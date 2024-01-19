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«Пытаются задушить правду»: Режиссёр Михалков отреагировал на блокировку YouTube-канала

Режиссёр Никита Михалков отреагировал на блокировку своего YouTube-канала
19 января 2024, 12:24
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Российский режиссёр Никита Михалков отреагировал на блокировку своего YouTube-канала «Бесогон ТВ», в своём Telegram-канале.
«Если они думают тем самым задушить правду, им это не удастся – все, что пытаются задавить, в итоге звучит только громче. Я буду продолжать говорить правду, свою правду, которую я, возможно, не знаю, но которую точно ищу», — прокомментировал ситуацию Михалков.

Режиссёр также выразил своё удивление тем, что несмотря на нынешние мировые ограничения и санкции его канал на видеохостинге смог просуществовать столь долгое время.


При этом, он успокоил зрителей, заявив, что его авторскую программу можно будет посмотреть на других интернет-ресурсах.

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#санкции
#интернет
#михалков
#youtube
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В Подмосковье на уборку федеральных трасс от снега вывели около 600 спецмашин
19 января 2024, 12:55

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Федеральные трассы в Московской области очищают от снега и льда 573 единицы спецтехники, использовано более 5 тонн противогололёдных материалов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Сейчас на всех федеральных автодорогах, таким как А-104 Дмитровское шоссе, М-2 «Крым», А-106 Рублёво-Успенское шоссе, М-4 «Дон» (старое направление), А-108 «Московское большое кольцо», М-5 «Урал», А-103 Щёлковское шоссе, М-7 «Волга», М-10 «Россия», М-9 «Балтия» и М-8 «Холмогоры», проезд осуществляется в штатном режиме», — уточнили в ведомстве со ссылкой на «Центравтомагистраль».

При этом сложные погодные условия сохранятся до конца дня, поэтому водителям советуют избегать опасных манёвров и соблюдать дистанцию.

Ранее сообщалось, что в Московской области за сутки выпало 45% месячной нормы осадков.

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#дорогимо
#уборка
#снег
#минтранс мо
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Переведём дух от метели: на выходных москвичам пообещали приятную для прогулок погоду
Синоптик Шувалов: на следующей неделе в столице ожидается плюсовая температура
19 января 2024, 12:49

Фото: IStock/Arseniy Rogov

Выходные в столичном регионе будут безветренными и приятными, несмотря на снижение температуры. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, в предпоследние январские субботу и воскресенье давление будет расти уверенно, снега и ветра не предвидится.
«Температура в субботу будет чуть ниже нормы, но не настолько сильно, чтобы это приносило дискомфорт. В первый выходной день ожидается 8-10 градусов мороза днём, а в воскресенье 12-14 градусов. Но всё-таки не минус 20 и без снегопадов. Не будет этой метели, которая сносила с ног в четверг вечером. Ветра не будет от слова совсем», — рассказал специалист.
Начало недели, по словам Шувалова, будет похоже на выходные: понедельник будет безветренным и с относительно низкими температурами. Но уже во вторник в столичный регион придут погодные перемены.
«У нас опять начнётся падение давления, снег и ветер опять обретут силу. Ожидаются порывы до 12 метров в секунду. В среду тоже ждём снег и повышение температуры уже до 0… -5 градусов, а четверг и пятница будут уже с плюсовой температурой», — заключил синоптик.
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#падение
#снег
#температура
#выходные
#ветер
#регион
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Мстительная женщина попыталась обокрасть бывшего жениха из-за отмены свадьбы
В Великобритании женщина пыталась обокрасть жениха из-за отмены свадьбы
19 января 2024, 12:48

Фото: istock / fizkes

В Великобритании женщина попыталась обокрасть бывшего жениха, который отменил с ней свадьбу. Об этом пишет Manchester Evening News.
31-летняя Розмари Лай из города Манчестер познакомилась с мужчиной в 2017 году на сайте знакомств. В 2018 году он сделал ей предложение. Британец оплачивал покупки невесты и их совместные путешествия. После предложения Розмари начала заниматься подготовкой к свадьбе и ее место проведения. Известно, что она склонялась к дорогим заведениям. Лай была в курсе, что жених унаследовал деньги и недвижимость от бабушки, поэтому считала, что он сможет оплатить дорогое мероприятие.

Но он сказал ей, что роскошные заведения оплатить не получится и предложил невесте найти место подешевле. В итоге они начали много ссориться, и мужчина решил отменить свадьбу.

После этого он стал жертвой мошенников и потерял 3 тысячи фунтов стерлингов (334 тысячи рублей). Из-за ухудшения психического здоровья мужчина попал в больницу. Невзирая на это, мстительная девушка вместо поддержки решила наказать его за разрыв отношений.

Она начала присылать экс-жениху поддельные письма от судебных приставов, которые требовали выплатить более 63 тысяч фунтов стерлингов (семь миллионов рублей). Три года он получал подобные письма, пока не узнал правду и на пошел в суд с заявлением.

Лай признала свою вину по одному пункту обвинения в мошенничестве и трем пунктам обвинения в создании или поставке материалов с целью мошенничества. Британку приговорили к тюремному заключению сроком на два года и три месяца.

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В Подмосковье за год отремонтировали 150 км федеральных дорог
19 января 2024, 12:39

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Московской области отремонтировано 150 км федеральных автодорог. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На участках федеральных автодорог Новорязанском шоссе и транспортной развязке близ Коломны, Горьковском, Ярославском и Новорижском шоссе заменили верхние слои покрытия.

