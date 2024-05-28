«Мама, больно ли умирать?»: Подростки многократно насиловали 10-летнего мальчика в туалете

Фото: istock / spukkato
В начале 2023 года в тувинском селе О-Шынаа произошла страшная история: старшеклассники несколько раз насиловали 10-летнего мальчика. Ужасы продолжались 10 дней – за это время над ребёнком надругались минимум 5 раз. Дома школьник спрашивал у матери «больно ли умирать» и хотел оборвать свою жизнь.
В материале «Радио 1» расскажем, что сейчас происходит с ребёнком, почему следствие затянулось и что будет с обвиняемыми.
О сотворенных с ним ужасах мальчик не сразу рассказал родителям, но мать заметила странности в поведении сына. Ребёнок отдалился, после школы сразу шел в комнату, перестал есть и делать уроки. Ребёнок начал прятать свое нижнее белье, а из комнаты выходил только завернувшись в одеяло. Выяснилось, что у ребёнка недержание кала.
Однажды сын спросил у матери, «больно ли умирать» и думал о самоубийстве.
Через некоторое время мальчик все же открыл правду родителям, те сразу обратились к полицейским. Но, как утверждает мать, расследование и суд якобы затягивали. Помимо этого, семье начали угрожать родственники подозреваемых с требованием замолчать.
Айза заявила, что полицейские допрашивали рыдающего мальчика девять часов без перерыва, однако подтверждения этим сведеньям нет. При этом у пострадавшего произошло недержание, но правоохранители не остановили допрос. По закону несовершеннолетних нельзя допрашивать больше часа.
Полицейские позже заявили, что необходимо срочно к 8 утра приехать в областной центр Кызыл на медосвидетельствование.
В два часа ночи семья отправилась в столицу тувинской республики. В медучреждение они прибыли к четырем утра. В ходе осмотра у мальчика снова случилось калонедержание, врач в грубой форме осмотрел его, но в госпитализации рёбенку было отказано. В результате экспертиза показала, что якобы никакого насилия не было.
Айза настояла на повторной экспертизе, которая показала, что над мальчиком все таки надругались. После этого было возбуждено уголовное дело.
Сбор денег на лечение мальчика и обвинения матери в клеветеАйза также обратилась за помощью к известной Тувинской певице Борбаане Баржай, которая поделилось шокирующей историей с публикой и призвала помочь собрать средства на реабилитацию мальчика.
Менее чем за сутки удалось собрать 1,5 миллиона рублей. Тувинцы, которые проживают в Москве, выразили готовность предоставить женщине с сыном свои дома и помочь с транспортировкой пострадавшего к медикам. Но не все поддержали мать и ее дитя.
Матери подростков, обвиняемых в насилие, утверждают, что Айза придумала историю про насилие, чтобы заработать на этом денег. Ряд пользователей склоняется именно к их точке зрения.
Также мать одного из подозреваемых привела аргумент, что ее сын не знал, что такое половой акт между двумя мужчинами.
В ответ на информацию в сети о попытках «замять дело» Правительство Тувы официально заявило, что по поручению Главы республики Владислава Ховалыга, заместитель Председателя Правительства республики Орлан Сарыглар и Уполномоченный по правам ребёнка в Туве Саида Сенгии активно взаимодействуют с прокуратурой с целью обеспечения защиты прав и законных интересов потерпевшего.
С 2023 года Правительство региона оказывает всю необходимую медицинскую, финансовую и методическую помощь пострадавшему ребёнку и его семье.
17 февраля 2023 года подозреваемые на время разбирательств были отправлены под домашний арест.
Согласно данным, опубликованным на сайте Верховного суда Республики Тыва, а также Кызылского городского суда, в производстве которого находится уголовное дело в отношении троих граждан - 2005, 2005 и 2008 года рождения, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных статьей 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия), рассматриваются в составе коллегии трех судей. Судебные заседания идут дважды в неделю.
Помимо этого, по данным некоторых СМИ, насилие якобы происходило на территории школы, но ни охрана, ни педагоги, ни директор не заметили ничего странного. По информации «Ленты.ру», сейчас в отношении школьной администрации ведется проверка, а директор учебного заведения отстранен от работы.
На ситуацию отреагировал председатель СКР Александр Бастрыкин. Он потребовал от руководителя СК по Республике Тыва Геннадия Кюря провести проверку и представить доклад по всем заявлениям тувинки.
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Все началось с вопроса: «Мам, а умирать больно?»История получила большой резонанс после интервью матери пострадавшего на ютуб-канале «Косаткина». Женщина рассказала, что мальчика подкараулили, когда он возвращался домой с тренировки. Подростки, двум из которых на момент совершения преступления было 17 лет, а одному — 15, перед этим праздновали день рождения и находились в состоянии опьянения. Старшеклассники затащили ребёнка в уличный туалет и изнасиловали его, после чего запугали.
