В России представили аналог YouTube

В подмосковном колледже «Энергия» прошел отборочный этап чемпионата «Абилимпикс». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Соревнованиях проводились ья по компетенциям «Парикмахерское искусство», «Малярное дело️» и «Сухое строительство и штукатурные работы».



«В Реутов для участия в чемпионате по парикмахерскому искусству приехали школьники и студенты из разных регионов России: Московской, Липецкой, Тамбовской, Ленинградской, Калужской областей, Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга. В Балашихе на чемпионат по компетенциям «Малярное дело» и «Сухое строительство и штукатурные работы» приехали 15 школьников и 7 студентов из Санкт-Петербурга, Псковской, Калининградской, Курской, Владимирской, Тамбовской, Калужской, Костромской, Смоленской, Архангельской и Московской областей», — поделились в пресс-службе.

К концу июля станут известны результаты соревнований и определены финалисты. В августе станут известны имена участников, которые с 25 по 29 октября представят свои команды на финальных состязаниях в Москве.





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