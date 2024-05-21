​«От имени Шойгу»: генерал Попов арестован после скандала с Минобороны, подробности дела

Фото: Минобороны РФ
Бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов арестован по подозрению в мошенничестве, об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Однако правозащитник генерала настаивает, что обвинение Попову не предъявлено и противоправных действий он не совершал. Что известно о генерале и какие заявления он прежде делал о ситуации в ВС РФ расскажет редакция «Радио 1».
Генерал Иван Попов: биография
Иван Попов родился 30 января 1975 года в Волгоградской области. После службы в Сухопутных войсках он поступил в Военную академию Генерального штаба. В 2015 году он уже занимал различные командные должности в российской армии. В мае 2022 года Попов был назначен начальником штаба 11-го армейского корпуса в Калининградской области. В июне 2022 года он командовал российскими войсками в районе Балаклеи. В марте 2023 года Попов был повышен до звания генерал-майора. В этом же году он был назначен командующим 58-й общевойсковой армией, ответственной за запорожское направление.
Чем известен арестованный Иван Попов
Командующий 58-й армией Южного военного округа с позывным «Спартак» генерал-майор Иван Попов сообщил о своем отстранении от должности летом 2023 года. Его обращение тогда опубликовал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в своем телеграм-канале.
«Меня отстранили от должности. <…> Я жду дальнейшую свою судьбу военную, ее изменения, получения какого-то предложения по дальнейшему прохождению службы», — заявил Попов.Он также сообщил, что до кадрового решения руководства, он доложил о проблемах в армии РФ, связанных с «обеспечением и боевой работой». Военный добавил, что рассказал обо всем предельно жестко и откровенно. По словам Попова, его отстранили «старшие начальники» от имени Сергея Шойгу.
Гурулев устроил «Политическое шоу» из-за слов Попова
После того, как депутат Андрей Гурулев опубликовал видеообращение Попова об отстранении от должности, на него обрушился с критикой вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
«То, что депутат Гурулев его (видеообращение – прим.ред) каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести. Как и другие его заявления и комментарии», — высказался вице-спикер о ситуации.
Он также заявил, что доклад Попова был конфиденциальным и находился в закрытом чате. Позже видеообращение генерала Попова прокомментировал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он заявил, что все проблемы в ВС РФ, о которых говорил командующий, будут приняты во внимание и решены.
«Самое главное умение любого начальника — видеть проблемы и слышать своих подчиненных», — заявил Картаполов.
Глава комитета по обороне также сообщил, что Попов должен оставаться в армии, так как он является многообещающим генералом с перспективным будущим.
За что арестован генерал Попов
В правоохранительных органах сообщили, что генерал-майор Иван Попов арестован по подозрению в мошенничестве крупного размера. Ходатайство следствия о применении меры пресечения в виде содержания под стражей рассматривалось в 235-м Гарнизонном военном суде. Адвокат генерала Сергей Буйновский заявил в беседе с порталом «Mash», что военный ни в чем не виноват и его сторона защиты обжаловала арест. Он также подчеркнул, что Попову не предъявили обвинение.
Однако по информации телеграм-канала «Baza», Попов вместе с двумя сообщниками, офицером ЮВО и предпринимателем, продали несколько тысяч тонн металла, который был закуплен в рамках гумпомощи от ВГА Запорожской области. Металлические конструкции предназначались для строительства линии обороны в зоне спецоперации. Их стоимость составила порядка 100 млн рублей. Отметим, что эта информация официально не подтверждена.
Как в Госдуме прокомментировали арест Попова
Андрей Картаполов подтвердил арест экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, пишет SHOT. Глава комитета по обороне сообщил, что владеет информацией о заключении под стражу Попова, однако подробностей приводить не стал.
В настоящее время известно, что Попова отправили в СИЗО №2 «Лефортово» в Москве, он на карантине.
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