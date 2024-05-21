Чистка в Минобороны РФ продолжается: арестован экс-командующий 58-й армией ЮВО Попов

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Бывшего командующего 58-й армией ЮВО генерал-майора Ивана Попова арестовали на два месяца по подозрению в крупном мошенничестве. Об этом пишет ТАСС.
Следствие установило, что Попов вместе с двумя сообщниками, офицером ЮВО и предпринимателем, продали несколько тысяч тонн металла, который был закуплен в рамках гумпомощи от ВГА Запорожской области. Металлические конструкции предназначались для строительства линии обороны в зоне спецоперации. Их стоимость составила порядка 100 млн рублей.
Напомним, Попова отстранили от командования летом 2023 года и отправили в Сирию. Затем его вызвали на допрос по делу о крупном мошенничестве. Главным подозреваемым был заместитель Попова, однако позже им стал сам Попов.
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