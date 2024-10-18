«Не секс, а блуд»: Врач рассказал о страшных последствиях женской менопаузы

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Ежегодно 18 октября во многих странах отмечается Всемирный день менопаузы. Этот праздник был учрежден для того, чтобы повысить осведомленность женщин о важном жизненном этапе.
Врач гинеколог-эндокринолог Дмитрий Канаев в беседе с «Радио 1» сказал, что менопауза наступает в 48-51 год.
Он добавил, что сексуальная жизнь женщины резко сходит на нет во время менопаузы, что не является удивительным.
По его словам, назначение антидепрессантов никак не изменят ситуацию.
Дмитрий Канаев назвал осложнения, которые могут быть у женщины во время менопаузы.
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«Чем сильнее половая конституция, тем менопауза наступает позже. Сейчас, после ковида, очень резко помолодела менопауза. Раньше в 40-42 — это было нонсенс, а сейчас это нормальная история — постковидный синдром», — сообщил эксперт.
Он добавил, что сексуальная жизнь женщины резко сходит на нет во время менопаузы, что не является удивительным.
«Все женщины знают, что самые яркие оргазмы в период овуляции, когда идет мощный выброс эстрадиола. Если девушки говорят, что при овуляции нет либидо, то это похоть. Не секс, а блуд. Да, падает влечение, появляется сухость, дискомфортность и полное отсутствие желания», — поделился врач.
По его словам, назначение антидепрессантов никак не изменят ситуацию.
«Разводы, когда муж находит молодую любовницу, а жена может ему простить это следствие эстрогенного дефицита. И умные мужчины приводят своих женщин, говорят: "Она раньше была активная и отзывчивая, а сейчас ничего не хочет", и врач назначает терапию», — поделился специалист.
Дмитрий Канаев назвал осложнения, которые могут быть у женщины во время менопаузы.
«Старость со всеми вытекающими последствиями: болезнь Альцгеймера, депрессия, остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания, снижение уровня отношений с мужем», — перечислил собеседник.
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Анастасия Бондарева