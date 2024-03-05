Радио1
Главная / Новости / Общество/ «Не стоит мелочиться»: Что подарить на 8 марта разным знакам зодиака?

«Не стоит мелочиться»: Что подарить на 8 марта разным знакам зодиака?

05 марта 2024, 13:29
Фото: istock / Valerii Apetroaiei

Фото: istock / Valerii Apetroaiei

8 Марта — особенный день, который дарит женщинам возможность отдохнуть от повседневных забот и насладиться весенним настроением.
​Астролог Анна Лебеденко специально для «Радио 1» подготовила гороскоп подарков на 8 марта для всех 12 знаков зодиака.​​​​

Овен обрадуется, подарку, который связан с её любимым делом и отражает её индивидуальность.


Тельцу будет приятно, если пригласить её в ресторан или преподнести ей красивый и нужный подарок, которым она сможет пользоваться.

Близнецы ждут что-то новенькое. С ней лучше не повторяться в подарках.

Рак оценит заботу и проявление чувств. Ей можно вручить ее любимую косметику или подарок, который создаст уют дома.

Львице придётся по вкусу тот подарок, который украсит её саму. Аксессуары, украшения подойдут лучше всего.

Дева хотела бы получить полезный и в тоже время изысканный подарок. Также надо проявить избирательность и вкус при подборе.

Весы любят эстетические подарки. А преподносить их лучше в хорошем настроении и обязательно красиво оформленными.

Скорпион предпочтёт традиционный подарок. Например, шикарный букет цветов.

Стрелец по характеру сама очень щедрая, поэтому выбирая для неё подарок не следует мелочиться.

Козерог станет счастливее, если подарок будет заранее согласован. Обязательно надо обратить внимание и на качество, а также нужно подчеркнуть, что выбор был сделан в пользу самого лучшего.

С Водолеем надо быть непредсказуемым. Сюрприз – это то, что нужно.

Рыба примет с радостью подарок романтичный, связанный с приятными воспоминаниям, с её мечтой. Подойдет также парфюм или аромат для дома.

Читайте также:

Россиянам рассказали, как сэкономить на букете к 8 марта

Синоптик Вильфанд рассказал о самом холодном дне этой недели

«Не торопиться в принятии решений»: Гороскоп с 4 по 10 марта для всех знаков
#украшения
#подарки
#гороскоп
#подарок
#астролог
#8 марта
#праздник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России выявили новую мошенническую схему накануне 8 марта
Мошенники придумали новую схему для кражи денег у россиян перед 8 марта
05 марта 2024, 13:50

Фото: iStock/Diy13

Аналитики компании F.A.C.C.T., специализирующейся на кибербезопасности, обнаружили новую мошенническую схему, целью которой — кража денег у россиян перед 8 марта.
Как рассказал ведущий аналитик компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров в интервью для «Газеты.Ru», киберпреступники начали создавать фальшивые интернет-магазины, предлагающие цветы к 8 марта с обещанием больших скидок.

«После выбора букета посетителей сайта просят заполнить контактные данные и адрес доставки, а затем произвести оплату по реквизитам мошенников», — пояснил эксперт.
В результате пользователь теряет деньги. Например, мошенники предлагают купить букет из 7 тюльпанов за 903 рубля, а из 101 тюльпана — за 13029 рублей.

Егоров также отметил, что к 8 марту число подобных мошеннических схем может увеличиться. Кроме того, киберпреступники могут использовать схемы, которые приведут к потере всех средств на счету и данных банковской карты, отметил он.

Специалисты F.A.C.C.T. рекомендуют проверять дату регистрации доменного имени сайта через Whois-сервисы, так как мошенники часто создают сайты незадолго перед атакой. Также стоит обращать внимание на указание полного фирменного наименования на сайте, а также проверять данные на подлинность. Для онлайн-покупок лучше использовать специальные банковские карты, такие как виртуальные, которые можно легко обновлять.

