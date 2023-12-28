Собчак поддержала Ивлееву на фоне неприятностей после «голой вечеринки»

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Журналистка и телеведущая Ксения Собчак поддержала блогера Анастасию Ивлееву на фоне неприятностей, которые стали последствиями «голой вечеринки». Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на Instagram* Ивлеевой.
Собчак написала слова поддержки под постом Ивлеевой на эту тему.
Она также отметила, что все это пройдет.
Напомним, блогер Анастасия Ивлеева организовала закрытую вечеринку в столичном клубе «Мутабор» 20 декабря. Звездные гости пришли на мероприятие в откровенных нарядах, чем вызвали возмущение у общественности. Среди приглашенных на «голую вечеринку» были Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Джиган и его супруга Оксана Самойлова, Лолита Милявская, Глюкоза и другие.
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*соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
«Ты ничего этого не заслуживаешь! Мы все этого не заслуживаем. Просто мы живем в такое время. И его надо просто пережить. Я тебя люблю, и я с тобой. И это неправда, что ты одна», — написала Собчак.
Напомним, блогер Анастасия Ивлеева организовала закрытую вечеринку в столичном клубе «Мутабор» 20 декабря. Звездные гости пришли на мероприятие в откровенных нарядах, чем вызвали возмущение у общественности. Среди приглашенных на «голую вечеринку» были Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Джиган и его супруга Оксана Самойлова, Лолита Милявская, Глюкоза и другие.
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*соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
Элина Позднякова