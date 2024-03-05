«Не стоит мелочиться»: Что подарить на 8 марта разным знакам зодиака?

Фото: istock / Valerii Apetroaiei
8 Марта — особенный день, который дарит женщинам возможность отдохнуть от повседневных забот и насладиться весенним настроением.
Астролог Анна Лебеденко специально для «Радио 1» подготовила гороскоп подарков на 8 марта для всех 12 знаков зодиака.
Овен обрадуется, подарку, который связан с её любимым делом и отражает её индивидуальность.
Тельцу будет приятно, если пригласить её в ресторан или преподнести ей красивый и нужный подарок, которым она сможет пользоваться.
Близнецы ждут что-то новенькое. С ней лучше не повторяться в подарках.
Рак оценит заботу и проявление чувств. Ей можно вручить ее любимую косметику или подарок, который создаст уют дома.
Львице придётся по вкусу тот подарок, который украсит её саму. Аксессуары, украшения подойдут лучше всего.
Дева хотела бы получить полезный и в тоже время изысканный подарок. Также надо проявить избирательность и вкус при подборе.
Весы любят эстетические подарки. А преподносить их лучше в хорошем настроении и обязательно красиво оформленными.
Скорпион предпочтёт традиционный подарок. Например, шикарный букет цветов.
Стрелец по характеру сама очень щедрая, поэтому выбирая для неё подарок не следует мелочиться.
Козерог станет счастливее, если подарок будет заранее согласован. Обязательно надо обратить внимание и на качество, а также нужно подчеркнуть, что выбор был сделан в пользу самого лучшего.
С Водолеем надо быть непредсказуемым. Сюрприз – это то, что нужно.
Рыба примет с радостью подарок романтичный, связанный с приятными воспоминаниям, с её мечтой. Подойдет также парфюм или аромат для дома.
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Овен обрадуется, подарку, который связан с её любимым делом и отражает её индивидуальность.
Близнецы ждут что-то новенькое. С ней лучше не повторяться в подарках.
Рак оценит заботу и проявление чувств. Ей можно вручить ее любимую косметику или подарок, который создаст уют дома.
Львице придётся по вкусу тот подарок, который украсит её саму. Аксессуары, украшения подойдут лучше всего.
Дева хотела бы получить полезный и в тоже время изысканный подарок. Также надо проявить избирательность и вкус при подборе.
Весы любят эстетические подарки. А преподносить их лучше в хорошем настроении и обязательно красиво оформленными.
Скорпион предпочтёт традиционный подарок. Например, шикарный букет цветов.
Стрелец по характеру сама очень щедрая, поэтому выбирая для неё подарок не следует мелочиться.
Козерог станет счастливее, если подарок будет заранее согласован. Обязательно надо обратить внимание и на качество, а также нужно подчеркнуть, что выбор был сделан в пользу самого лучшего.
С Водолеем надо быть непредсказуемым. Сюрприз – это то, что нужно.
Рыба примет с радостью подарок романтичный, связанный с приятными воспоминаниям, с её мечтой. Подойдет также парфюм или аромат для дома.
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Алина Юрчак