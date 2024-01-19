«Пытаются задушить правду»: Режиссёр Михалков отреагировал на блокировку YouTube-канала

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«Если они думают тем самым задушить правду, им это не удастся – все, что пытаются задавить, в итоге звучит только громче. Я буду продолжать говорить правду, свою правду, которую я, возможно, не знаю, но которую точно ищу», — прокомментировал ситуацию Михалков.
Режиссёр также выразил своё удивление тем, что несмотря на нынешние мировые ограничения и санкции его канал на видеохостинге смог просуществовать столь долгое время.
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