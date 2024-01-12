США заявили об отсутствии заинтересованности в войне в Йемене

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США не заинтересованы в эскалации конфликта в Йемене. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Отвечая на вопрос журналистов о готовности к возможной войне со страной, он подчеркнул, что американские власти не заинтересованы ни в какой форме конфликта в государстве, будь то война или наземная операция.
Кирби подчеркнул, что все действия американского президента Джо Байдена направлены на то, чтобы не допустить эскалацию конфликта в регионе.
В ночь на 12 января американские и британские военные нанесли массированные удары по военным объектам йеменских хуситов. Такие меры, по сообщениям США, были приняты в качестве ответа на участившиеся атаки на иностранные торговые суда в Красном море.
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Кирби подчеркнул, что все действия американского президента Джо Байдена направлены на то, чтобы не допустить эскалацию конфликта в регионе.
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Анастасия Чинкова