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«Не секс, а блуд»: Врач рассказал о страшных последствиях женской менопаузы

Врач Канаев: у женщины во время менопаузы может развиться болезнь Альцгеймера
18 октября 2024, 13:51
Фото: istock/fizkes

Фото: istock/fizkes

Ежегодно 18 октября во многих странах отмечается Всемирный день менопаузы. Этот праздник был учрежден для того, чтобы повысить осведомленность женщин о важном жизненном этапе.
Врач гинеколог-эндокринолог Дмитрий Канаев в беседе с «Радио 1» сказал, что менопауза наступает в 48-51 год.

«Чем сильнее половая конституция, тем менопауза наступает позже. Сейчас, после ковида, очень резко помолодела менопауза. Раньше в 40-42 — это было нонсенс, а сейчас это нормальная история — постковидный синдром», — сообщил эксперт.



Он добавил, что сексуальная жизнь женщины резко сходит на нет во время менопаузы, что не является удивительным.
«Все женщины знают, что самые яркие оргазмы в период овуляции, когда идет мощный выброс эстрадиола. Если девушки говорят, что при овуляции нет либидо, то это похоть. Не секс, а блуд. Да, падает влечение, появляется сухость, дискомфортность и полное отсутствие желания», — поделился врач.

По его словам, назначение антидепрессантов никак не изменят ситуацию.
«Разводы, когда муж находит молодую любовницу, а жена может ему простить это следствие эстрогенного дефицита. И умные мужчины приводят своих женщин, говорят: "Она раньше была активная и отзывчивая, а сейчас ничего не хочет", и врач назначает терапию», — поделился специалист.

Дмитрий Канаев назвал осложнения, которые могут быть у женщины во время менопаузы.
«Старость со всеми вытекающими последствиями: болезнь Альцгеймера, депрессия, остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания, снижение уровня отношений с мужем», — перечислил собеседник.

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#депрессия
На федеральном портале госуслуг заработало консультирование по карте «Стрелка»
18 октября 2024, 14:00

Фото: медиасток.рф

Получить консультацию по пользованию подмосковной транспортной картой «Стрелка» теперь можно на федеральном портале госуслуг, на все вопросы ответит цифровой помощник Робот Макс, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Алгоритм работы цифрового помощника разработан с учетом наиболее популярных запросов пользователей. Проект призван повысить скорость обслуживания и сделать использование «Стрелки» еще более удобным», — отмечается в сообщении.
Чтобы получить консультацию Робота Макса, на нужно ввести в поисковой сайте госуслуг запрос со словами «карта «Стрелка». Цифровой консультант объяснит, где и как оформить «Стрелку», как с её помощью оплачивать проезд, что нужно для оформления льготы, где обменять неисправную карту на новую и пр.

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Молодогвардейцы Мытищ провели рейд по устранению рекламы наркотиков
18 октября 2024, 13:28

Молодогвардейцы из Мытищ устраняют рекламу наркотиков (Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи)

Рейд по ликвидации незаконных рекламных объявлений по продаже наркотиков на зданиях и асфальте провели в Мытищах члены местного отделения «Молодой Гвардии Елиной России», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В ходе рейда мытищинские молодогвардейцы осмотрели фасады жилых и нежилых зданий, остановки общественного транспорта, спортивные и детские площадки. По результатам осмотра они выявили и устранили незаконную рекламу наркотиков и психотропных веществ», — говорится в сообщении.
В администрации отметили, что такие профилактические рейды проводятся в округе регулярно, из главная задача — остановить распространение наркотиков. О появлении рекламы опасных веществ жителей просят сообщать на адрес: terbez@mytyshi.ru. В письме нужно указать точное место расположения рекламы, кроме того, желательно приложить фотографию рекламной надписи.

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#мытищи
#наркотики
#молодая гвардия
#рейд
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Культурно-просветительская акция «Тотальный диктант — 2025» пройдёт 5 апреля 2025 года
18 октября 2024, 13:26

Фото: istockphoto / Professor25

Фонд языковой культуры граждан «Тотальный диктант» и Фонд президентских грантов организуют акцию «Тотальный диктант — 2025» в Центральном федеральном округе 5 апреля 2025 года, сообщает пресс-служба администрации президента ​Российской Федерации.
Ежегодная культурно-просветительская акция направлена на повышение уровня грамотности населения и развитие интереса к русскому языку.

Инициатива осуществляется добровольцами и партнёрами, а также спонсорами и грантодателями.

Тотальный диктант — это праздник грамотности для тех, кто стремится, умеет и любит писать на русском языке без ошибок. Он олицетворяет искреннюю любовь к языку и грамотность, лёгкую ностальгию по школьным диктантам и, конечно же, энтузиазм всех участников акции, будь то организаторы, проверяющие или те, кто пишет сам.

Первый Тотальный диктант был проведён 11 марта 2004 года в Новосибирском государственном университете студентами творческого объединения «Глум-клуб».

Более подробная информация об акции «Тотальный диктант — 2025» доступна на сайте www.totaldict.ru.

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В Красноярске учитель-квадробер проводил необычные физминутки для старшеклассников
SHOT: Учитель-квадробер из Красноярска пародировал животных перед учениками
18 октября 2024, 13:08

Фото: iStock/ shironosov

Школьный учитель физики из Красноярска пародировал животных на уроках, из-за чего его прозвали квадробером. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Виктор Касьянов около года преподавал физику старшеклассникам в школе. Учитель нашел нестандартный подход к обучению — во время уроков он читал рэп, изображал заячьи прыжки и гавкал как собака.

