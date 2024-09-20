Врач Кашух заявила о риске аллергии на рис

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Гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Екатерина Кашух заявила, что богатый витаминами рис может в редких случаях стать причиной аллергической реакции.
«Из-за высокого содержания простых углеводов очищенный рис следует с осторожностью употреблять людям с сахарным диабетом. Кроме того, из-за низкого содержания клетчатки рис может вызвать запоры. В редких случаях встречается аллергия на рис. Её симптомы — сыпь на коже, тошнота, одышка», — пояснила в беседе с RT Кашух.
А доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заявила об опасности злоупотребления дубайского шоколада.
«Регулярное употребление этой сладости в больших объёмах при наличии предрасположенности к сахарному диабету влечёт за собой инсулинорезистентность, и сам сахарный диабет. Это и избыток веса, и проблемы метаболического характера. Сюда же относится формирование зависимости. Такой продукт захочется есть снова и снова, им не будешь насыщаться», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.
Ранее Екатерина Кашух заявляла, что маленьким детям до 3-х лет не рекомендуется давать соленья и консервы.
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