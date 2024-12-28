Кинологи рассказали, как выбрать передержку для собаки в Новый год

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Собаководам, которые планируют уехать на Новый год и не смогут взять с собой любимца, важно найти надежную передержку для питомца. Обычно владельцы стараются оставить собаку с родными или близкими, но не у всех есть такая возможность, поэтому Российская кинологическая федерация подготовила советы, как выбрать надежную передержку для собаки на Новый год.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что нужно выбирать такую передержку для собаки, где ей будет максимально спокойно и комфортно.
«Дело в том, что питомец в любом случае будет испытывать стресс, оставшись без хозяина. А если он будет находиться в месте, где ему будет некомфортно, это дополнительный повод для переживания. Помните, не всех собак можно оставлять на передержках, это касается маленьких щенков, собак, которые только попали к вам в дом, а также тех, у кого есть проблемы с поведением. Таких питомцев лучше брать с собой», — прокомментировал он.
Надёжней всего оставить собаку с тем, кого она знает
Безусловно, лучший вариант — это оставить собаку у друзей или родственников, с которыми знаком питомец. Так получится минимизировать стресс от смены обстановки и окружающих людей. Но, оставляя питомца с близкими людьми, вы должны убедиться, что они смогут ухаживать за собакой. Даже если это ваш лучший друг, он просто может не справиться с любимцем, что доставит стресс не только ему, но и животному. Поэтому заранее обговорите все нюансы и убедитесь, что собаке и человеку, который с ней останется, будет комфортно вместе.
Передержки за городом
В канун Нового года и в последующие праздничные дни на улицах города будет многолюдно. Кроме того, в эти дни многие запускают салюты, взрывают петарды. Если собака окажется на прогулке без хозяина с незнакомым человеком в такой обстановке, это может сильно напугать ее. Поэтому лучше рассматривать передержки за городом. Есть много дрессировочных центров, расположенных в тихих живописных местах. Там собака будет чувствовать себя спокойней.
Дрессировочные центры
Если нет возможности оставить любимца с родными или друзьями, выбирайте для собаки надежные передержки с профессионалами. Мы советуем останавливаться на дрессировочных центрах. В них работают профессиональные кинологи, которые точно знают, как общаться с собакой. Помимо того, что с питомцем будут гулять и ухаживать за ним, с ним будут заниматься. У собаки просто не будет времени грустить, ведь она будет занята изучением и отработкой новых команд.
«Перед тем, как заключить договор с зоогостиницей, обязательно проверьте все сертификаты и документы, убедитесь, что размер комнаты соответствует нормам. Ваш питомец должен иметь возможность свободно изменять свое положение, комфортно спать и находиться в таком пространстве. У каждого сотрудника должны быть соответствующая квалификация, лучше если в такой гостинице помимо профессиональных кинологов, будут работать ветеринарные работники. Обязательно обсудите график выгула, расскажите об особенностях питомца и привезите привычный корм для собаки», — дал совет Голубев.
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