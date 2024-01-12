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США заявили об отсутствии заинтересованности в войне в Йемене

Белый дом: США не заинтересованы в войне и иных конфликтах в Йемене
12 января 2024, 21:20
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

США не заинтересованы в эскалации конфликта в Йемене. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Отвечая на вопрос журналистов о готовности к возможной войне со страной, он подчеркнул, что американские власти не заинтересованы ни в какой форме конфликта в государстве, будь то война или наземная операция.

Кирби подчеркнул, что все действия американского президента Джо Байдена направлены на то, чтобы не допустить эскалацию конфликта в регионе.


В ночь на 12 января американские и британские военные нанесли массированные удары по военным объектам йеменских хуситов. Такие меры, по сообщениям США, были приняты в качестве ответа на участившиеся атаки на иностранные торговые суда в Красном море.

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#политика
#обстрел
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Трамп назвал Байдена худшим президентом США после ударов по Йемену
12 января 2024, 21:35

Фото: РИА Новости/Стрингер

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего главу государства Джо Байдена после нанесения американскими военными массированных ударов по объектам хуситов в Йемене. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети Truth Social.
Трамп написал, что США снова производят обстрелы на территориях нескольких государств Ближнего Востока. Он напомнил, что во время его президентствования США удалось победить ИГИЛ*. При этом в настоящее время глава Пентагона Ллойд Остин, который пропал на несколько дней в связи с госпитализацией, теперь «ведёт войну со своего ноутбука в больничной палате».

В заключение политик добавил, что США смотрят не в ту сторону: участвуя в конфликтах Украине, секторе Газа и Йемене, политики забывают про местные проблемы, например, на южной границе. В связи с таким неправильным распределением интересов Дональд Трамп заявил, что Джо Байден является худшим президентом за всю историю США.

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*организация признана террористической и запрещена на территории России
#сша
#обстрел
#политика
#дональд трамп
#джозеф байден
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Писателя Бориса Акунина* внести в реестр иноагентов
12 января 2024, 21:07

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Минюст России внёс писателя Бориса Акунина* в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что Борис Акунин* (настоящее имя – Григорий Чхартишвили*) неоднократно выступал с критикой решения российских властей о начале специальной военной операции на Украине.

Также он распространял фейковую информацию, направленную на формирование негативного образа России.

Писатель проживает за пределами России.

Помимо Акунина* в обновлённом списке Минюста числятся: журналист Александр Минкин**, экс-депутат из Марий Эл Антон Соколов**, а также автор Telegram-канала Moscow Calling Андрей Куршин**, обвиняемый в распространении фейков про ВС РФ.

Кроме того, в реестр попало издание «Холод»*.

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Названа причина внесения Акунина* в перечень экстремистов

*признан Минюстом РФ иноагентом, а также внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

**признаны Минюстом РФ иноагентами
#минюст рф
#ограничения
#иностранный агент
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В Эстонии призвали разместить мины вдоль границы с Россией
Эстонский депутат Куннас призвал разместить мины вдоль границы с РФ
12 января 2024, 20:56

Фото: iStock/Racide

Депутат парламента Эстонии от Консервативной народной партии Лео Куннас предложил разместить на границе с Россией противопехотные мины. Об этом он сам сообщил в интервью порталу гостелерадиовещания ERR.
При этом отмечается, что Куннас при разговоре не говорил открыто про российскую границу, однако это очевидно, поскольку Эстония граничит лишь с Россией и Латвией.

Так, обсуждая строительство оборонительных сооружений он призвал использовать противопехотные и противотанковые мины.

Затем Куннас заявил, что всем балканским странам стоит отказаться от условий Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

Также политик подчеркнул крайнюю необходимость внутреннего эстонского производства взрывчатки.

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#эстония
#украина
#россия
#граница
#мина
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Германия ни разу не проверяла, остаётся ли поставленное ВСУ вооружение на Украине
Spiegel: Германия не проверяла местоположение её экспортного оружия для Украины
12 января 2024, 20:38

Фото: iStock/Diy13

Федеральное правительство Германии ни разу не проверяло местоположение поставленного на Украину вооружения. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.
Всего за 2023 год правительство Германии провело две проверки для выяснения местоположения экспортной продукции военного назначения в стране-получателе. При этом конкретно на Украине не проводилось ни одной проверки.

Ранее премьер-министр Баварии, председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер призвал остановить Россию с помощью немецкого оружия. Для этого он предложил поставить Украине ракеты Taurus, которые помогут избежать победы России.

