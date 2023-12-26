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СК: На Урале будут судить бывшего директора спецшколы, где насиловали детей

26 декабря 2023, 15:38
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

В Екатеринбурге будут судить бывшего директора спецшколы, в которой совершали насилие над детьми, об этом сообщил старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
По информации следствия, в октябре 2022 года несовершеннолетние воспитанники спецшколы совершили насильственные действия в отношении другого подростка 2009 года рождения. Женщина, которая в тот момент являлась директором учреждения, знала о произошедшем, однако, не сообщила об этом в полицию и не предприняла никаких действий внутри учебного заведения.

«В результате бездействия должностного лица в отношении пострадавшего на территории учреждения вновь были совершены противоправные действия», — подчеркнул Шульга.


Отмечается, что свою вину женщина так и не признала, однако, следователям удалось собрать достаточную доказательную базу и возбудить в отношении бывшего директора уголовное дело о халатности.

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#уголовное екатеринбург
#подростки
#насилие
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Появились результаты анализов уколовшейся в детсаду под Москвой шприцем девочки
Анализ уколовшейся в детсаду под Москвой шприцем девочки не показал заражений
26 декабря 2023, 15:58

Фото: istock / Goami

Анализ крови шестилетней девочки из подмосковного Орехова-Зуева, которая укололось инсулиновым шприцем на территории детского сада, не показал признаков заражения. Об этом пишет «МК».

По данным издания, девочки сделали рентген, чтобы удостовериться в отсутствии части иглы в руке. Через три месяца девочке нужно будет сдать еще один анализ крови.

Мать малышки пока что не собирается писать заявление. Но в случае обнаружения заболевания после повторного анализа, она обратится в суд.

Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование инцидента. В ведомстве отметили, что ребенку была оказана вся необходимая медпомощь.

О том, что шестилетняя девочка, укололась найденным на территории детского сада шприцем, стало известно 26 декабря. Сам инцидент произошел25 числа. Девочку доставили в больницу в состоянии средней тяжести с инъекционным повреждением правого запястья и кисти.

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Удар Британии по Крыму: чем поразили десантный корабль «Новочеркасск» и кто за этим стоит
МО: корабль «Новочеркасск» получил повреждения из-за атаки украинских Су-24
26 декабря 2023, 15:47

Фото: istockphoto/Roman Zaika

В ночь на 26 декабря ВСУ нанесли ракетный удар по морскому торговому порту в Феодосии. Взрыв был настолько мощным, что в близлежащих домах взрывной волной выбило стекла. Жители были эвакуированы. О том, чем враг атаковал российский порт и удалось ли противнику достигнуть цели, расскажет редакция «Радио 1».

ВСУ нанесли удар по морпорту в Феодосии


Жители Феодосии услышали громкие звуки взрывов в 03:35 по мск. Через некоторое время было временно перекрыто движение по Крымскому мосту.

Вскоре ситуацию прокомментировал глава региона Сергей Аксёнов. Он сообщил, что в результате вражеской атаки на Феодосию погиб один человек, двое получили ранения.

Увеличилось число пострадавших при атаке на Феодосию
Увеличилось число пострадавших при атаке на Феодосию

Повреждения также получили шесть зданий, в которых оказались выбиты окна. Шесть человек были эвакуированы во временные пункты размещения.


Удар по порту в Феодосии нанесли украинские Су-24


ВСУ нанесли удар по российской портовой инфраструктуре в Феодосии с использованием авиационных управляемых ракет Су-24. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате отражения удара, повреждения получил большой десантный корабль «Новочеркасск». Два самолета авиации ВСУ, которые запустили ракеты, были уничтожены в районе населенного пункта Жовтень российской системой ПВО, уточнили в ведомстве.


ВСУ использовали британские ракеты для удара по порту в Феодосии


Противник использовал для нанесения удара по порту в Феодосии ракеты Storm Shadow, либо их французский аналог SCALP. О этом в своем телеграм-канале сообщил военный обозреватель Сергей Колясников. По его словам, такие ракеты проблемны для ПВО, так как они достаточно мощные, но малозаметные.

Политолог Сергей Марков выразил аналогичное предположение и завил, что фактически удар по морскому порту нанесла не Украина, а Британия, так как были применены снаряды ее производства и средства наведения.