О сотворенных с ним ужасах мальчик не сразу рассказал родителям, но мать заметила странности в поведении сына. Ребёнок отдалился, после школы сразу шел в комнату, перестал есть и делать уроки. Ребёнок начал прятать свое нижнее белье, а из комнаты выходил только завернувшись в одеяло. Выяснилось, что у ребёнка недержание кала.
Однажды сын спросил у матери, «больно ли умирать» и думал о самоубийстве.
Через некоторое время мальчик все же открыл правду родителям, те сразу обратились к полицейским. Но, как утверждает мать, расследование и суд якобы затягивали. Помимо этого, семье начали угрожать родственники подозреваемых с требованием замолчать.
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Попытка «замять дело»Как утверждает мать рёбенка, сотрудники полиции повели себя непрофессионально и оказывали давление, как будто пытались «замять дело».
Айза заявила, что полицейские допрашивали рыдающего мальчика девять часов без перерыва, однако подтверждения этим сведеньям нет. При этом у пострадавшего произошло недержание, но правоохранители не остановили допрос. По закону несовершеннолетних нельзя допрашивать больше часа.
Полицейские позже заявили, что необходимо срочно к 8 утра приехать в областной центр Кызыл на медосвидетельствование.
В два часа ночи семья отправилась в столицу тувинской республики. В медучреждение они прибыли к четырем утра. В ходе осмотра у мальчика снова случилось калонедержание, врач в грубой форме осмотрел его, но в госпитализации рёбенку было отказано. В результате экспертиза показала, что якобы никакого насилия не было.
Айза настояла на повторной экспертизе, которая показала, что над мальчиком все таки надругались. После этого было возбуждено уголовное дело.
Угрозы от родственников насильниковВ интервью мама мальчика также заявила, что близкие обвиняемых оказывали на них давление. Брат одного из насильников сказал, что если его родственника посадят, то он застрелит их семью. Они разгромили дом родителей Айзы, выбили окна, подожгли хозяйственные постройки, туалет, сарай и огород. По мнению матери, что обвиняемые могут избежать наказания.
«Родители насильников богатые, их родственники и знакомые имеют связи», — заявила Айза.Семья в тот же день написала заявление в полицию по этому поводу, но ответа по-прежнему нет.
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Сбор денег на лечение мальчика и обвинения матери в клеветеАйза также обратилась за помощью к известной Тувинской певице Борбаане Баржай, которая поделилось шокирующей историей с публикой и призвала помочь собрать средства на реабилитацию мальчика.
Менее чем за сутки удалось собрать 1,5 миллиона рублей. Тувинцы, которые проживают в Москве, выразили готовность предоставить женщине с сыном свои дома и помочь с транспортировкой пострадавшего к медикам. Но не все поддержали мать и ее дитя.
Матери подростков, обвиняемых в насилие, утверждают, что Айза придумала историю про насилие, чтобы заработать на этом денег. Ряд пользователей склоняется именно к их точке зрения.
Также мать одного из подозреваемых привела аргумент, что ее сын не знал, что такое половой акт между двумя мужчинами.
«Мой сын меня спрашивал: вообще такое возможно, что мальчик мальчика, мужчина мужчину? Он вообще про это не знал», — утверждает она.Также есть сведенья, что школьника некоторое время лечили с помощью бессмысленных капельниц и клизм, но вдруг решили выписать, невзирая на ухудшение физического здоровья.
Ход расследования и ответ властей
В ответ на информацию в сети о попытках «замять дело» Правительство Тувы официально заявило, что по поручению Главы республики Владислава Ховалыга, заместитель Председателя Правительства республики Орлан Сарыглар и Уполномоченный по правам ребёнка в Туве Саида Сенгии активно взаимодействуют с прокуратурой с целью обеспечения защиты прав и законных интересов потерпевшего.
С 2023 года Правительство региона оказывает всю необходимую медицинскую, финансовую и методическую помощь пострадавшему ребёнку и его семье.
17 февраля 2023 года подозреваемые на время разбирательств были отправлены под домашний арест.
Согласно данным, опубликованным на сайте Верховного суда Республики Тыва, а также Кызылского городского суда, в производстве которого находится уголовное дело в отношении троих граждан - 2005, 2005 и 2008 года рождения, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных статьей 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия), рассматриваются в составе коллегии трех судей. Судебные заседания идут дважды в неделю.
Помимо этого, по данным некоторых СМИ, насилие якобы происходило на территории школы, но ни охрана, ни педагоги, ни директор не заметили ничего странного. По информации «Ленты.ру», сейчас в отношении школьной администрации ведется проверка, а директор учебного заведения отстранен от работы.
На ситуацию отреагировал председатель СКР Александр Бастрыкин. Он потребовал от руководителя СК по Республике Тыва Геннадия Кюря провести проверку и представить доклад по всем заявлениям тувинки.
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Алина Юрчак