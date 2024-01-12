В России осудили удары США по Йемену

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Нанесение ударов американскими военными по объектам в Йемене является очередным примером извращения резолюции Совбеза ООН и полным пренебрежением международным правом ради эскалации конфликта в регионе. Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Напомним, что в ночь на пятницу 12 января американские и британские военные нанесли удары по особо важным военным объектам йеменских хуситов. Позднее обстрелы подтвердили в Пентагоне. Также официальное подтверждение действий армии США дал президент государства Джо Байден. Отмечалось, что были повреждены более 10 объектов, среди которых склады боеприпасов, площадки для запуска ракет и прочие военные объекты.
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Анастасия Чинкова