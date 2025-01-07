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Стало известно, почему кошки и собаки испытывают взаимную неприязнь

Фото: iStock/MirasWonderland

Фото: iStock/MirasWonderland

Конфликты между собаками и кошками — распространенное явление. Взаимная неприязнь между двумя этими видами обуславливается различными коммуникативными системами и отличающимися ролями в природе. Собаки — стайные охотничьи животные, потомки диких волков, в то время как кошки — одиночки, сообщает Общественная Служба Новостей.


«Собачьи инстинкты заставляют питомцев преследовать своих жертв, особенно если они маленькие, писклявые и пугливые. Поэтому если вместо кошки собака увидит белку или крысу, реакция будет такой же мгновенной», — отмечается в материале.
В то же время еще одной причиной может быть нелюбовь кошек к каким-либо контактам, из-за чего они предпочитают просто сбежать, что, в свою очередь, лишь раззадоривает собак. К тому же преследование кошек собаками может быть обусловлено простым любопытством или желанием поиграть, что чуждо кошке.

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#животные
Названы запахи, которые кошки и собаки не переносят
07 января 2025, 21:43

Фото: iStock/Ksenia Raykova

Обоняние у кошек и собак крайне чувствительно и развито в разы сильнее, чем у человека. При помощи этого органа чувств они воспринимают куда больше аспектов окружающего мира.
Однако есть такие запахи, которые кошки и собаки попросту не переносят и стараются избегать. Их перечислила Общественная Служба Новостей.

Кошки не любят запах:
  • лаванды;
  • цитрусовых;
  • эфирных масел;
  • столового или яблочного уксуса;
  • специй;
  • лука и чеснока;
  • резкого парфюма или алкоголя;
  • диффузоров, освежителей воздуха;
  • герани, лимона, перечной мяты и чабреца.
Собаки не любят запах:
  • цитрусовых;
  • кинзы, розмарина и тимьяна;
  • всех видов уксуса;
  • перца;
  • сосны.
«Особенность обоняния кошек заключается в том, что они распознают запахи не только носом, но и ртом. В нёбе у них особенным образом расположены каналы, которые являются одновременно обонятельной системой и носа, и пасти. <…> Отличному нюху собаки способствуют не только внутренние сенсоры, но еще и внешняя часть носа. Влага на мочке носа позволяет абсорбировать запахи из воздуха», — пояснили в издании.
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#кошки
#собаки
#служба
#животные
#животное
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«Роскосмос» опубликовал фото Вифлеема, где родился Христос
07 января 2025, 20:40

Фото: istockphoto/Aida Odeh

«Роскосмос» опубликовал фото Вифлеема, где родился Иисус Христос.
Снимок сделан спутником «Ресурс-П» и размещен в Telegram-канале госкорпорации.




«На снимке спутника «Ресурс-П» — город Рождества, Вифлеем <...> Первый храм над местом рождения Иисуса Христа был основан в IV веке, с того момента службы здесь почти не прекращались», - сказано в сообщении.
Рождество является вторым по значимости двунадесятым праздником после Пасхи. В большей части мира его отмечают 25 декабря, но православные празднуют его по юлианскому календарю.

Перед этим сообщалось, какое событие состоялось в Ленинском округе Подмосковья по случаю Рождества. Известно, что на нем присутствовали многие звезды.

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#мир
#россия
#роскосмос
#фотография
#религия
#новости
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В Британии свыше 700 работников присоединились к иску в отношении McDonald's
07 января 2025, 20:24

Фото: istockphoto/Zolnierek

Свыше 700 человек действующих и экс-сотрудников британского McDonald's присоединились к иску о домогательствах на работе в отношении ресторанной сети. Об этом информируют юристы Leigh Day.
«Более 700 клиентов в возрасте 19 лет и моложе, работавших в McDonald's, обратились в юридическую фирму Leigh Day с просьбой подать судебный иск от их имени. На данный момент в исках фигурируют более 450 ресторанов McDonald's», — гласит сообщение юридической фирмы.
Сотрудники ресторанов пожаловались, что на работе они подвергались домогательствам и дискриминации, а также пострадали от расизма и гомофобии. Юристы намерены добиться компенсации для своих клиентов.

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#мир
#великобритания
#суд
#уголовное дело
#криминал
#домогательства
#новости
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Двое приговоренных к смертной казни отказались от помилования Байдена
NBC: 2 помилованных Байденом заключенных попросили не отменять им смертную казнь
07 января 2025, 17:59

Фото: iStock/rarrarorro

Двое осужденных за убийство, которым президент США Джо Байден смягчил наказание до пожизненного срока, попросили федеральный суд не отменять им смертную казнь, передает телеканал NBC News.
Уточняется, что заключенные отказываются подписывать документы, которые подтверждают помилование президентом. Отбывающие срок в штате Индиана преступники Шеннон Агофски и Лен Дэвис утверждают, что согласие на смягчение наказания может помешать им в обжаловании приговоров. Примечательно, что они не признают свою вину в убийствах.

