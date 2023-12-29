Стало известно, кто из приглашённых не пришёл на вечеринку Ивлеевой в Mutabor

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Стало известно, кто из звёзд решил не посещать нашумевшую вечеринку Насти Ивлеевой в клубе Mutabor. Список приглашённых публикует Телеграм-канал Baza.
В Москве 20 и 21 декабря в ночном клубе Mutabor прошла вечеринка Ивлеевой, которую посетили, в том числе звёзды российского шоубизнеса. Дресс-код мероприятия предполагал минимум одежды. Фото и видео с вечеринки, которые позже оказались в Сети, вызвали возмущение общественности.
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