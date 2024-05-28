«Мама, больно ли умирать?»: Подростки многократно насиловали 10-летнего мальчика в туалете

В начале 2023 года в тувинском селе О-Шынаа произошла страшная история: старшеклассники несколько раз насиловали 10-летнего мальчика. Ужасы продолжались 10 дней – за это время над ребёнком надругались минимум 5 раз. Дома школьник спрашивал у матери «больно ли умирать» и хотел оборвать свою жизнь.