Напомним, в декабре прошлого года глава Соединенных Штатов Джо Байден смягчил наказание для 37 из 40 лиц, приговоренных к смертной казни на федеральном уровне, заменив ее пожизненным заключением без права на УДО.

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#трамп
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Умер экс-лидер французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен
Экс-лидер партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен умер в возрасте 96 лет
07 января 2025, 17:38

Жан-Мари Ле Пен (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Бывший лидер французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает французское агентство AFP.
Согласно информации источника, о смерти политика сообщили члены его семьи. Жан-Мари Ле пен ушел из жизни в одном из медучреждений в городе Гарш. Уточняется, что политик находился там в течение последних нескольких недель.

В 1956 году Жан-Мари Ле Пен стал самым молодым членом французского парламента. Политик пять раз выдвигал свою кандидатуру на пост главы государства. В 1972 году он возглавил партию «Национальный фронт».

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#франция
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Пластический хирург Алексанян раскрыл риски инъекционной ринопластики
Хирург Алексанян: инъекционная ринопластика может стать причиной потери зрения
07 января 2025, 16:33

Фото: iStock/yacobchuk

Сегодня ринопластика пользуется спросом, поскольку может исправить врожденные и приобретенные недостатки формы носа. Наибольшую популярность обретает безоперационная, она же инъекционная ринопластика. Главный врач клиники Art Plastic, пластический хирург и доктор медицинских наук Тигран Алексанян в беседе с RuNews24.ru рассказал, почему эта процедура не так безобидна, как может показаться на первый взгляд.
По его словам, значительная угроза заключается в применении некачественных препаратов и некорректной технике выполнения процедуры. Алексанян утверждает, что некачественные филлеры могут повредить хрящевую ткань носа, в результате чего может потребоваться сложная и дорогостоящая операция для восстановления формы носа.

«Неправильное введение инъекции может повредить сосуды, что в свою очередь нарушает кровоснабжение носовых тканей. Это приводит к некрозу, вызванному гибелью клеток, что влечет за собой косметические дефекты и потенциальную угрозу для здоровья. В критических случаях некроз может затронуть значительные участки тканей, требуя длительного и сложного лечения», — цитирует специалиста RuNews24.ru.

Алексанян также обратил внимание на то, что если глазные артерии и вены, которые находятся поблизости от носа, будут повреждены при неверном введении филлера, то это повлечет за собой серьезные осложнения, включая потерю зрения.

Инъекционная ринопластика может выглядеть как привлекательная альтернатива хирургическому вмешательству, однако связанные с ней риски крайне высоки, заключил врач.

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#хирург
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Ледовое гала-шоу Ильи Авербуха прошло в Ленинском округе
07 января 2025, 15:45

Фото: Полина Абраменко

Ледовое гала-шоу «Чемпионы» состоялось в Ленинском округе Подмосковья в минувший понедельник, 6 января. Мероприятие продюсировал чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух. В начале к зрителям обратился глава округа Станислав Каторов.
«Мне очень приятно здесь находиться и иметь возможность каждому из вас передать этот подарок от нашего губернатора. Я уверен, что ребята из команды Ильи Авербуха покажут вам выступления, которые точно понравятся всем здесь присутствующим», — сказал чиновник.

Гости насладились волшебной атмосферой события, которую им даровали знаменитости. Присутствующие увидели все тонкости головокружительных танцев на льду.

Перед этим фольклорист раскрыл таинство традиционного блюда россиян на Рождество.

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Собор Пресвятой Богородицы в 2025 году: история и традиции, как отмечать, что можно и нельзя делать
07 января 2025, 15:31

Фото: iStock/Vladimir Velichko

На следующий день после Рождества Христова, 8 января, православные христиане отмечают праздник Собор Пресвятой Богородицы, который восхваляет Богоматерь и других приближенных к Иисусу Христу святых. Об истории и традициях праздника рассказывает «Радио 1».

Собор Пресвятой Богородицы


Праздник Собор Пресвятой Богородицы православные христиане отмечают 8 января. Святые Епифаний Кипрский, Амвросий Медиоланский и блаженный Августин хвалили в проповедях Рождество и почитали Богоматерь еще в IV веке. Праздник посвящен Богородице, которая дала жизнь Сыну Божьему Иисусу Христу. Название Собор произошло от того, что в этот день люди объединяются и прославляют Деву Марию, родившую Иисуса Христа, и вспоминают историю о бегстве святого семейства в Египет.

