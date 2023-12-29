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Стало известно, кто из приглашённых не пришёл на вечеринку Ивлеевой в Mutabor

Baza: Нюша, Канделаки, Рудковская и другие не пришли на вечеринку Ивлеевой
29 декабря 2023, 02:31
Фото: iStock/alexkoral

Фото: iStock/alexkoral

Стало известно, кто из звёзд решил не посещать нашумевшую вечеринку Насти Ивлеевой в клубе Mutabor. Список приглашённых публикует Телеграм-канал Baza.

По информации издания, на вечеринку были приглашены более 450 человек, но пришли не все. Так, на вечеринки не было Настасьи Самбурской, Тины Канделаки, Нюшы, Яны Рудковской, Светланы Бондарчук, Филиппа Янковского и других приглашённых звёзд.

В Москве 20 и 21 декабря в ночном клубе Mutabor прошла вечеринка Ивлеевой, которую посетили, в том числе звёзды российского шоубизнеса. Дресс-код мероприятия предполагал минимум одежды. Фото и видео с вечеринки, которые позже оказались в Сети, вызвали возмущение общественности.

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Лолита рассказала, чем займётся после отмены концертов
Лолита будет убирать квартиру после отмены концертов
28 декабря 2023, 19:06

Фото: istockphoto/Svitlana Hulko

Певица Лолита рассказала, что планирует заняться уборкой после информации об отмененных концертов.
Telegram-канал «Говорит Москва» пишет, что в освободившееся время Лолита приберётся в квартире.

«Всё от бога. Я так давно не убирала квартиру, что, видно, она написала в небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я — пенсионерка, привыкаю быть домохозяйкой. Ещё скоро весна, кусты надо подрезать», — рассказала Лолита.
Сообщалось, что выступление Лолиты в Тюмени, запланированное на март 2024 года, отменили после публичных жалоб.

Возмущение активистов вызвало участие Лолиты в вечеринке блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой.

Лолита рассказывает, что заплакала после отмены концертов с её участием. По словам артистки, она узнала о срывах концертов от организаторов.

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#певица
#концерт
#новости
#шоу-бизнес
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Депутат Драпеко: Не стоит переснимать старые фильмы
28 декабря 2023, 18:42

Фото: istockphoto.com/Tanaban chuenchay

Первый зампред комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко выступила против съёмок новых версий и ремейков старых лент.
Так она прокомментировала намерения создателей переснять финал ремейка фильма «Иван Васильевич меняет всё».

«Я не знаю, что они сняли и что собираются переснимать, поэтому рассуждать о том, что получится в итоге, сложно. Мне кажется, что не стоит вообще переснимать старые фильмы. «Иван Васильевич меняет профессию» — просто потрясающий фильм, классика, которую знают и любят», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Драпеко.

Ранее по сообщениям гендиректор ТНТ Тина Канделаки стало изветсно, что финал фильма «Иван Васильевич меняет все» переснимут.

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#фильм
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#культура
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Юрист Киркорова Добровинский прокомментировал вероятность лишения артиста звания
Добровинский: Вечеринка не может быть причиной для лишения артиста звания
28 декабря 2023, 17:49

Фото: istockphoto/carloscastilla

РИА Новости пишет, что участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» не может выступать основанием для лишения артиста Филиппа Киркорова звания Народного артиста.
Об этом заявил юрист певца Александр Добровинский.

Ранее Минкультуры попросили отозвать у Филиппа Киркорова звание народного артиста за участие в вечеринке, где был объявлен обнаженный дресс-кодом.

«Звание народного артиста Филиппу Киркорову присвоили за творчество. Как участие в вечеринке Ивлеевой может быть основанием для его лишения? Какое имеет отношение его творчество к тому, что он пошел не туда, куда нравится публике? Пусть даже заслуженно не нравится. Вот возьмём Достоевского. Великий писатель, редкий мерзавец как человек. Достоевского лишить звания писателя? Смешно. Петиция ни о чем, как многое, что связано с вечеринкой», - объяснил Добровинский.
Вечеринка Ивлеевой вызвала скандал в обществе. Ивлеева и многие знаменитости записывали ролики с извинениями. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда.

