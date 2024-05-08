Названы неожиданные заболевания, на которые может указывать сухость губ

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Врач-дерматолог Мария Константинова заявила, что такой симптом, как сухость губ, может говорить о проблемах ЖКТ, а также анемии.
Также такой симптом может наблюдаться при сахарном диабете, гипотиреозе, псориазе и красной волчанке. Кроме этого, такое состояние кожи губ может быть вызвано и внешними факторами.
Ранее дерматолог Ирина Скорогудаева заявляла о том, что выдавливать прыщи опасно, поскольку это может привести к постакне.
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«Причин, вызывающих постоянную сухость губ, достаточно много. Так, сухость губ возникает при использовании некачественной косметики, в качестве аллергической реакции на употребляемые продукты, зубную пасту или губную помаду, в результате анемии, из-за заболеваний ЖКТ или при наличии в организме вируса герпеса», – прокомментировала в беседе с Газета.ру Константинова.
Ранее дерматолог Ирина Скорогудаева заявляла о том, что выдавливать прыщи опасно, поскольку это может привести к постакне.
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Мелисса Тимофеева