Читайте также:

Новая схема обмана: Мошенники придумали налог на спецоперацию

«Поделывают голос и видеосообщения»: Юрист рассказал как мошенники используют нейросети

Мошенники развели экс-начальника главного управления авиации ФСБ Гаврилова
#деньги
#эксперт
#мошенники
#интернет
#цветы
#карты
#фсб
#юрист
#данные
#магазины
#компании
#специалисты
#онлайн
#интервью
#налог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт рассказал, как справиться с цифровой зависимостью
Психолог Кочетова: интересное хобби может помочь справиться с цифровой зависимостью
05 марта 2024, 13:29

Фото: istockphoto.com/Pinkypills

Проводя свободное время в телефоне, человек отвлекается от проблемной или стрессовой ситуации и на время перестаёт чувствовать негативные эмоции, думать о неприятных для себя темах.
Об этом в интервью RT рассказала кандидат психологических наук, клинический психолог, доцент кафедры «Возрастная психология имени профессора Л.Ф. Обуховой» факультета «Психология образования» МГППУ Юлия Кочетова. по ее словам, справиться с этим состояние можно с помощью хобби и планирования времени.

«Необходимо создать для себя более приемлемую обстановку. Например, разбить большие дела на более маленькие и делать их постепенно и поэтапно, составить себе расписание, делегировать какие-то дела, если это возможно, отказаться от каких-то задач или перенести их. Трудную ситуацию по возможности попытаться изменить. Во-вторых, это отсутствие хобби или какого-то дела, которым можно было бы заняться при желании отдохнуть» — отметила Юлия Кочетова.
Кроме того, по словам эксперта, не стоит идеализировать или демонизировать гаджеты, важно соблюдать баланс, а также не забывать откладывать смартфон примерно за час или полчаса до засыпания.

Читайте также:

Убрать гаджеты и включить дневной сон: как помочь ребёнку восстановить режим дня

Психолог Дроженко рассказала, как гаджеты помогают в воспитании детей

Главред журнала «За рулём» Кадаков объяснил запрет вешать гаджеты на лобовое стекло автомобиля
#психолог
#расписание
#сон
#запрет
#гаджеты
#смартфон
#интервью
#режим
#психология
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шойгу назвал причину воссоздания Ленинградского и Московского военных округов
Шойгу: Ленинградский и Московский военные округа созданы из-за расширения НАТО
05 марта 2024, 13:25

Фото: сайт Кремля

Во время селекторного совещания министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал причину воссоздания Ленинградского и Московского военных округов. По его словам, это стало необходимым из-за постоянного расширения НАТО.
Он отметил, что Североатлантический альянс постоянно наращивает свой военный потенциал вблизи российских границ. В Финляндии после присоединения страны к блоку началось строительство военных баз буквально в нескольких километрах от территории России, передаёт телеграм-канал российского оборонного ведомства. В перспективе альянс расширится также за счёт вступления в НАТО Швеции, добавил глава Минобороны РФ.

В связи с этим военным руководством России предприняты шаги по усилению группировки войск на северо-западном и западном стратегических направлениях, а именно созданы два межвидовых стратегических объединения Вооружённых сил РФ — Ленинградский и Московский военные округа, заключил Сергей Шойгу.

Читайте также:

Шойгу призвал Запад услышать адресованные ему слова Путина

«С нами лучше не связываться»: Шойгу ответил на заявления Запада о ядерном оружии РФ

Путин и Шойгу обсудили военные вопросы
#строительство
#минобороны рф
#военные
#сергей шойгу
#страны
#нато
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье построят более 35 км линий освещения
05 марта 2024, 13:14

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Ещё свыше 35 километров линий наружного освещений построят в 11 округах Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Новые линии освещения будут построены на 23 участках семи вылетных трасс Московской области, в частности, на Фряновском, Рогачёвском, Пятницком, Быковском, Егорьевском, Носовихинском и Можайском шоссе», — уточнил глава министерства Алексей Гержик.
Он добавил, что строительно-монтажные работы планируется завершить осенью, а подключить новые линии освещения — до конца года.

Для работ выбраны участки с большей аварийностью и интенсивностью движения. Максимальный объём работ по программе этого года проведут на территории Раменского и Орехово-Зуевского округов.

Программа строительства линий дорожного освещения размещена на сайте регионального Минтранса.

