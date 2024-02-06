Небензя назвал удары США по Сирии и Ираку попыткой поправить предвыборный имидж

Удары США по Сирии и Ираку не являются ничем иным, кроме как попыткой подправить имидж нынешней администрации США перед выборами. Так считает постпред РФ в ООН Небензя, чьи слова приводят «Известия».

«Видим в этих попытках поиграть мускулами прежде всего <...> желание хоть как-то подправить провальный имидж действующий американской администрации на международной арене в свете набирающей обороты президентской предвыборной кампании», — сказал Небензя на созванном Россией заседании Совета Безопасности ООН в связи с ударами США по Ираку и Сирии.





Он также заявил, что эти удары рассчитаны на дальнейшее разжигание конфликта. По его словам, участие в атаках Соединенных Штатов и королевских ВВС Великобритании ни у кого не должно создавать иллюзии созданной международной коалиции. Как и в случае авиаударов по Йемену, «действия англосаксов представляют прямую угрозу международному миру и безопасности», подчеркнул российский постпред.



