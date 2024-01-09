Россиянина избили на глазах у беременной жены из-за замечания о ценах в магазине

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Сотрудники торгово-развлекательного комплекса «Континент» в Санкт-Петербурге избили мужчину на глазах его беременной жены из-за замечания о ценах на игрушки. Об этом сообщает 78.ru.
Сообщается, что происшествие случилось в одном из магазинов, расположенных в торговом центре. По словам семейной пары, они хотели приобрести игрушки племяннице, однако стоимость, указанная на ценнике, не совпадала с реальной, разница составила более тысячи рублей.
Мужчина попросил вызвать администратора, однако получил агрессивный ответ. После чего молодые люди заявили, что купят товар только по указанной на ценнике стоимости, что не понравилось кассиру, которая устроила скандал.
Позже мужчине и его беременной жене удалось выйти из отдела. В этот момент на него набросился один из сотрудников и устроил драку.
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Мужчина попросил вызвать администратора, однако получил агрессивный ответ. После чего молодые люди заявили, что купят товар только по указанной на ценнике стоимости, что не понравилось кассиру, которая устроила скандал.
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Екатерина Коршунова