Читайте также:

В Подмосковье модернизируют более 51 тысячи уличных фонарей

В округе Лотошино сделают энергосберегающими более 1,2 тыс уличных фонарей

В шести округах Подмосковья привели в порядок светофоры, фонари и дорожные знаки
#освещение
#минтранс мо
#дорогимо
#алексей гержик
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт рассказал, для кого будет полезен однодневный ОСАГО
Петр Шкуматов: краткосрочные ОСАГО интересны дачникам и таксистам
05 марта 2024, 12:53

Фото: iStock/everydayplus

Краткосрочный полис ОСАГО, который со 2 марта можно оформлять на срок от одного дня до трех месяцев, может быть полезен людям, которые эпизодически пользуются автомобилями.
Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Радио 1» высказал руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

«Например, это могут быть дачники. То есть, люди, которые, допустим, ездят на выходные на дачу. Почему бы им не купить, например, полис на два дня? То есть категорий, которые захотят приобретать такие однодневные полисы, на самом деле, довольно много. Начиная от таксистов, заканчивая дачниками. Но именно рынок покажет, кто именно станет основной целевой аудиторией вот такого механизма», — заявил Шкуматов.
Он также отметил, что по закону ограничений на использований краткосрочных полисов ОСАГО нет. По словам эксперта, однодневный полис — это механизм, который позволяет создать сервис в привычном для пользователя виде, в виде подписки.

«То есть, человек заключает, допустим, однодневные договоры ОСАГО, но в реальности для него это будет выглядеть как подписка на сервис. А как это устроено внутри, я думаю, что автомобилистов мало должно волновать. Это именно возможность подписки на услугу с очень гибким интервалом времени», — подчеркнул Шкуматов.
Согласно проекту ЦБ, стоимость полисов ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев не сможет превышать цену обычного годового полиса для данного автовладельца. При расчете цены коротких полисов страховщики должны будут применять понижающий коэффициент срока действия договора. Также на стоимость будут влиять возраст и опыт водителя, территория и другие факторы.

Читайте также:

Водители получили право оформлять «короткий» полис ОСАГО

Депутат Нилов: В 2024 году полис ОСАГО будет компенсировать урон от сосулек

В ЦБ составили портрет типичного российского водителя с полисом ОСАГО
#рынок
#радио
#защита
#осаго
#выходные
#возраст
#водители
#дачники
#цены
#сервис
#мнение
#человек
#полис
#право
#люди
#цб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителей Подмосковья пригласили принять участие в тренировочном электронном голосовании
05 марта 2024, 12:16

Фото: iStock/dusanpetkovic

Тренировка системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проводится в России в преддверии выборов президента страны, принять участие в тренировке приглашают и жителей Московской области, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«Стать участниками тренировочного голосования смогут те избиратели Подмосковья, которые подали заявление для участия в ДЭГ на выборах президента РФ и получили статус «Учтено», — уточняется в сообщении.
Тренировочное голосование началось сегодня, 5 марта, и продлится до 16:00 6 марта. В ходе тренировочного голосования избиратели увидят, как проводится эта процедура, а также проверят, корректно ли работает портал для голосования на их устройстве и с их браузером.

Выборы президента Российской Федерации состоятся в марте текущего года. Для удобства избирателей голосование впервые будет проводиться в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.

Читайте также:

В Подмосковье подготовили более 300 резервных пунктов для голосования

Студентам Сергиева Посада рассказали о предстоящих выборах

В Подмосковье подвели промежуточные итоги информирования избирателей о выборах президента
#выборы
#дэг
#мособлизбирком
#голосование
#московская область
#подмосковье
#избиратели
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Думе предложили увеличить пенсии ряду россиян
В Госдуме предложили увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии работающих пенсионеров
05 марта 2024, 12:02

Фото: istockphoto /Fascinadora

В России планируют внести изменения в систему пенсионных выплат, которые будут затрагивать работающих пенсионеров.
Это поручение было дано правительству РФ президентом Владимиром Путиным. Депутат Государственной Думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, Светлана Бессараб, поделилась информацией о предстоящих изменениях в пенсионных выплатах.

