Синоптик Вильфанд рассказал о самом холодном дне этой недели

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Четверг станет самым холодным днём этой недели. Об этом в беседе с RT рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В столичном регионе будет преобладать антициклонная погода, поэтому заметно похолодает к концу недели. Также повысится давление, которое будет держаться на высоких показателях до 8 марта включительно. При этом осадков на этой неделе будет крайне мало.
Переходным станет вторник, 5 марта. Погоду определит антициклон, идущий с юго-востока, вместе со скандинавским антициклоном с северо-запада.
Собеседник RT рассказал, что в ночь на 6 марта температура воздуха понизится до -13 °С. Дневные температуры, начиная со среды, также будут держаться на отрицательных показателях.
Самым холодным днём станет четверг. Ночью температура опустится до значений в -15 °С, а днём – до -4 °С.
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Переходным станет вторник, 5 марта. Погоду определит антициклон, идущий с юго-востока, вместе со скандинавским антициклоном с северо-запада.
Самым холодным днём станет четверг. Ночью температура опустится до значений в -15 °С, а днём – до -4 °С.
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Анастасия Чинкова