Жительница Ставропольского края умерла, самостоятельно сделав себе аборт

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В Ставропольском крае женщина умерла, после того как самостоятельно сделала себе аборт, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, вечером 15 марта 38-летний водитель из города Лермонтов вернулся домой и обнаружил свою 36-летнюю жену в ванной.
Перед мужчиной развернулась холодящая кровь картина — его супруга была вся в крови и уже теряла сознание, а бездыханное тело их семимесячной дочери лежало рядом с матерью. Он экстренно вызвал скорую помощь, однако, спасти жизнь женщины медики уже не смогли.
Сообщается, что таким образом женщина пыталась скрыть беременность от мужа, однако, что именно стало причиной её поступка пока неизвестно.
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Перед мужчиной развернулась холодящая кровь картина — его супруга была вся в крови и уже теряла сознание, а бездыханное тело их семимесячной дочери лежало рядом с матерью. Он экстренно вызвал скорую помощь, однако, спасти жизнь женщины медики уже не смогли.
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Евгения Парфентьева