По интернету разлетелись видео с уроков Касьянова. Именно тогда большое количество людей узнало о необычном учителе. Сами же ученики школы положительно отзывались о Викторе или же «Докторе Панадоле». Так старшеклассники прозвали Касьянова. Его физминутки поднимали ребятам настроение и помогали ненадолго отвлечься от учебы.

Сейчас учитель-квадробер уже не работает в школе. В октябре он уволился по собственному желанию и стал частным репетитором.

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Собянин рассказал о работе сервиса «Цифровая реанимация» в Москве
Собянин: В 23 стационарах Москвы внедрен сервис «Цифровая реанимация»
18 октября 2024, 13:01

Сергей Собянин (Фото: сайт Кремля)

В 23 московских стационарах используют сервис «Цифровая реанимация». Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин, его слова приводит портал mos.ru.
Утверждается, что данный сервис позволяет автоматизировать важнейшие процессы, которые связаны с лечебной работой в отделении реанимации и интенсивной терапии. По словам Собянина, медики могут наблюдать всю необходимую информацию на рабочем планшете, благородя чему можно отслеживать эффективность назначенного лечения и необходимость его возможной корректировки.

В перечень доступных данных вошли: сердцебиение, изменение температуры, давление и иные показатели. Примечательно, что все данные сохраняются при переводе пациента из реанимации в стационар.

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Россию охватывает всплеск пневмонии
«Известия»: в 16 регионах России фиксируют всплеск заболеваемости пневмонией
18 октября 2024, 12:53

Фото: iStock/PatrikSlezak

Как минимум в 16 регионах России начали фиксировать всплеск заболеваемости пневмонией. Об этом сообщает газета «Известия». Отмечается, что большая часть случаев носит инфекционный характер заболевания.
По информации издания, среди регионов, где наблюдается рост числа пневмоний, — Ленинградская, Псковская, Вологодская, Костромская, Омская и Томская области, а также Камчатский и Алтайский края, Удмуртия и Коми.

Газета «Известия» отмечает, что в регионах с растущей заболеваемостью ввели «утренний фильтр» в школах и детсадах, а также организовали проверки контактных.

Ранее специалисты НИКИ детства объяснили, как определить пневмонию у ребенка. Врачи отмечали, что главным проявлением пневмонии является одышка, слабость, длительное повышение температуры тела, снижение аппетита у ребенка. Если вы замечаете у ребенка частое, шумное дыхание, это повод обратиться к врачу, даже если при этом нет кашля.

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Приём заявок на подмосковный грантовый конкурс для НКО завершится 22 октября
18 октября 2024, 12:49

Фото: iStock/Kar-Tr

В Московской области проводится отбор заявок на предоставление грантов некоммерческим неправительственным организациям на развитие гражданского общества, приём завершится во вторник, 22 октября, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Гранты будут выдаваться на реализацию проектов в четырёх сферах: социальная защита, культура и искусство, добровольческая (волонтёрская) деятельность и молодёжная политика», — говорится в сообщении.
Конкурс проводит министерство информации и молодежной политики Московской области совместно с Фондом президентских грантов. Полная информация о подаче заявок, отборе и пр. размещена на сайте мособл.гранты.рф. Кроме того, вопросы относительно конкурса можно задать по телефону: 7(498)602-09-30.

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#подмосковье
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Москвичи проголосуют за лучшие мероприятия и площадки проекта «Лето в Москве»
18 октября 2024, 12:49

Фото: istockphoto/TomasSereda

Москвичи смогут проголосовать за лучшие мероприятия и площадки проекта «Лето в Москве», который проходил в городе в период с 1 июня по 8 сентября. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.
Уточняется, что горожане получат возможность предложить свои идеи, каким образом внести разнообразие в летние мероприятия в грядущем году. А что касается текущего года, москвичи увидели свыше 480 постановок под открытым небом в рамках фестиваля «Театральный бульвар».

Более 200 тематических зон представили гостям форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», а фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» насчитывал свыше 600 площадок. Все фестивали состояли из свыше 131 тысячи событий, на которых поприсутствовали почти 40 миллионов посетителей.

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Жителей Подмосковья предупредили о мошеннической схеме с посылками
18 октября 2024, 12:25

Фото: iStock/artoleshko

Новую схему мошенничества начали использовать злоумышленники для получения доступа к личным данным россиян: теперь они представляются сотрудниками «Почты России» и сообщают человеку, что ему пришла посылка из-за границы и нужно оплатить таможенный сбор, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Если человек, получивший такой звонок, говорит, что не ждёт никаких иностранных посылок, мошенники предлагают отказаться от неё и для оформления отказа назвать код из пришедшего на телефон СМС-сообщения», — рассказали специалисты ведомства.
На самом деле в ходе разговора злоумышленники пытаются проникнуть в аккаунт абонента на портале госуслуг и СМС содержит код подтверждения входа. Захваченный разговором человек может не обратить внимание на содержащееся в сообщении предупреждение и назвать нужные мошенникам цифры. Взломав таким образом чужой аккаунт, мошенники могут перевести себе деньги или взять кредит на имя абонента.

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