Названо число заблокированных на YouTube российских каналов

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За текущий год видеохостинг YouTube заблокировал 83 российских канала. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Уточняется, что с 2020 года платформа ограничила доступ к 207 каналам. По данным РКН, видеохостинг не удалил более 61,3 тыс. запрещенных на территории РФ материалов.
В список каналов, попавших под санкции YouTube с 2020 года, вошли: «Соловьев LIVE», RT, РБК, НТВ. Платформа также ограничила доступ к аккаунтам исполнителей Shaman, Полины Гагариной, Григория Лепса и других музыкальных деятелей.
Ранее сообщалось, что российская компания Rteam представила видеохостинг «Платформа», который позиционируется как новый конкурент YouTube.
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В список каналов, попавших под санкции YouTube с 2020 года, вошли: «Соловьев LIVE», RT, РБК, НТВ. Платформа также ограничила доступ к аккаунтам исполнителей Shaman, Полины Гагариной, Григория Лепса и других музыкальных деятелей.
Ранее сообщалось, что российская компания Rteam представила видеохостинг «Платформа», который позиционируется как новый конкурент YouTube.
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Екатерина Коршунова