В это время рэпер Vacío (Николай Васильев), пришедший на вечеринку в одном носке, отбывает арест (15 суток).

Напомним, после «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой 20 декабря в московском клубе «Мутабор» в обществе разгорелись споры о проведении таких мероприятий во время СВО. Звёзды принесли свои извинения. Дима Билан, Филипп Киркоров, Анастасия Ивлеева и Ксения Собчак обратились к общественности. Но это, по всей видимости, не помогло.

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#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#минкультуры рф
#певец
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Сервис Kion перенёс премьеру фильма-концерта Анны Асти
28 декабря 2023, 17:28

Фото: istockphoto/Anton Vierietin

Фильм-концерт должен был выйти на экраны 5 января.
Baza пишет, что точной даты выхода фильма теперь нет.

В проект Kion «Путь Феникса» об Анне Асти входил документальный фильм о певице и фильм-концерт. Документальная часть вышла в конце октября, а концерт ожидался сразу после новогодних праздников, но из-за вечеринки в «Мутаборе» премьера перенесена на неопределённый срок.

Источники Baza сообщают, что фильм может вообще не выйти.

Ранее сообщалось, что из-за «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor певицу Анну Асти заменит на концерте в «Барвихе Luxury Village» Люся Чеботина. Mash сообщает, что певица потеряла ещё 6,5 млн рублей. Вместо неё перед людьми, заплатившими за билет от 50 до 200 тысяч рублей, на празднике выступят Люся Чеботина и Владимир Пресняков.

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#певица
#концерт
#фильм
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Первый канал название фильма «Свингеры» заменил на «Новогоднее приключение»
28 декабря 2023, 16:58

Фото: istockphoto/Milos Bjelica

Фильм «Свингеры» выйдет в эфир под другим названием.
Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». Сообщается, что Первый канал изменил название фильма «Свингеры» на «Новогоднее приключение». Причина таких изменений не уточняется.

По сюжету, две семейные пары едут на свингерскую вечеринку в Новый год в поисках острых ощущений и в надежде решить кризис в отношениях. Но эксперимент успехом не увенчался.

Фильм «Свингеры» вышел в прокат 6 января 2022 года. Режиссер картины — Дмитрий Фикс. В главных ролях — Дмитрий Нагиев, Ирина Пегова, Наталья Рудова и Илья Носков.

Гендиректор ТНТ Тина Канделаки объяснила, что финал фильма «Иван Васильевич меняет все» переснимут.

Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.По словам Канделаки, пересъемка требуется для того, чтобы сделать фильм более острым и интересным.

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#новости
#телевидение
#кино
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Анну Аsti могут лишить российского гражданства из-за «голой вечеринки» Ивлеевой
28 декабря 2023, 15:57

Фото: istock /batuhan toker

Певица Анна Асти может лишиться российского гражданства, которое она получила несколько месяцев назад. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По информации портала, с просьбой лишить исполнительницу обратились активисты из движения «Сорок Сороков». Общественники уверены, что своим участием в «голой вечеринке» Ивлеевой, артистка пренебрегла присягой, которую давала, когда получала российский паспорт.

После скандальной вечеринки, организованной блогером Ивлеевой, выступления Анны Асти начали массово отменять. Так, она лишилась возможности выступить в клубе GIPSY и «Барвихе Luxury Village».

Прежде сообщалось, что с российскими артистами, которые посетили «голую вечеринку», рекламные компании и организаторы мероприятий разрывают контракты.

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#концерт
#карьера
#гражданство
#скандал
#мероприятия
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Вместо Анны Асти в «Барвихе Luxury Village» после скандала выступит Чеботина
28 декабря 2023, 15:20

Фото: istockphoto/Katerina Sisperova

Из-за «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor певицу Анну Асти заменит на концерте в «Барвихе Luxury Village» Люся Чеботина.
Mash сообщает, что певица потеряла ещё 6,5 млн рублей.

