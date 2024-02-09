Турэксперт Шелехова: Дубай и Бангкок – самые популярные направления к 23 февраля

Фото: istockphoto.com/Sergey Sokolnikov
Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова сообщила, что самыми востребованными направлениями на выходных, приуроченных к 23 февраля, стали Дубай, Бангкок, а также Денпасар, Пхукет и Стамбул.
«В сравнении с прошлогодними праздниками топ направлений не изменился. При этом в 2024 году больше россиян стали заранее планировать свой отпуск. <…> В период выходных к 23 Февраля самыми популярными российскими городами стали Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Краснодар», — добавили специалисты сервиса в беседе с RT.
Ранее россиянка поделилась ценами на яйца на Бали. По словам девушки, десяток стоит 40-50 рупий, или порядка 290 рублей.
«Когда я первый раз увидела эти цены, меня охватила паника», — приводит utro.ru со ссылкой на Лента.ру слова девушки.
Читайте также:
Более полутора десятков аэростатов в форме сердца увидят посетители фестиваля в Дмитрове
В Коломне можно попробовать авторский мармелад с необычным вкусом
Россиянам раскрыли, с чего начать неопытным путешественникам
Мелисса Тимофеева