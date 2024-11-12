Названы заболевания, на которые может указывать сухость рук во время холода

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Казалось бы, покрасневшие и сухие руки во время холодов — нормальное явление, однако должно ли быть так?
Врач-аллерголог, иммунолог, терапевт Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» сообщила, что покраснения и зуд на руках могут быть связаны как с аллергией на холод (иначе — холодовой дерматит), так и с другими серьезными проблемами.
По ее словам, главным в осенний и зимний период является своевременный уход за кожей: перчатки и жирные крема для увлажнения.
Она добавила, что также стоит обратиться к витаминам, которые помогут восполнить недостаток солнца.
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«Это может быть связано с гормональными нарушениями, с работой щитовидной железы. Руки также показатель того, как у нас работает ЖКТ. Желательно не тянуть, а обращаться к врачу. Культура здоровья — это важно», — сказал врач.
По ее словам, главным в осенний и зимний период является своевременный уход за кожей: перчатки и жирные крема для увлажнения.
«У нас при холоде нарушается микроциркуляция. Нужно наносить крем. В основном краснота, зуд, отеки появляются на руках и лице, еще могут быть на ногах, потому что именно конечности менее защищены от холода», — отметила эксперт.
Она добавила, что также стоит обратиться к витаминам, которые помогут восполнить недостаток солнца.
«Например, витамин D защищает наши клетки кожи и сохраняет обменные процессы, а еще отвечает за работу нервных клеток, чтобы мы даже в холодную погоду были добры и веселы», — заключила иммунолог.
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Анастасия Бондарева