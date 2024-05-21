«Не углядел»: военкор Коц усомнился в виновности генерала Попова

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Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц усомнился в виновности бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, которого 21 мая арестован по подозрению в крупном мошенничестве.
Он считает, что, не имея на руках материалы дела, бессмысленно делать какие-то предположения. Коц также отметил, что должны быть неопровержимые доказательства того, что офицер продал материалы, предназначенные для строительства линии обороны в зоне СВО, а деньги положил себе в карман.
Он также отметил, что сейчас некоторые вспоминают, как 58-я армия Попова отбила украинское контрнаступление, другие же вспоминают, как его 11-й корпус уходил из Балаклеи, бросив большое число техники. Однако это эмоции, и они не имеют никакого отношения к сегодняшнему делу, заключил военкор.
Пока никаких доказательств незаконных доходов у генерала не нашли — у него в собственности находится ведомственная квартира от Минобороны и два пустующих земельных участка.
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«Другое, если это сделали подрядчики и субподрядчики, которые должны были строить фортификации. А генералу теперь вменяют, что не углядел. А ему и не до того было. Он воюет, а не строит. У нас так-то был генерал, отвечавший за строительство», — написал Коц в своём Telegram-канале.
Он также отметил, что сейчас некоторые вспоминают, как 58-я армия Попова отбила украинское контрнаступление, другие же вспоминают, как его 11-й корпус уходил из Балаклеи, бросив большое число техники. Однако это эмоции, и они не имеют никакого отношения к сегодняшнему делу, заключил военкор.
Пока никаких доказательств незаконных доходов у генерала не нашли — у него в собственности находится ведомственная квартира от Минобороны и два пустующих земельных участка.
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Адвокат экс-командующего 58-й армией ВС РФ заявил о его невиновности
Элина Позднякова