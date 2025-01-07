Стало известно, почему кошки и собаки испытывают взаимную неприязнь

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Конфликты между собаками и кошками — распространенное явление. Взаимная неприязнь между двумя этими видами обуславливается различными коммуникативными системами и отличающимися ролями в природе. Собаки — стайные охотничьи животные, потомки диких волков, в то время как кошки — одиночки, сообщает Общественная Служба Новостей.
«Собачьи инстинкты заставляют питомцев преследовать своих жертв, особенно если они маленькие, писклявые и пугливые. Поэтому если вместо кошки собака увидит белку или крысу, реакция будет такой же мгновенной», — отмечается в материале.В то же время еще одной причиной может быть нелюбовь кошек к каким-либо контактам, из-за чего они предпочитают просто сбежать, что, в свою очередь, лишь раззадоривает собак. К тому же преследование кошек собаками может быть обусловлено простым любопытством или желанием поиграть, что чуждо кошке.
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