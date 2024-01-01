Названо наказание, грозящее сжегшей паспорт жительнице Брянска

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Юрист Александр Хаминский заявил, что жительнице Брянска, которая сожгла свой паспорт на камеру из-за плохой фотографии, может грозить наказание от штрафа до тюремного срока. Об этом пишет NEWS.ru.
«Гражданин может поменять паспорт, не боясь быть привлеченным к административной ответственности, в случае изменения внешности в силу возраста или хирургического вмешательства. Умышленное уничтожение документа влечет наказание по ст. 19.16 КоАП РФ в виде штрафа до 300 рублей», — цитирует эксперта NEWS.ru.
По словам юриста, штраф может достигать размера 100 тысяч рублей, так как данный случай можно расценивать, как явное неуважении к государственным символам. Также Хаминский отметил, что сожжение паспорта происходило в общественном месте и на видео четка слышна брань, что может быть мелким хулиганством, за которое грозит арест на пятнадцать суток.
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