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«Не благодаря, а вопреки»: Психиатр раскрыла, с чем сталкиваются жертвы школьного буллинга

Психиатр Портнова: Корни проблемы школьного буллинга уходят в семью
13 июня 2024, 11:44
Фото: iStock/monkeybusinessimages

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Статистические данные показывают, что более 57% школьников сталкивались с травлей (буллингом) в учебных заведениях. На днях телеведущая Ксения Собчак выпустила фильм-расследование о нашумевшей истории десятилетнего мальчика из Тувы, которого старшие подростки пять дней насиловали в туалете.
Проблема детского «буллинга», к сожалению, не прекращает быть актуальной и становится опасным фактором, оказывающим влияние на психологическое формирование личности ребёнка.

Главный внештатный детский психиатр Департамента здравоохранения города Москвы, руководитель отдела клинической психиатрии детского и подросткового возраста Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Минздрава России Портнова Анна в беседе с «Радио 1» сказала, что детская агрессия может появиться в любом коллективе по совершенно разным причинам, главной из которых является семейное благополучие.



«Причин этой агрессии несколько, но есть главная: большая часть форм и реакций формируется в семье. Родители своим примером, если не напрямую, оказывают влияние. Если семья не работает как институт воспитания по каким-то причинам, то такую роль берет на себя другая социальная среда: школа, улица и так далее. Агрессия, нетерпимость, даже вербальная (ругательства, унижения) в семье могут послужить образцом для ребенка, который потом понесет это в коллектив», — объяснила эксперт.

По словам специалиста, жертвой буллинга может стать любой ребенок, который не может дать адекватный ответ или бурно реагирует на провокации.

Психиатр рассказала, как вести себя родителям, если ребёнок оказался подвержен буллингу.

«Если происходит буллинг, то родители должны помочь ребенку разобраться с этой ситуацией: сделать все, чтобы это прекратилось в школе, разговаривать с сотрудниками, если не получается, то перевести ребенка в другую школу. Также нужно найти психолога-специалиста, который проведет сначала диагностику и определит проблемы, а потом назначит лечение», — поделилась врач.

Рассматривая примеры того, что буллинг послужил «трамплином» к успешной жизни, врач сказала, что с точки зрения психологии это не здорово.

«Это произошло не благодаря, а вопреки. Мотивация достижения чего-то, чтобы доказать всем и стать лучше других — это не очень психологически здорово. Зачем доказывать что-то своему прошлому? Нужно доказывать себе, делать свою жизнь интересной – вот это самодостаточно», — поделилась эксперт.

Чтобы эта проблема перестала существовать в нашем обществе, по мнению Анны Портновой, нужно расширить психологическую помощь в школах и включить в обязанности психолога отслеживать эмоциональный психологический климат не только среди учеников, но и среди учителей, которые также подтверждены выгоранию и стрессу.

«К сожалению, образовательные учреждения не всегда отслеживают случаи психологического неблагополучия у школьников, и либо закрывают глаза на буллинг кого-то из учеников, не предпринимая никаких действий, либо неосознанно поощряют такие действия. Особенно часто такое случается, если буллингу подвергается неудобный для учителя ребенок. Учитель таким образом может осуществлять месть по отношению к ребенку. Задача школьных психологов, педагогов и классных руководителей — вовремя выявлять такие случаи, не ждать, что они сами рассосутся, не ждать, что жертва буллинга сама решит этот вопрос. Сразу включаться и прекращать эти формы поведения», — заключила специалист.

Специалист добавила, что проблема, действительно, острая, потому что те невзгоды, которым ребёнок подвергается в школе, оказывают большое влияние на формирование защитных сил и личностных качеств.

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Телевизор, холодильник и OZON: Стало известно, как сидит Тимур Иванов
Экс-замминистра обороны Иванов сидит в камере с телевизором и пользуется OZON
13 июня 2024, 13:11

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов находится в СИЗО «Лефортово», в камере у него есть телевизор и холодильник, также он может получать посылки с маркетплейса. Об условиях содержания Иванова в камере рассказывает Shot.
Иванов содержится в двухместной камере, в которой есть телевизор и холодильник. Ему, как и другим арестантам, приходится соблюдать строгие условия содержания и режим.

При этом Иванов может общаться с близкими только через «Почту России» с долгими сроками доставки. Нет в СИЗО ресторана и даже магазина, однако родня экс-замминистра обороны РФ может отправить ему посылки с OZON. Их тщательно досматривают и передают Иванову.

Также известно, что обращаются к Тимуру Иванову на «вы».

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В России отменили авиасалон МАКС-2024
ТАСС: в России отменили авиасалон МАКС-2024
13 июня 2024, 13:10

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В этом году Международный авиакосмический салон (МАКС) проводиться не будет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Примечательно, что в прошлом месяце источник РИА Новости в авиаотрасли проинформировал, что в 2024 году авиасалон могут отменить. Причина отмены авиакосмического салона в этом году не сообщаются.

