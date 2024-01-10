NBC News: отсидевший 44 года американец получит 25 млн долларов компенсации

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Американец Ронни Лонг получит 25 миллионов долларов компенсации за то, что отсидел в тюрьме более 44 лет по ложному приговору. Об этом сообщает NBC News.
Отмечается, что данная компенсация является второй самой крупной компенсацией за ложный приговор в истории. По информации источника, Лонг был приговорен к пожизненному заключению в возрасте 21 года в 1976 году за якобы изнасилование белой женщины.
Приговор отменили в августе 2020 года. Адвокаты заключенного сообщили, что у суда не было никаких вещественных доказательств, указывающих на виновность Лонга.
Ранее сообщалось, что американец, который по ошибке отсидел 27 лет в тюрьме, обратился в суд с требованием возместить ему 50 миллионов долларов за причиненный психологический ущерб. Гражданин США был обвинен в совершении жестокого убийства человека в 1995 году.
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Приговор отменили в августе 2020 года. Адвокаты заключенного сообщили, что у суда не было никаких вещественных доказательств, указывающих на виновность Лонга.
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Екатерина Коршунова