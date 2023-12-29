Мужчине, прожившему 15 лет без секса с супругой, дали совет

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Писательница и коуч по отношениям Дейдре Сандерс дала совет мужчине, состоявшем в браке, в котором 15 лет не было секса. Она сказала, что не нужно ставить ультиматум о разводе, если человек не готов его выполнить. Об этом пишет The Sun.
За консультацией к Сандерс обратился 55-летний читатель с жалобами на то, что его супруга 15 лет отказывается от секса и даже не хочет обсуждать эту тему.
«Я не хочу прожить остаток своей жизни в целомудрии, поэтому предложил обратиться к психологу, но она сказала, что это ничего не изменит», — поделился мужчина.
«Объясните, что вам нужны привязанность и близость, и спросите, не может она о чем-то молчит. Возможно, менопауза уничтожила ее либидо», — выдвинула предположение коуч.Она также добавила, что если жена снова не захочет говорить об этом и что-то менять, лучше самостоятельно обратить к психологу для поиска решения, а не ставить невыполнимые ультиматумы и что-то требовать.
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Алина Юрчак