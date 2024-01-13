Небензя: Атака на Йемен — это вооружённая агрессия против другого государства

МВД объявило в розыск блогера Александра Шпака. Это следует из базы данных ведомства, пишет Telegram-канал Baza. Сообщается, что основанием для розыска стала уголовная статья.

Скорее всего, речь идет о дискредитации российской армии. В августе прошлого года, согласно данным Тверского суда Москвы, Александр Шпак становился фигурантом уголовного дела именно по этой статье. Ему может грозить до 7 лет лишения свободы за оскорбление ВС РФ. Уже 7 раз на Шпака составляли протоколы за дискредитацию российских военных.