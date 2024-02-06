Небензя назвал удары США по Сирии и Ираку попыткой поправить предвыборный имидж

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Удары США по Сирии и Ираку не являются ничем иным, кроме как попыткой подправить имидж нынешней администрации США перед выборами. Так считает постпред РФ в ООН Небензя, чьи слова приводят «Известия».
«Видим в этих попытках поиграть мускулами прежде всего <...> желание хоть как-то подправить провальный имидж действующий американской администрации на международной арене в свете набирающей обороты президентской предвыборной кампании», — сказал Небензя на созванном Россией заседании Совета Безопасности ООН в связи с ударами США по Ираку и Сирии.Он также заявил, что эти удары рассчитаны на дальнейшее разжигание конфликта. По его словам, участие в атаках Соединенных Штатов и королевских ВВС Великобритании ни у кого не должно создавать иллюзии созданной международной коалиции. Как и в случае авиаударов по Йемену, «действия англосаксов представляют прямую угрозу международному миру и безопасности», подчеркнул российский постпред.
Ранее центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о поражении более 85 целей, принадлежащих КСИР, в ответ на атаку на свою военную базу в Иордании. Атаки включали удары по оперативным центрам командования и контроля, разведывательным центрам, ракетным комплексам, складам беспилотных летательных аппаратов и объектам логистики, связанным с группировками ополчения и их спонсорами из КСИР. Эти объекты поддерживали нападения на силы США и международную коалицию.
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Артем Путинцев