшую зиму стал Таиланд: 50% длительных зарубежных бронирований оформлены в эту страну. Об этом сообщает «Газета.Ru», ссылаясь на исследование OneTwoTrip.
Чаще всего российские туристы выбирали там отели категории «три звезды» (33% заказов), средняя стоимость составила — 4 700 руб. за ночь.
Второе место заняли ОАЭ (5,5%). Там россияне зимовали в пятизвездочных гостиницах (37% бронирований) со средней стоимостью 30 000 руб. в сутки.
Замкнула тройку лидеров Индонезия, где пережидали холода 4,7% россиян. Там самыми востребованными стали трехзвездочные отели (46% заказов), в среднем сутки стоят 4 500 руб.
Далее расположился Вьетнам (доля 3,6%) с трехзвездочными отелями (64% бронирований) со средней стоимостью 2 800 руб. в сутки и Япония (3,4%) с гостиницами в три звезды (50%), где ночь стоит около 12 500 руб.
В десятку также попали Турция (2,5%), Италия (2,2%), Мексика (2,0%), Китай (1,9%) и Испания (1,7%).
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Второе место заняли ОАЭ (5,5%). Там россияне зимовали в пятизвездочных гостиницах (37% бронирований) со средней стоимостью 30 000 руб. в сутки.
Далее расположился Вьетнам (доля 3,6%) с трехзвездочными отелями (64% бронирований) со средней стоимостью 2 800 руб. в сутки и Япония (3,4%) с гостиницами в три звезды (50%), где ночь стоит около 12 500 руб.
В десятку также попали Турция (2,5%), Италия (2,2%), Мексика (2,0%), Китай (1,9%) и Испания (1,7%).
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Ювелина Бернст