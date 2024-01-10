Mash: Павел Мамаев устроил дебош на рейсе Москва – Дубай

Фото: iStock/frentusha
Павел Мамаев устроил дебош на рейсе Москва – Дубай авиакомпании Flydubai. Об этом сообщает телегам-канал Mash.
Во время того, когда пассажиры стали покидать самолет, Мамаев заявил, что не покинет эконом-класс, пока ему не вернут коляску для ребёнка. Бывший спортсмен кричал и матерился, после чего пошел в зал ожидания.
Читайте также:
Россиянина избили на глазах у беременной жены из-за замечания о ценах в магазине
Количество погибших в результате беспорядков в Эквадоре увеличилось до 10
АМНА: в Греции начался суд над десятками педофилов, насиловавших девочку 12 лет
Екатерина Коршунова