Летом 2023 года МАКС переносился на 2024 и 2025 годы. В то время организаторы также не уточнили причину переноса.

Напомним, последний раз авиакосмический салон состоялся летом 2021 года. МАКС проводится раз в несколько лет, начиная с 1993 года. Авиасалоны проводятся в городе авиационной науки и техники Жуковском, на аэродроме центральной испытательной базы страны

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#страны
#самолет
#жуковский
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Гусь лучше собаки: Как содержать птицу в качестве домашнего питомца в квартире
13 июня 2024, 13:08

Фото:istockphoto/ClaireLucia

Несколько недель назад в соцсетях появилось видео на котором девушка пришла забирать заказ в пункт выдачи Wildberries с домашним гусем. Позже возле станции метро «Окская» был замечен молодой человек, который пришел с гусем на поводке в магазин. Получается, теперь, москвичи стали заводить гусей вместо собак. В интернете позитивно отзываются о птицах в качестве питомца — в среднем они живут в два раза дольше собаки. Очень сильно привязываются и любят своего хозяина.
Об особенностях содержания гусей и уток в домашних условиях, подготовке помещения и возможных затруднениях расскажет редакция «Радио 1».

Особенности содержания гусей

Гусю необходимо не менее 2 квадратных метров пространства. Они много едят и гадят. Приучить к лотку их практически невозможно. Летом птицы в течение дня находятся на выгуле. Создать такие условия в городе невозможно. Гуси съедают до 2 килограмм зеленой массы или сена в день. Нужно хорошо продумать, где будет храниться сено. Гуси очень громкие птицы — это может мешать соседям. Им постоянно нужно плавать в ванне или водоеме.

Подготовка помещения

Птицу можно расположить в клетке на застекленном балконе или лоджии. Можно соорудить в одной из комнат или в кладовой небольшой вольер. Если для жилья питомца определяют кладовую, в ней необходимо освещение (не менее 14 часов в сутки). В клетке у гуся необходимо разместить подстилку, кормушку и поилку. Обязательно нужно установить емкость с камушками. Они необходимы для нормального пищеварения. Подстилку необходимо менять ежедневно.

Правила кормления

Питомцу необходимо питаться три раза в день. Летом в рацион должна входить трава, а зимой сено. Утром и вечером птице дают дробленое зерно. Днем, помимо травы, необходимы мешанки из мелко нарезанных овощей. Гусям, которые живут в квартире, 2-3 раза в неделю дают мясной фарш.

Утки вмерзают в лёд в водоёмах Петербурга
Утки вмерзают в лёд в водоёмах Петербурга

Возможные трудности

Самые главные трудности возникают с туалетом. Питомец не сможет приучиться к лотку. Покидая дом, его необходимо будет сажать в клетку. Крылья птице лучше подрезать. Взлетев, гусь может устроить погром в квартире. Они своенравны и ревнивы. Быстро привыкают к хозяину, но посторонних могут щипать и пытаться выгнать с территории, которую животное считает своей. В квартире нужно выделить место для хранения кормов, а это может быть проблематично.

Памперсы для гусей

Многоразовые памперсы для гусей защищают помещение от загрязнений. Внутренняя часть памперсов является водонепроницаемой и предотвращает протекание. В интернете можно выбрать подгузник любого дизайна. Внутрь памперса для птиц можно положить хлопок, бумажное полотенце и другой материал, чтобы часто не стирать его.

В неволе гусь может прожить до 30 лет. Планируя завести питомца, необходимо объективно оценивать свои возможности, поскольку птица не слишком подходит для комнатного содержания.

Разведение уток в городской квартире

Уток принято считать водоплавающими птицами. Их можно разводить в домашних условиях, существуют они и в дикой природе. Квартира может не предоставить им необходимого пространства для свободного передвижения, но с правильным обустройством пространства можно создать комфорт для них. Можно купить специальные загородки или вольеры. У птиц должен быть доступ к свежей воде для купания.

Утки нуждаются в особом рационе и уходе. В их рационе должны быть присутствовать корма, богатые белками, а также витамины и минералы, необходимые для их нормального развития и роста. Помимо этого, утки очень громкие. В квартире это может мешать соседям. Орнитологи утверждают, что продолжительность жизни уток может достигать 20 лет.


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#зерно
#птицы
#птица
#правила
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В Кашире провели автопробег в честь Дня России
13 июня 2024, 13:08

Фото: пресс-служба администрации .о. Кашира

Автопробег, приуроченный ко Дню России, состоялся в Кашире, мероприятие организовало местное отделение партии «Едина Россия», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Колонна автомобилей с флагами стартовала от дворца спорта «Юбилейный», проехала до Садовой улице, а затем — до Аллеи славы. Здесь участники акции почтили память защитников Родины и возложили цветы к обелиску. Затем участники акции проехали по каширскому проспекту до стоянки рядом со зданием администрации, где выстроили машины буквой Z. Такой была финальная точка акции», — говорится в сообщении.
В патриотическом автопробеге приняли участие представители городских округов Кашира, Ступино и Чехов, представители партии «Единая Россия», а также активисты «Движения Первых» и члены Каширского отделения «Молодой гвардии Единой России».

