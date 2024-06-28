«Риск смерти и бесплодие»: демограф оценил последствия идеи Госдумы сократить сроки абортов

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Срок, в течение которого женщина может сделать аборт, хотят сократить с 12 недель беременности до девяти. Такие рекомендации Минздраву дал комитет Госдумы по охране здоровья.
Директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко в беседе с «Радио 1» сообщил, что такие меры приведут к сохранению здоровья женщины и к улучшению ситуации с рождаемостью.
Такая рекомендация, по словам демографа, направлена на защиту здоровья женщины, а аборты скоро будут лицензироваться по-новому.
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«Забота о женщине — это и есть забота рождаемости. Любые ограничения абортов приводят к повышению рождаемости. С девяти до двенадцати недель не будут совершаться убийства. Эта мера напрямую повышает рождаемость за счёт фактического рождения детей. К тому же, в это время благодаря тому, что меньше женщин будет подвержено аборту, уменьшится риск заболевания бесплодием, риск смерти и так далее», — сказал эксперт.
Такая рекомендация, по словам демографа, направлена на защиту здоровья женщины, а аборты скоро будут лицензироваться по-новому.
«Это исключительно демографическая мера, мера защиты здоровья женщин, а акушеры-гинекологи пусть занимаются приемами родов, потому что скоро у абортов будет лицензионно совершенно другая деятельность. Она не будет производится в родильных домах. Это будет отдельно. Пусть акушеры-гинекологи подготовятся к таким продолжениям», — заключил Руслан Ткаченко.
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Анастасия Бондарева