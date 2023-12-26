СК: На Урале будут судить бывшего директора спецшколы, где насиловали детей

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В Екатеринбурге будут судить бывшего директора спецшколы, в которой совершали насилие над детьми, об этом сообщил старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
По информации следствия, в октябре 2022 года несовершеннолетние воспитанники спецшколы совершили насильственные действия в отношении другого подростка 2009 года рождения. Женщина, которая в тот момент являлась директором учреждения, знала о произошедшем, однако, не сообщила об этом в полицию и не предприняла никаких действий внутри учебного заведения.
Отмечается, что свою вину женщина так и не признала, однако, следователям удалось собрать достаточную доказательную базу и возбудить в отношении бывшего директора уголовное дело о халатности.
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«В результате бездействия должностного лица в отношении пострадавшего на территории учреждения вновь были совершены противоправные действия», — подчеркнул Шульга.
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Евгения Парфентьева