В этот день верующие почитают святого Иосифа Обручника, который оберегал Божию Матерь во время ее земной жизни, царя Давида — предка по плоти Господа Иисуса Христа и святого Иакова — брата Господня, сына от первого брака святого Иосифа Обручника, который бежал в Египет вместе с Матерью Божией и Богомладенцем Иисусом.

По преданию, когда царь Ирод узнал о рождении Спасителя, он отдал приказ умертвить всех младенцев до двух лет в городе Вифлееме и его окрестностях. Ангел явился Иосифу Обручнику во сне и велел ему срочно покинуть страну, взяв с собой Богородицу и младенца Иисуса. Иосиф немедленно отправился в Египет. Вместе со святым семейством был сын Иосифа от первого брака — Иаков. После смерти царя Ирода святое семейство вернулось в Палестину и обосновалось в Назарете.

Самые известные иконы Богородицы


Казанская икона Божией Матери является одним из самых почитаемых образов Пресвятой Богородицы. К иконе обращаются для исцеления от болезней и просят помощи в личной жизни.

Феодоровская икона. Чудесное явление иконы произошло в XIII веке в Костроме. В день Успения Пресвятой Богородицы местные жители увидели воина с иконой Богородицы в руках и приняли его за святого великомученика Феодора Стратилата. В 1613 году Михаил Романов принял крест царского служения перед иконой.

Владимирская икона Божией Матери, по священному преданию, была написана апостолом и евангелистом Лукой на доске от стола, за которым Пресвятая Богородица трапезовала с Иисусом Христом и праведным Иосифом.

Традиции


В этот день православные христиане, как одна большая семья, прославляют Богородицу. В этот день важно прийти в храм, чтобы причаститься. При этом можно просто помолиться, прославить Божию Матерь, а после сделать доброе дело.

По традиции, в этот день чествуют не только Деву Марию, но и всех рожениц и акушеров. В Древней Руси 8 января пекли пироги и угощали ими рожениц. А крестьяне, в семье которых были дети, готовили лучшие блюда и несли их повитухе — женщине, которая принимала роды. Многие пекли хлеб и относили его в церковь — часть оставляли у алтаря, а часть освящали и несли домой. В народе Собор Пресвятой Богородицы называли «Бабьи каши».

Что можно и нельзя делать


В этот день можно есть скоромную пищу, так как Филипповский пост уже закончился. Можно приготовить все свои любимые блюда с использованием продуктов животного происхождения. Лучше всего отправиться в храм, но можно помолиться и дома.

Раньше в праздник нельзя было трудиться беременным женщинам и их мужьям. В день Собора Пресвятой Богородицы не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, а также рукодельничать и заниматься уборкой.

Нельзя жадничать и отказывать другим в помощи, так как это приведет к бедности в будущем. Не следует жениться, рыбачить, охотиться, пересчитывать деньги. Не рекомендуется покупать веревки — это может предвещать беду в семье. Нельзя варить и употреблять кисель — существует поверье, что это к покойнику в доме.

Приметы


Если 8 января снег прилипает к рукам, то стоит ожидать скорого потепления, а если синицы громко кричат, то нужно готовиться к морозам. Если вороны кружат над землей и каркают, то близится снегопад и вьюга. А вот мороз 8 января указывает на то, что лето будет холодным.

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В Госдуме россиян предупредили о необычном обмане с телеприставками
Депутат Гаврилов: при обмане с телеприставками мошенники пользуются доверием
07 января 2025, 14:58

Фото: istockphoto/PicTour Studio

Мошенники пользуются доверием пенсионеров, обманывая их при настройке телевизионных приставок. Об этом RT рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.
«Они приходят на вызов: изначально называют одну сумму за услуги, а по факту работы требуют гораздо большую оплату. После получения денег они быстро уходят, оставляя жертву в замешательстве. Иногда злоумышленники используют сложные схемы, включая заранее подготовленные документы и акты выполненных работ. Такой подход создаёт у жертвы иллюзию легальности происходящего», — пояснил парламентарий.
Гаврилов подчеркнул, что привлечь аферистов к ответственности сложно, поскольку формально они могут быть чисты перед законом, в частности, быть законопослушными налогоплательщиками.

Чтобы предотвратить подобные ситуации, граждане пожилого возраста должны быть осведомлены. Пенсионерам не стоит пускать в дом посторонних, даже если те якобы сотрудники известных фирм.

Депутат резюмировал, что стране нужен специальный реестр, куда будут внесены специалисты по настройке всякого рода техники.

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#мир
#россия
#мошенники
#телевидение
#пенсионеры
#криминал
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