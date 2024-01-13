Небензя: Атака на Йемен — это вооружённая агрессия против другого государства

Фото: РИА Новости/Нэнси Сисель
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на Йемен со стороны США, Великобритании и их союзников — это вооружённая агрессия Запада против другого государства.
По его словам, в результате этого война на Ближнем Востоке распространяется на Красное море и Аденский залив». Совбез ООН не давал никакой правовой санкции на эти удары, которые не имеют ничего общего с осуществлением права на самооборону по статье 51 Устава ООН, добавил российский дипломат.
Постпред считает, что США будут произвольно, не считаясь с международным правом, определять те «угрозы», при которых возобновятся авиаудары по Йемену.
Напомним, что в ночь на пятницу 12 января американские и британские военные нанесли массированные удары по особо важным военным объектам йеменских хуситов. Позднее обстрелы подтвердили в Пентагоне. Также официальное подтверждение действий армии США дал президент государства Джо Байден. Отмечалось, что были повреждены более 10 объектов, среди которых склады боеприпасов, площадки для запуска ракет и прочие военные объекты.
Читайте также:
США заявили об отсутствии заинтересованности в войне в Йемене
США и Великобритания нанесли 73 удара по объектам йеменских хуситов
В России осудили удары США по Йемену
Постпред считает, что США будут произвольно, не считаясь с международным правом, определять те «угрозы», при которых возобновятся авиаудары по Йемену.
«Ответственность за дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке и превращение ситуации в катастрофу с бесчисленными потерянными жизнями будет полностью лежать на США и их пособниках», — подытожил Василий Небензя, призвав международное сообщество решительно осудить удары по Йемену.Нанесение ударов американскими военными по объектам в Йемене является очередным примером извращения резолюции Совбеза ООН и полным пренебрежением международным правом ради эскалации конфликта в регионе. Об этом в своём Telegram-канале написала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Напомним, что в ночь на пятницу 12 января американские и британские военные нанесли массированные удары по особо важным военным объектам йеменских хуситов. Позднее обстрелы подтвердили в Пентагоне. Также официальное подтверждение действий армии США дал президент государства Джо Байден. Отмечалось, что были повреждены более 10 объектов, среди которых склады боеприпасов, площадки для запуска ракет и прочие военные объекты.
Читайте также:
США заявили об отсутствии заинтересованности в войне в Йемене
США и Великобритания нанесли 73 удара по объектам йеменских хуситов
В России осудили удары США по Йемену
Артем Путинцев