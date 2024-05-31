Гинеколог назвала основные причины сухости влагалища

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Скорая менструация или менопауза могут быть причиной сухости влагалища во время секса. Основные причины появления дискомфорта в интимной зоне назвала гинеколог Ванесса МакКей в беседе с Healthista.
Самой распространенной причиной сухости влагалища является менопауза. МакКей отметила, что средний возраст наступления менопаузы — 52 года, а перименопауза может наступить за десять лет до этого.
Уровень эстрогена снижается и в период менструации, что тоже вызывает сухость. Врач отметила, что после менструации уровень гормона вновь постепенно повышается.
Третьей причиной эксперт назвала роды и кормление грудью. Как утверждает врач, в таком случае проблема возникает из-за скачков уровня гормонов.
Помимо того, сухость может появиться из-за стресса. Если женщина напряжена, она не может сосредоточиться на партнере и ласках. Причиной проблемы также может стать недостаточное возбуждение. В этом случае необходима качественная и длительная прелюдия.
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«Эстроген отвечает за поддержание смазки влагалища, но во время перименопаузы и менопаузы уровень гормона может колебаться, резко падать, что приводит к изменениям настроения, приливам, усталости, ночной потливости, увеличению веса и сухости влагалища», — пояснила гинеколог.
Уровень эстрогена снижается и в период менструации, что тоже вызывает сухость. Врач отметила, что после менструации уровень гормона вновь постепенно повышается.
Третьей причиной эксперт назвала роды и кормление грудью. Как утверждает врач, в таком случае проблема возникает из-за скачков уровня гормонов.
Помимо того, сухость может появиться из-за стресса. Если женщина напряжена, она не может сосредоточиться на партнере и ласках. Причиной проблемы также может стать недостаточное возбуждение. В этом случае необходима качественная и длительная прелюдия.
«С этими же неприятными ощущениями сухости сталкиваются женщины с некоторыми заболеваниями: эндометриозом, миомой, инфекциями мочевыводящих путей. Диабет, лечение рака тоже могут вызвать сухость влагалища», — резюмировала врач.Читайте также:
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Алина Юрчак