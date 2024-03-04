Россиянам рассказали, как сэкономить на букете к 8 марта

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В преддверии 8 марта стоимость цветов вырастет в среднем на 40-60%. Президент Ассоциации флористов России Валентина Сафронова рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», какие лучше выбрать цветы и как сэкономить на покупке.
Она порекомендовала отправиться на Рижский рынок, где цены значительно ниже, чем в розничных цветочных магазинах.
Чтобы как можно дольше сохранить свежесть цветов специалист посоветовала поставить их в минеральную газированную воду, поскольку цветы любят углекислый газ. При этом следует отставить подальше от букета фрукты, которые выделяют вещества, ускоряющие увядание.
Также флористы часто используют специальную губку, которую помещают на дно цветочных композиций в коробках, корзинах и бумажных сумках. Губка удерживает влагу, обеспечивая цветам постоянным доступ к воде, что также замедляет процесс увядания.
Самыми популярными уже на протяжении нескольких лет являются монобукеты – это сочетание роз, тюльпанов и мимоз. Также сейчас активно о набирают популярность букеты из пионов.
Кроме того, собеседница «Вечерней Москвы» порекомендовала выбирать и более необычные букеты. Ими могут стать композиции из парфюмированного мыла, которые используются как элементы декора, так и по прямому назначению. Также популярны композиции из конфет и других сладостей.
Юрист Гаяз Хасанов напомнил, что покупатель имеет право вернуть деньги за букет, если он потерял товарный вид на следующий день. Данное право прописано в статье закона «О защите прав потребителей».
Чтобы сэкономить на букете в преддверии Международного женского дня можно заказать его в интернете или приобрести на оптовых рынках. Также стоит отдавать предпочтение сезонным цветам, таким как тюльпаны, ирисы, амариллисы и гиацинты, которые цветут зимой.
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Чтобы как можно дольше сохранить свежесть цветов специалист посоветовала поставить их в минеральную газированную воду, поскольку цветы любят углекислый газ. При этом следует отставить подальше от букета фрукты, которые выделяют вещества, ускоряющие увядание.
Самыми популярными уже на протяжении нескольких лет являются монобукеты – это сочетание роз, тюльпанов и мимоз. Также сейчас активно о набирают популярность букеты из пионов.
Кроме того, собеседница «Вечерней Москвы» порекомендовала выбирать и более необычные букеты. Ими могут стать композиции из парфюмированного мыла, которые используются как элементы декора, так и по прямому назначению. Также популярны композиции из конфет и других сладостей.
Юрист Гаяз Хасанов напомнил, что покупатель имеет право вернуть деньги за букет, если он потерял товарный вид на следующий день. Данное право прописано в статье закона «О защите прав потребителей».
Чтобы сэкономить на букете в преддверии Международного женского дня можно заказать его в интернете или приобрести на оптовых рынках. Также стоит отдавать предпочтение сезонным цветам, таким как тюльпаны, ирисы, амариллисы и гиацинты, которые цветут зимой.
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Анастасия Чинкова