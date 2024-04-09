«Не долго музыка играла»: Клуб Mutabor вновь просят закрыть

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev
Модный столичный Mutabor вновь просят закрыть, спустя три дня после того, как заведение возобновило свою работу, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, в ночь на 21 декабря 2023 года в Mutabor состоялась самое скандальное событие минувшего года — «голая вечеринка». Самые ярки звёзды российской эстрады явились на праздник, следуя дресс-коду almost naked.
После того, как фото с вечеринки попали в сеть, а на всю Россию разразился огромный скандал, клуб закрыл свои дверь для посетителей. 6 апреля Mutabor вновь открылся под новой вывеской «Арма».
Однако, несмотря на новый имидж, клуб тут же потребовали вновь закрыть.
С обращениями в Следственный комитет, Генпрокуратуру и Государственную думу обратились общественники из организации «Ветераны России».
Читайте также:
Baza: Нюша, Канделаки, Рудковская и другие не пришли на вечеринку Ивлеевой
Собчак поддержала Ивлееву на фоне неприятностей после «голой вечеринки»
В списке гостей Ивлеевой оказались Ксения Бородина и Саша Спилберг
После того, как фото с вечеринки попали в сеть, а на всю Россию разразился огромный скандал, клуб закрыл свои дверь для посетителей. 6 апреля Mutabor вновь открылся под новой вывеской «Арма».
Однако, несмотря на новый имидж, клуб тут же потребовали вновь закрыть.
С обращениями в Следственный комитет, Генпрокуратуру и Государственную думу обратились общественники из организации «Ветераны России».
Читайте также:
Baza: Нюша, Канделаки, Рудковская и другие не пришли на вечеринку Ивлеевой
Собчак поддержала Ивлееву на фоне неприятностей после «голой вечеринки»
В списке гостей Ивлеевой оказались Ксения Бородина и Саша Спилберг
Евгения Парфентьева