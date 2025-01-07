Названы запахи, которые кошки и собаки не переносят

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Обоняние у кошек и собак крайне чувствительно и развито в разы сильнее, чем у человека. При помощи этого органа чувств они воспринимают куда больше аспектов окружающего мира.
Однако есть такие запахи, которые кошки и собаки попросту не переносят и стараются избегать. Их перечислила Общественная Служба Новостей.
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Кошки не любят запах:
- лаванды;
- цитрусовых;
- эфирных масел;
- столового или яблочного уксуса;
- специй;
- лука и чеснока;
- резкого парфюма или алкоголя;
- диффузоров, освежителей воздуха;
- герани, лимона, перечной мяты и чабреца.
- цитрусовых;
- кинзы, розмарина и тимьяна;
- всех видов уксуса;
- перца;
- сосны.
«Особенность обоняния кошек заключается в том, что они распознают запахи не только носом, но и ртом. В нёбе у них особенным образом расположены каналы, которые являются одновременно обонятельной системой и носа, и пасти. <…> Отличному нюху собаки способствуют не только внутренние сенсоры, но еще и внешняя часть носа. Влага на мочке носа позволяет абсорбировать запахи из воздуха», — пояснили в издании.Читайте также:
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Данил Пономарев