«На федеральной автодороге А-108 «Московское большое кольцо» в ходе ремонта заменили дорожное покрытие, обустроили съезды и обновили остановки общественного транспорта. Капитальный ремонт отрезков с 343 по 348 км и с 359 по 364 км позволил расширить проезжую часть с двух до четырех полос и увеличить пропускную способность трассы с интенсивностью движения более 7 тыс. автомобилей в сутки», — поделились в министерстве.

Кроме этого, были отремонтированы 10 км федеральной трассы М-10 «Россия» в Клину и обустроили разворотную петлю на 47-м км Горьковского шоссе.

Стоит отметить, что в рамках программы в этом году планируют провести ремонт еще на 100 км дорог Московской области.

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#подмосковье
#минтранс мо
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#остановки
#трассы
#капитальный ремонт
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В Мытищах построят три трансформаторные подстанции
19 января 2024, 12:38

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Три трансформаторные подстанции построят специалисты компании «Мособлэнерго» на территории городского округа Мытищи в текущем году, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.
«Новые подстанции появятся на улице труда в городе Мытищи, а посёлке Пирогово и в деревне Коргашино», — уточняется в сообщении.

Кроме того, для повышения надёжности электроснабжения в округе будет реконструирована подстанция на улице Коминтерна в Мытищах, отремонтированы здания ещё двух трансформаторных подстанций. Энергетики также обновят 600 метров кабельной линии электропередачи на территории деревни Болтино.

Основные работы запланированы на весну и лето.

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#мытищи
#электричество
#мособлэнерго
#минэнерго мо
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В Роспотребнадзоре ответили на сообщения о новой смертельной пандемии
Роспотребнадзор опроверг сообщения о новой пандемии от «болезни X»
19 января 2024, 12:28

Фото: iStock/ismagilov

Роспотребнадзор прокомментировал распространившиеся в соцсетях сообщения о начале новой смертельной эпидемии. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Так, один из постов гласил о том, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус якобы объявил начало мировой эпидемии, которая была вызвана «болезнью X».

Также сообщалось, что в Китае якобы распространяется новый штамм коронавируса, от которого пока не существует вакцины. При этом данное заболевание ведёт к 100-процентной смертности населения.

При этом, на самом деле, в ходе Давосского форума Гебрейесус заявил, что термин «болезнь X» обозначает любое неизвестное заболевание и используется с 2018 года, и в настоящий момент никакой конкретной угрозы нет.

В Роспотребнадзоре опровергли все распространившиеся в соцсетях заявления о начале новой эпидемии. Так подчеркнули, что в ходе заседания ВОЗ рассматривалась разработка нового международного соглашения по борьбе с пандемиями. Окончательное решение по этому соглашению будет принято до мая этого года.

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#роспотребнадзор
#пандемия
#эпидемия
#вирусы
#опасность
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В Подмосковье упростили оформление документов для школьных турпоездок
19 января 2024, 12:20

Фото: iStock/Iana Pronicheva

Новые опции стали доступны при онлайн-оформлении договоров о школьном туризме на подмосковном портале госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Теперь данные о поездке заполняются автоматически по коду туристического продукта. Кроме того, сервис самостоятельно проверит факт обучения ребёнка в школе, а социальный сертификат на бесплатную поездку будет оформлен проактивно», — говорится в сообщении.
Туристические услуги предоставляются в Подмосковье бесплатно – по социальному сертификату — школьникам 5-9 классов. В рамках этой льготы доступны поездки по региону и посещение Третьяковской галереи. Каждому школьнику положен один сертификат в год.

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#госуслуги
#туризм
#школьники
#московская область
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В посёлке Монино снесли аварийную водонапорную башню
19 января 2024, 11:46

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Заброшенную водонапорную башню снесли в посёлке Монино городского округа Щёлково, на освободившемся участке планируется провести озеленение, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Водонапорная башня, построенная ещё в 30-х годах прошлого века, находилась между домами №№5 и 7 по Авиационной улице. Башня давно не использовалась в системе водоснабжения посёлка, а в сентябре 2023 года на объекте частично обрушилась кирпичная кладка, поэтому прилегающую территорию пришлось огородить», — отмечается в сообщении.
Сейчас водонапорная башня снесена, участок расчищен от строительного мусора, а весной там посадят деревья и кустарники.

Всего в городском округе Щёлково выявлено 290 аварийных и недостроенных объектов, из которых 181 – самострой. В настоящее время снесли либо привели в соответствие с нормами 183 объекта, работы продолжаются.

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#монино
#снос
#аварийное здание
#мособлархитектура
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В России узнали об уровне доверия жителей Путину
ФОМ: 79% россиян доверяют Путину
19 января 2024, 11:43

Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов

Более половины жителей России доверяют президенту страны Владимиру Путину. Такой результат показал опрос ФОМ.
Так, о доверии президенту сообщили 79% опрошенных. При этом обратное мнение выразили 12%.

Также 81% россиян положительно оценивает деятельность Путина на посту президента России. А недовольство его работой выразили 9% респондентов.

Фонд общественного мнения проводил опрос с 12 по 14 января 2024 года. В нём приняли участие 1500 россиян из 104 населённых пунктов 53 субъектов страны.

Ранее сообщалось, что 2,5 миллиона россиян поставили свои подписи в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на предстоящих президентских выборах.

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#владимир путин
#опрос
#россияне
#президент
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