Вместо неё перед людьми, заплатившими за билет от 50 до 200 тысяч рублей, на празднике выступят Люся Чеботина и Владимир Пресняков.

Ранее концерт Асти отменили в знаменитом московском Gipsy. Артистку заменил Jony. Всего певица потеряла 13 млн рублей.

Также сообщалось, что на новогоднем корпоративе в екатеринбургском «Сима-ленде» должна была выступать Асти, но концерт отменили.

E1.ru, ссылаясь на представителя маркетплейса, сообщает, что в «Сима-ленде» уточнили, что певицу решили заменить на крупном корпоративе уральского аналога «Озона» на Полину Гагарину.

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#концерт
#певица
#новости
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Галич рассказала, что была приглашена на вечеринку Ивлеевой, но не пошла
28 декабря 2023, 15:02

Фото: istockphoto/gregory_lee

На голую вечеринку Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор» были приглашены многие звезды российского шоу-бизнеса, в их числе была и блогер Ида Галич.
В начале карьеры Ида Галич и Анастасия Ивлеева вместе снимали юмористические ролики и были подругами. Но со временем их пути разошлись, а дружеские отношения сохранить они не смогли.

«Нас сравнивают только потому, что мы когда-то дружили. Но фишка в том, что Настя часто подливает масла в огонь. За весь год я ни разу не ответила ей. Но была отмечена в каждой ее социальной сети. То какие-то пародии, то подколы, то уколы. Когда я была страшной подружкой, ходила под номером два, никто меня не трогал. Но как только я похорошела, у меня появилось новое направление в виде стиля, интеграции в моду, начались постоянные задирки», — сказала Галич в YouTube-шоу «Есть вопросики».
Блогеры пытались остаться приятельницами. Очередную попытку предприняли на дне рождения Ксении Собчак в ноябре. Они тепло вспомнили прошлое. Казалось, недомолвки исчезли.

«И после этого Настя пригласила меня на свою вечеринку. Я бы точно не пришла потому, что работала. Приглашение на такое мероприятие — это не про возвращение дружбы. Это про хайп. Я в свою очередь написала Насте честно, мол, если хочешь посидеть просто вдвоем, я готова. С удовольствием бы зарыла этот топор войны. Я в принципе человек, который не умеет долго находиться в состоянии агрессии. Она ответила эмодзи или лайкнула, не помню», —рассказала Галич.
После «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой 20 декабря в московском клубе «Мутабор» в обществе разгорелись споры о проведении таких мероприятий во время СВО. Звёзды принесли свои извинения. Дима Билан, Филипп Киркоров, Анастасия Ивлеева и Ксения Собчак обратились к общественности. Но это, по всей видимости, не помогло.

Сразу после Almost Naked Party в отношении рэпера VACÍO начали административное производство по обвинению в пропаганде признанного в РФ экстремистским и запрещенного движения ЛГБТ.

Отменен концерт Лолиты в Барнауле, назначенный на 29 марта. Он должен был быть частью большого гастрольного тура, приуроченного к 60-летию артистки.

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#шоу-бизнес
#артист
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Анну Asti заменят на Гагарину после «голой» вечеринки
28 декабря 2023, 13:26

Фото: istockphoto/Nagaiets

На новогоднем корпоративе в екатеринбургском «Сима-ленде» должна была выступать певица Анна Asti (Анна Дзюба), но концерт отменили.
E1.ru, ссылаясь на представителя маркетплейса, сообщает, что в «Сима-ленде» уточнили, что певицу решили заменить на крупном корпоративе уральского аналога «Озона» на Полину Гагарину.

Выступление Анны Asti было запланировано на 29 декабря. Точная причина отмены выступления неизвестна. Решение приняли на фоне скандала с «голой» вечеринкой блогера Насти Ивлеевой, где певица была гостьей.

Вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла 21 декабря. Дресс-код предполагал полуобнаженные наряды. На вечеринке были Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита, Джиган и Vacio (Николай Васильев).

Ивлеевой и артистам пришлось извиняться за участие в вечеринке.

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#певица
#концерт
#новости
#шоу-бизнес
#звёзды
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