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#день россии
#кашира
#патриотизм
#автопробег
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В Подмосковье проверили состояние железнодорожных станций
13 июня 2024, 12:52

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Состояние трёх железнодорожных станций — Луговая, Депо и Лобня — проверили инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Особое внимание в ходе проверок уделялось состоянию лестниц, перил и ограждений, уличному освещению, наличию навалов мусора на контейнерных площадках, а также наличию мелких бытовых отходов в полосе отвода железной дороги», — говорится в сообщении.
Все неполадки, которые были замечены в ходе проверок, инспекторы занесли в протокол и установили для ответственных лиц сроки исправления нарушений.

В министерстве отметили, что теперь проверки состояния железнодорожных станций, расположенных в Московской области, будут проводиться каждую неделю.

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#железнодорожная станция
#проверки
#минчистоты
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Скончался Герой СССР, лётчик-космонавт Вячеслав Зудов
13 июня 2024, 12:45

Фото: РИА Новости/Александр Макаров

Ушёл из жизни Герой СССР, лётчик-космонавт Вячеслав Зудов. Ему было 82 года. Об этом сообщили в «Роскосмосе».
«Вячеслав Дмитриевич скончался на 83-м году, 12 июня 2024 года», — говорится в сообщении.

Его похоронят 14 июня на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны РФ в Мытищах.

В 1976 году Зудов оказался среди участников единственной нештатной посадки советского пилотируемого космического корабля на воду. Тогда «Союз-23» приземлился на озеро Тенгиз, однако парашют не отсоединился, наполнился водой и перевернул корабль. Несколько часов длилась операция по спасению членов экипажа. За проявленные мужество и героизм Зудова наградили медалью Героя СССР и орденом Ленина.

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#кладбище
#ссср
#следствие
#рф
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ФСБ: в Ингушетии задержали чиновников за хищение более одного миллиарда рублей
13 июня 2024, 12:38

Фото:istockphoto/Rawf8

За хищение более одного миллиарда рублей задержаны чиновники в Ингущетии. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ России. По предварительной информации, в организованную группу входили чиновники, а также неустановленные лица и жители республики.
Также сообщается, что в период с 2019 по 2022 год похищены выделенные из бюджета средства, предназначенные, чтобы реализовать господдержку для семей с детьми.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве при получении выплат. Произведены 15 обысков в домах и на работе у подозреваемых. Два фигуранта находятся под стражей, а еще один под домашним арестом.

До этого депутат Госдумы от Самарского избирательного округа Александр Хинштейн сообщал о задержании директора Трамвайно-троллейбусного управления Самары Михаила Ефремова по делу о финансовых махинациях на сумму больше 100 миллионов рублей.

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#россия
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#мошенники
#фсб
#новости
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В подмосковных лесах появились первые маслята и подберезовики
13 июня 2024, 12:33

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

В лесах Подмосковья после обильных дождей появились маслята и подберезовики. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
После обильных дождей и тёплой погоды лесное богатство наконец проросло и порадовало любителей тихой охоты

«Прогулки в лесу летом — одно из любимых занятий наших жителей.На природе можно отдохнуть, отвлечься от городской суеты и заняться полезным делом — походить по лесу и пособирать грибы или ягоды. Сейчас в лесу можно найти маслята, подберёзовики, подосиновики, лисички и даже белые грибы. Они съедобны и используются при приготовлении различных блюд», — поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Маслята чаще всего растут в сосновых борах. Подберёзовики можно найти на увлажнённых полянах в смешанном лесу и берёзовых рощах. Лисички любят смешанный или еловый сухой лес, так же как и белые грибы.

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В Подмосковье увеличили выплаты на приёмных детей
13 июня 2024, 12:28

Фото: Минсоцразвития МО

Ежемесячное пособие на приёмных детей в возрасте от года до семи лет увеличили в Московской области, опекуны и приёмные родители начнут получать выплату в размере более 17 тысяч рублей уже с 1 июля, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
«Увеличенная выплата составляет 17 тысяч 747 рублей. Этой мерой поддержки мы охватываем более1,7 тыс. детей. Принятые изменения позволят в будущем прийти к единому размеру ежемесячных выплат на содержание детей-сирот вне зависимости от их возраста», — отметила первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
В министерстве пояснили, что сейчас размер выплаты зависит от возраста ребёнка: в частности, на ребёнка от года до полутора лет ежемесячное пособие составляет 15 589 рублей 81 коп., от полутора до трёх лет — 15 774 рублей 47 копеек и от трёх до семи лет — 13 135 рублей 88 копеек.

Теперь пособие приравняли к региональному прожиточному минимуму на ребёнка и в дальнейшем будут его индексировать.

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