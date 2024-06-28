В России представили аналог YouTube

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Российская компания Rteam представила видеохостинг «Платформа», который позиционируется как новый конкурент YouTube. Презентация состоялась в медиацентре Регионального общественного центра интернет-технологий, сообщает ТАСС.
В России уже есть аналоги зарубежного YouTube, такие как «RuTube» и «VK Видео». Новое приложение в отличие от них будет максимально приближенным по интерфейсу и функционалу к американской платформе.
В релизе анонсировали, что видеохостинг «Платформа» будет иметь систему рекомендаций и продвижений для блогеров. Видеоролики распознаются на русском и английском языках и транслируются в качестве до 4К. Сейчас платформа выдерживает до 240 тысяч запросов в секунду и имеет внутреннюю систему ограничений - ролики, нарушающие правила сервиса и законодательство РФ будут блокироваться.
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