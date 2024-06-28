«Заставим родить»: врач осудила инициативу Госдумы сократить сроки аборта до 9 недель

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Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендует Минздраву проработать вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с 12 до девяти недель.
Акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» выразила свое категорическое несогласие с данной рекомендацией.
Врач рассказала, что во всех странах демократического лагеря сроки беременности, при которых прерывают нежелательную беременность, — 12 недель, а в некоторых — 14.
По словам Любови Ерофеевой, такие меры не приведут к тому, что появятся желанные дети при нежелательных беременностях.
Она добавила, что такие меры не решат проблемы с рождаемостью, а навредят женскому здоровью и усложнят работу акушерско-гинекологическим службам.
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«Ограничивать срок права женщины на аборт по желанию я считаю абсолютно бездумным. Ни к чему хорошему это не приведет, потому что не у всех женщин регулярные циклы, женщины могут плохо разбираться в себе и не обратить внимания на какие-то угрожающие симптомы», — объяснила эксперт.
Врач рассказала, что во всех странах демократического лагеря сроки беременности, при которых прерывают нежелательную беременность, — 12 недель, а в некоторых — 14.
«Идут не по уменьшению срока, а наоборот. Потому что обстоятельства у женщин бывают разные. Одно дело, если бы мы с вами жили в маленькой Англии, где за полтора часа на электричке можно доехать из конца в конец, а другое дело, когда мы живем в нашей огромной стране, где может не быть близко медицинского центра или клиники. Женщина девять недель может очень легко пропустить», — сказала специалист.
По словам Любови Ерофеевой, такие меры не приведут к тому, что появятся желанные дети при нежелательных беременностях.
«Таким образом мы просто подловим женщину в сложной жизненной ситуации и заставим родить нежеланного ребенка — это чудовищно. Мы административными ограничениями ее загоним в ловушку, и она окажется крайней, а ребенка растить ей. И если она считает, что сейчас не благоприятные условия для этого, надо ее выслушать и пойти навстречу. Насильственного материнства не существует, дети должны быть желанными и своевременными!» — поделилась эксперт.
Она добавила, что такие меры не решат проблемы с рождаемостью, а навредят женскому здоровью и усложнят работу акушерско-гинекологическим службам.
«У некоторых женщин по каким-то причинам не сработало средство контрацепции, произошла какая-то случайность или ошибка. За что мы женщину так наказываем?» — завершила беседу Любовь Ерофеева.
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Анастасия Бондарева