В интервью сайту «Лента.ру» Бессараб отметила важность поддержки пенсионеров, особенно тех, кто продолжает работать после выхода на пенсию. Она отметила, что в России право на получение пенсии по старости предоставляется гражданам с 15-летним трудовым стажем. Однако предложение выплачивать пенсию в размере двойного прожиточного минимума тем, у кого 30-летний трудовой стаж, по мнению Бессараб, является упрощенным подходом к пенсионному обеспечению.

«Тридцатилетний стаж фактически означает двойной размер, но это не всегда означает, что гражданин работал в официальном трудовом статусе на протяжении всего этого периода», — подчеркнула депутат.
Согласно предложенным изменениям, планируется снять ограничение на получение трех баллов для работающих пенсионеров. Таким образом, этой категории граждан будет разрешено получать 10 баллов, как и тем, кто продолжает работать и еще не достиг пенсионного возраста. Кроме того, каждый отработанный год после выхода на пенсию будет предусматривать увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, пояснила Светлана Бессараб.

Читайте также:

Россиянам рассказали, в каком случае могут отказать в страховой пенсии

Россиянам рассказали, как рассчитать размер пенсии в 2024 году

Экономист раскрыл, кому увеличат пенсии с 1 февраля
#пенсии
#ограничение
#выплаты
#поручение
#интервью
#депутат
#право
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полиция в Приморье проведет проверку после жестокого убийства собаки
В Приморье полиция проведет проверку после убийства собаки в поселке Терней
05 марта 2024, 11:56

Фото: istockphoto.com/Adam Sadlak

Полиция Тернейского поселка Приморского края проводит проверку в связи с сообщениями о нескольких случаях живодерства, включая убийство собаки, передает РИА Новости.
В социальных сетях распространилась информация о жестоком убийстве собаки в Тернее. Местные жители утверждают, что животное не проявляло агрессии, его регулярно кормили, он имел чип и обитал в своей будке. Собака пропала на некоторое время, а затем тело животного с признаками насильственной смерти и связанными веревкой лапами было обнаружено неизвестными возле мусорных баков.

«Дежурная часть отдела полиции № 13 межмуниципального отдела МВД России "Дальнегорский" получила заявление от зоозащитников о найденном теле собаки с признаками насильственной смерти на площадке для мусора в поселке Терней. В настоящее время проводится проверка, результаты которой могут привести к возбуждению уголовного дела по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", которая предусматривает до трех лет лишения свободы», — сообщает краевое УМВД России.
Полиция просит свидетелей происшествия или тех, кто располагает информацией о происшедшем, связаться по телефонам: 102, 8-42373-3-21-71. Конфиденциальность гарантирована.

Одна из местных жительниц сообщила РИА Новости, что это не первый случай жестокого обращения с собаками в поселке. Ранее другой пес вернулся к хозяйке после нескольких дней с теми же признаками насилия.

Читайте также:

В Петербурге ветеринары спасают кота, которого мучили живодеры на кладбище

«Живодёры»: В Нижнем Новгороде разыскивают человека, который проткнул кота колом

В Питере пьяные живодеры довели шпица до эпилепсии, снимая веселые видео
#полиция
#собаки
#проверка
#животное
#мвд
#собака
#ук
#видео
#кладбище
#ветеринары
#обращения
#жители
#происшествия
#заявление
#информация
#новости
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ленинском округе построят многоуровневый паркинг почти на 500 машин
05 марта 2024, 11:56

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Трёхэтажный паркинг на 499 машин построят рядом с деревней Сапроново Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Общая площадь трёхэтажного здания с дополнительным подземным этажом составит свыше 13 тысяч квадратных метров. На подземном этаже, помимо мест для машин, организуют автомойку на четыре автомобиля, а также места для хранения велосипедов», — отмечается в сообщении.
На прилегающей к зданию территории будет обустроена плоскостная парковка для машин. Кроме того, запланировано комплексное благоустройство, включающее в себя озеленение.

Завершить строительство планируется в 2025 году. Автопаркинг обеспечит рабочими местами 23 человека.

Читайте также:

Новый паркинг на 1000 парковочных мест появится в ЖК «У реки. Эко Видное 2.0»

В ЖК «Горки Парк» Ленинского округа ввели в эксплуатацию ещё два дома

В Подмосковье модернизируют более 51 тысячи уличных фонарей
#ленинский городской округ
#парковка
#строительство
#мособлархитектура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф