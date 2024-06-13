«Не благодаря, а вопреки»: Психиатр раскрыла, с чем сталкиваются жертвы школьного буллинга

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Статистические данные показывают, что более 57% школьников сталкивались с травлей (буллингом) в учебных заведениях. На днях телеведущая Ксения Собчак выпустила фильм-расследование о нашумевшей истории десятилетнего мальчика из Тувы, которого старшие подростки пять дней насиловали в туалете.
Проблема детского «буллинга», к сожалению, не прекращает быть актуальной и становится опасным фактором, оказывающим влияние на психологическое формирование личности ребёнка.
Главный внештатный детский психиатр Департамента здравоохранения города Москвы, руководитель отдела клинической психиатрии детского и подросткового возраста Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Минздрава России Портнова Анна в беседе с «Радио 1» сказала, что детская агрессия может появиться в любом коллективе по совершенно разным причинам, главной из которых является семейное благополучие.
По словам специалиста, жертвой буллинга может стать любой ребенок, который не может дать адекватный ответ или бурно реагирует на провокации.
Психиатр рассказала, как вести себя родителям, если ребёнок оказался подвержен буллингу.
Рассматривая примеры того, что буллинг послужил «трамплином» к успешной жизни, врач сказала, что с точки зрения психологии это не здорово.
Чтобы эта проблема перестала существовать в нашем обществе, по мнению Анны Портновой, нужно расширить психологическую помощь в школах и включить в обязанности психолога отслеживать эмоциональный психологический климат не только среди учеников, но и среди учителей, которые также подтверждены выгоранию и стрессу.
Специалист добавила, что проблема, действительно, острая, потому что те невзгоды, которым ребёнок подвергается в школе, оказывают большое влияние на формирование защитных сил и личностных качеств.
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Главный внештатный детский психиатр Департамента здравоохранения города Москвы, руководитель отдела клинической психиатрии детского и подросткового возраста Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Минздрава России Портнова Анна в беседе с «Радио 1» сказала, что детская агрессия может появиться в любом коллективе по совершенно разным причинам, главной из которых является семейное благополучие.
«Причин этой агрессии несколько, но есть главная: большая часть форм и реакций формируется в семье. Родители своим примером, если не напрямую, оказывают влияние. Если семья не работает как институт воспитания по каким-то причинам, то такую роль берет на себя другая социальная среда: школа, улица и так далее. Агрессия, нетерпимость, даже вербальная (ругательства, унижения) в семье могут послужить образцом для ребенка, который потом понесет это в коллектив», — объяснила эксперт.
По словам специалиста, жертвой буллинга может стать любой ребенок, который не может дать адекватный ответ или бурно реагирует на провокации.
Психиатр рассказала, как вести себя родителям, если ребёнок оказался подвержен буллингу.
«Если происходит буллинг, то родители должны помочь ребенку разобраться с этой ситуацией: сделать все, чтобы это прекратилось в школе, разговаривать с сотрудниками, если не получается, то перевести ребенка в другую школу. Также нужно найти психолога-специалиста, который проведет сначала диагностику и определит проблемы, а потом назначит лечение», — поделилась врач.
Рассматривая примеры того, что буллинг послужил «трамплином» к успешной жизни, врач сказала, что с точки зрения психологии это не здорово.
«Это произошло не благодаря, а вопреки. Мотивация достижения чего-то, чтобы доказать всем и стать лучше других — это не очень психологически здорово. Зачем доказывать что-то своему прошлому? Нужно доказывать себе, делать свою жизнь интересной – вот это самодостаточно», — поделилась эксперт.
Чтобы эта проблема перестала существовать в нашем обществе, по мнению Анны Портновой, нужно расширить психологическую помощь в школах и включить в обязанности психолога отслеживать эмоциональный психологический климат не только среди учеников, но и среди учителей, которые также подтверждены выгоранию и стрессу.
«К сожалению, образовательные учреждения не всегда отслеживают случаи психологического неблагополучия у школьников, и либо закрывают глаза на буллинг кого-то из учеников, не предпринимая никаких действий, либо неосознанно поощряют такие действия. Особенно часто такое случается, если буллингу подвергается неудобный для учителя ребенок. Учитель таким образом может осуществлять месть по отношению к ребенку. Задача школьных психологов, педагогов и классных руководителей — вовремя выявлять такие случаи, не ждать, что они сами рассосутся, не ждать, что жертва буллинга сама решит этот вопрос. Сразу включаться и прекращать эти формы поведения», — заключила специалист.
Специалист добавила, что проблема, действительно, острая, потому что те невзгоды, которым ребёнок подвергается в школе, оказывают большое влияние на формирование защитных сил и личностных качеств.
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Анастасия Бондарева