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#экспорт
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Великобритания обязалась поддерживать Украину в течение следующих 10 лет
Договор о гарантиях безопасности между Британией и Украиной рассчитан на 10 лет
12 января 2024, 18:59

Фото: iStock/andriano_cz

Новый договор о сотрудничестве, подписанный между Украиной и Великобританией в сфере безопасности, рассчитан на десять лет. Такая информация следует из текста соглашения, опубликованного на сайте британского правительства.
«Это соглашение действует 10 лет со дня его подписания. Великобритания продолжит поддержку Украины в течение 10-летнего срока этого соглашения», — гласит документ.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве в сфере безопасности.

Согласно документу, формализуется военное и невоенное сотрудничество в поддержку безопасности Украины, которое станет долговременным. Также, при вторжении какого-либо государства на украинскую территорию, Киев в кратчайшие сроки получит современное вооружение для немедленного отражения агрессии на любых направлениях. При этом не уточняется, какую роль в конфликте выполняет Великобритания.

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#великобритания
#киев
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Журналист Хинкл назвал выходом за рамки допустимого удары США по Йемену
12 января 2024, 18:57

Фото: istockphoto.com/raksyBH

Американский политолог, ведущий программы The Dive with Jackson Hinkle Джексон Хинкл заявил, что удары по Йемену, которые санкционировал президент США Джо Байден, являются выходом за рамки допустимого и критикуются даже внутри страны.
Он подчеркнул, что подобные действия, кроме всего прочего, противоречат законодательству Штатов.

«Члены конгресса, такие как конгрессмен Ро Кханна из Калифорнии, уже критикуют Джо Байдена за такие действия. Даже у нас в стране это квалифицируется как нарушение, за которое полагается импичмент, это выход за рамки допустимого. Но Байден, к сожалению, воспринимает это просто как ничем не примечательный четверг», — прокомментировал в беседе с RT Хинкл.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает нелигитимные удары Соединённых Штатов по Йемену.

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#сша
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#великобритания
#байден
#йемен
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Украина и Великобритания подписали историческое соглашение о безопасности
12 января 2024, 18:32

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве в сфере безопасности.
Согласно документу, формализуется военное и невоенное сотрудничество в поддержку безопасности Украины, которое станет долговременным. Также, при вторжении какого-либо государства на украинскую территорию, Киев в кратчайшие сроки получит современное вооружение для немедленного отражения агрессии на любых направлениях.

При этом не уточняется, какую роль в конфликте выполняет Великобритания.

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что если бы Украина заключила такое соглашение после 1991 года, нынешнего конфликта с Россией не произошло бы.

Согласно документу, в текущем году Украина получит рекордную по размеру военную помошт. Она составит три миллиона долларов. В эту сумму входят несколько сотен тысяч снарядов, ракеты дальнего радиуса действий, новые беспилотники и обучение украинских военных.

Соглашение будет действовать в течение 10 лет, после чего может быть продлено.

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#украина
#великобритания
#соглашение
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#сотрудничество
#безопасность
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Глава РЖД Белозёров рассказал Путину о новом пассажирском вагоне
12 января 2024, 16:31

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Глава РЖД Олег Белозёров рассказал российскому президенту Владимиру Путину о преимуществах нового пассажирского вагона габарита «Т». Информацию о встрече передаёт журналист Павел Зарубин в своём Telegram-канале.
Гендиректор РЖД сообщил, что при проектировании нового года вагона было принято решение расширить его на 30 сантиметров. Это позволило сделать длиннее полку. Теперь её размер составляет два метра, а не 1,83, как это было ранее.

Кроме того, на пять сантиметров расширится центральный проход в вагоне, что позволит получить дополнительное персональное пространство.

Белозёров подчеркнул, что пассажирские вагоны новой модификации будут введены в эксплуатацию уже в декабре этого года.

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#россия
#железная дорога
#владимир путин
#поезда
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Раскрыт возможный ответ России на конфискацию её замороженных активов
Bloomberg: РФ готовится к судебной тяжбе на фоне планов Запада изъять активы
12 января 2024, 16:18

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Россия готовится помешать США и Евросоюзу изъять часть российских замороженных активов их Центральных банков на восстановление экономики и разрушенной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что в российском Центробанке в настоящее время готовятся к судебной тяжбе для представления интересов государства при возможном судебном разбирательстве. Также Банк России близок к подписанию соглашения с международными юридическими компаниями.

Кроме того, издание сообщает, что российский регулятор занимается изучением иностранных законодательств, которые затрагивают эти вопросы. При этом, по результатам проведённого анализа выяснилось, что конфискация замороженных российских активов маловероятна.

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#россия
#сша
#центробанк
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#украина
#евросоюз
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