Зеленский отреагировал на удар по кораблю «Новочеркасск» в Феодосии


Президент Украины Владимир Зеленский выразил слова благодарности военно-воздушным силам страны за нанесение удара по российскому морскому порту.
«Я благодарен нашим Военно-воздушным силам за впечатляющее пополнение российского подводного Черноморского флота еще одним судном», – заявил Зеленский.


На Украине прокомментировали удар по БДК «Новочеркасск»


Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что удар по российскому порту в Феодосии был нанесен крылатыми ракетами. Он также поблагодарил пилотов и всех причастных к атаке за «филигранную работу».


Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по порту Феодосии


Президент России Владимир Путин заслушал доклад министра обороны страны Сергея Шойгу об ударе ВСУ по порту в Феодосии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Флота в РФ всё меньше»: удар по порту в Феодосии, что будет с теми, кто выложил фото атак
«Флота в РФ всё меньше»: удар по порту в Феодосии, что будет с теми, кто выложил фото атак

Уточняется, что президенту также было доложено о повреждении БДК «Новочеркасск».

БДК «Новочеркасск» затонул после удара ВСУ ракетой Storm Shadow


Большой десантный корабль «Новочеркасск» Черноморского флота РФ затонул после того, как в него попала выпущенная ВСУ крылатая ракета большой дальности Storm Shadow. Об этом сообщил российской военный корреспондент Юрий Котенок.

Официально Минобороны не подтверждало соответствующую информацию.

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«Жир против жира»: Диетолог перечислила калорийные продукты, помогающие худеть
Диетолог Джервасио: жирные авокадо и орехи помогают в похудении
26 декабря 2023, 15:35

Фото: istock / Prostock-Studio

Авокадо, орехи и яйца являются продуктами с высоким содержанием жиров, но они все равно помогают худеть. О пользе жирных продуктов рассказала диетолог Кэтрин Джервасио в интервью изданию Eat This, Not That!

Она заявила, что авокадо содержит полезные жиры, благодаря которым человек быстрее ощущает насыщение. Ученые доказали, что такие жиры ускоряют обмен веществ. Она также отметила пользу жирной рыбы, например, лосося, за счет большого количества жирных кислот омега-3, полезными не только для фигуры, но и для сердца.

Диетолог посоветовала включить в рацион орехи и оливковое масло, так как орехи снижают возможное развитие ожирения, а масло содержит много антиоксидантов, уменьшающим воспаление, из-за которого вес может расти.

Джервасио также рассказала про пользу сыра и яиц. Специалистка назвала эти продукты отличным источником белка. В качестве сладости она посвятила выбирать темный шоколад, содержащий 80 процентов какао. Горький шоколад, по словам эксперта, содержит много полезны жиров и мало сахара.

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#диетолог
#масло
#шоколад
#питание
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«Без головы и конечностей»: Появились подробности смерти расчлененной матери бойца СВО
Мать бойца СВО нашли расчлененную в канализации в Набережных Челнах
26 декабря 2023, 15:15

Фото: istock / beekeepx

Жительницу Набережных Челнов без головы, ног и рук нашли в канализационном люке. Об этом сообщает Mash Iptash.

Сообщается, что последний раз погибшая 46-летняя Лариса Залялова звонила сыну Раилю утром 22 декабря с предложением встретиться, но после обеда перестала отвечать. Сын подумал, что она на корпоративе. Написал заявление он только через 3 дня.

Женщина снимала квартиру и находилась в отношениях с 22-летним мигрантом. До этого она заняла у своего сына 500 тысяч рублей для своего ухажёра, с обещанием вернуть Новому году.

Полиция осмотрела камеры видеонаблюдения и увидела, что 22 декабря вернувшуюся с ночной смены женщину в подъезде встретил сожитель со своим братом. В квартире мужчины убили ее и расчленили. Тело без головы, рук и ног выкинули в канализационный люк. Отрубленные части тела ищет полиция.

Предварительно, в тот день Лариса хотела вернуть сыну деньги, которые занимала на операцию для мамы бойфренда, якобы находящейся в коме.

Сейчас идет поиск подозреваемых. Возможно, они покинули страну.

До этого сообщалось, что убитая женщина является матерью бойца специальной военной операции.

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#полиция
#деньги
#женщина
#мужчины
#заявление
#убийство
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Врачи в Свердловской области спасли ребёнка после двух клинических смертей
26 декабря 2023, 15:10

Фото: iStock/Marija Stepanovic

Врачи в Свердловской области спасли двухлетнюю девочку, которая пережила две клинические смерти, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Департамент информационной политики (ДИП).
Напомним, шокирующая история произошла ещё 23 ноября. Двухлетнюю девочку нашли в сидящей в сугробе в одном памперсе. Как стало известно позже, в таком состоянии она провела несколько часов.

Прибывшие на место происшествия медики установили, что у девочки не билось сердца, дыхания также не было. Пока на помощь к коллегам мчалась скорая помощь, им удалось вернуть ребенку слабое сердцебиение, однако, уже в автомобиле скорой она пережила ещё одну клиническую смерть. Благодаря высококвалифицированной работе специалистов, девочку вновь удалось вернуть к жизни.

Сейчас ребенка уже выписали из больницы. Она находится дома с семьей и готовится встречать Новый год.

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#скорая медики
#ребёнок
#смерть
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Члены банды, похитившие и сжегшие жителя Воронежа из-за денег, получили сроки до 23 лет
Прокуратура: суд дал до 23 лет мужчинам, похитившим и сжегшим жителя Воронежа
26 декабря 2023, 15:01

Фото: istock / AMilkin

Воронежский областной суд приговорил к тюремным срокам трех мужчин, которые ради денег похитили жителя города Лиски, затем убили его и сожгли его. Об этом сообщает региональная прокуратура в телеграм-канале.

Приговор 48-летнему Алим-оглы Радихону, 30-летнему Сергею Метику и 45-летнему Андрею Басинскому вынесли 26 декабря. Они обвиняются по статьям «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление», «похищение человека группой лиц по предварительному сговору», а также грабеже, вымогательстве и краже.

Следствие установило, что в январе 2020 года Радихон, Метик и Басинский схватили мужчину и привезли его домой одному из похитителей. Они угрожали, избивали его, требовали денег и украли мобильный телефон. Боясь обращения пострадавшего в полицию, подсудимые вывезли его на дорогу в Лискинском районе, где убили его ножом, после чего сожгли тело.

«Суд назначил Радихону наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Метику – 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Басинскому 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима», — уведомляет прокуратура.

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#суд
#приговор
#преступление
#убийство
#прокуратура
#похищение
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Задержана глава Кургана Елена Ситникова
26 декабря 2023, 14:52

Фото: iStock/Yingko

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Кургана Елену Ситникову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
«В настоящее время Елена Ситникова задержана, с ней работают правоохранители», - говорится в сообщении.

При этом никаких деталей не приводится.

По информации Telegram-канала Mash, задержание Ситниковой произошло в рамках расследования уголовного дела о пожарах в микрорайоне Смолино. Тогда погибли четыре человека. При этом люди, чьи дома сгорели, так и не получили новое жилье. Сейчас силовики проводят обыски дома и на работе у местной главы.

Напомним, Ситникова стала главой Кургана 7 июля 2021 года. До этого она была заместителем главы и возглавляла департамент социальной политики.

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#люди
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Суд в Москве заочно арестовал бывшего директора «Радио Свобода»* Марию Гессен
26 декабря 2023, 14:22

Фото: iStock/Zolnierek

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего директора русской службы «Радио Свобода»* Марию Гессен по делу о распространении фейковой информации о деятельности ВС РФ. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что в отношении Гессен избрана мера пресечения в виде заключения под стражу после задержания на территории России или экстрадиции.

В суде добавили, что было возбуждено уголовное дело по статье о распространении недостоверной информации о деятельности российской армии по мотивам политической ненависти. Ей грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.

В настоящее время Мария Гессен проживает на территории США. Она была объявлена в розыск.

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#розыск
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В Кургане уволили сотрудников больницы, устроивших драку на корпоративе
26 декабря 2023, 14:07

Фото: iStock/nito100

В Курганской области сотрудников больницы, которые подрались на новогоднем корпоративе и устроили погром в приёмном отделении, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на департамент здравоохранения Курганской области.
По информации ведомства, инцидент произошёл 25 декабря в межрайонной больницы поселка Мишкино.

Двое сотрудников медучреждения, не имеющих отношения к оказанию медицинских услуг, пришли на работу в состоянии алкогольного опьянения и устроили конфликт, нанесший материальный ущерб зданию больницы. Оба участника потасовки были уволены.

Ранее в сети появились кадры, на которых видны последствия этой самой потасовки. Судя по всему, конфликт сотрудников перенёсся в отделение, где находились пациенты. На кадрах также можно заметить пятна крови, разбитые стёкла и перевёрнутую мебель.

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