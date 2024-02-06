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Небензя назвал удары США по Сирии и Ираку попыткой поправить предвыборный имидж

06 февраля 2024, 01:03
Фото: РИА Новости/Нэнси Сисель

Фото: РИА Новости/Нэнси Сисель

Удары США по Сирии и Ираку не являются ничем иным, кроме как попыткой подправить имидж нынешней администрации США перед выборами. Так считает постпред РФ в ООН Небензя, чьи слова приводят «Известия».
«Видим в этих попытках поиграть мускулами прежде всего <...> желание хоть как-то подправить провальный имидж действующий американской администрации на международной арене в свете набирающей обороты президентской предвыборной кампании», — сказал Небензя на созванном Россией заседании Совета Безопасности ООН в связи с ударами США по Ираку и Сирии.

Он также заявил, что эти удары рассчитаны на дальнейшее разжигание конфликта. По его словам, участие в атаках Соединенных Штатов и королевских ВВС Великобритании ни у кого не должно создавать иллюзии созданной международной коалиции. Как и в случае авиаударов по Йемену, «действия англосаксов представляют прямую угрозу международному миру и безопасности», подчеркнул российский постпред.




США, в ходе первого удара по объектам в Ираке и Сирии, выпустили более 125 высокоточных управляемых снарядов за 30 минут, заявил журналистам в ходе традиционного брифинга координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Атака была направлена против позиций сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.

Ранее центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о поражении более 85 целей, принадлежащих КСИР, в ответ на атаку на свою военную базу в Иордании. Атаки включали удары по оперативным центрам командования и контроля, разведывательным центрам, ракетным комплексам, складам беспилотных летательных аппаратов и объектам логистики, связанным с группировками ополчения и их спонсорами из КСИР. Эти объекты поддерживали нападения на силы США и международную коалицию.

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#оон
#сша
#сирия
#ирак
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Тульского мобилизованного приговорили к шести годам колонии за оставление части
06 февраля 2024, 00:25

Фото: iStock/Pattanaphong_Khuankaew

Тульский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного Иннокентия Борматова к шести годам колонии, сообщает ТАСС. Мужчину признали виновным в самовольном оставлении части без уважительной причины.
По версии следствия, в январе 2023 года Борматов покинул воинскую часть, находившуюся «на территории, где введено военное положение». После этого мобилизованный уехал домой, в Тульскую область. В конце октября прошлого года мужчина был задержан сотрудниками военной полиции.

В пресс-службе суда отметили, что на оглашении приговора присутствовали около 400 военнослужащих, в том числе командный состав воинской части, где служил Борматов.

Как сказано в пресс-релизе суда, после оглашения приговора его председатель провел с военнослужащими, среди которых были как контрактники, так и мобилизованные, беседу об уголовной ответственности «за совершение преступлений против порядка пребывания на военной службе».

Ранее в Бурятии на 5 лет осудили за дезертирство мобилизованного, который инсценировал собственную смерть. Зоригто Арабжаев, мобилизованный в сентябре прошлого года, отправился в зону проведения СВО. В марте он вернулся домой в 10-дневный отпуск. Однако по прошествии этого времени на фронт не вернулся. Сотрудники полиции, прибывшие по месту жительства россиянина, встретили его сына, который предоставил свидетельство о смерти отца. Позднее выяснилось, что документ подделан – Арабжаев приобрёл его у неизвестного продавца. В мае сотрудники полиции вновь прибыли к нему домой и обнаружили мобилизованного живым. После этого его задержали.


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#тульская область
#суд
#приговор
#мобилизация
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«Страна»: Украинское издание «Бигус.Инфо» обвинило СБУ в слежке за сотрудниками
05 февраля 2024, 23:39

Фото: РИА Новости/Стрингер

Руководство украинского издания «Бигус.Инфо» обвинило Департамент защиты нацгосударственности Службы безопасности Украины (СБУ) в слежке за своими сотрудниками. Об этом 5 февраля пишет «Страна.ua».
Собственное расследование журналистов установило, что к слежке причастны 30 человек. Также журналисты заявили, что им удалось опознать тех, кто устроил за ними слежку и ими оказались сотрудники СБУ.

«За день до вылазки «Бигус.Инфо» в загородный комплекс, свой «корпоратив» там провела интересная компания персонажей. Они бронировали домики на одноразовые сим-карты, приезжали на номера прикрытия и привозили за собой огромные чемоданы», — рассказал глава проекта Денис Бигус, добавив, что они оставили в номерах, в которые затем заселились журналисты, скрытые камеры.

В ответ пресс-служба СБУ опубликовала комментарий, в котором фактически подтвердила факт «разработки» сотрудников «Бигус.инфо», но в связи не с их журналистской деятельностью, а с покупкой ими наркотиков. По имеющейся у СБУ оперативной информации, один из операторов проекта фигурировал в уголовном деле, связанном с наркотиками.

В пресс-службе СБУ также заявили, что приняли «соответствующие кадровые решения по Департаменту защиты национальной государственности и оптимизированы направления его работы».

Напомним, что 1 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил главу департамента Службы безопасности Украины (СБУ) Романа Семенченко. По информации «Страны», увольнение Семенченко с должности главы департамента, который в том числе занимался и вопросами защиты информационного пространства, было связано именно со скандалом вокруг слежки за журналистами Bihus.Info. В середине января в сети распространились записи скрытой съемки, на которых журналисты употребляют наркотики, после чего руководитель проекта Денис Бигус уволил сотрудников, оказавшихся в центре скандала.

СБУ начала расследование по факту прослушивания журналистов после волны критики и освещения скандала в западных СМИ, а также обвинений режима Зеленского со стороны оппозиционных ему депутатов в целенаправленной слежке за журналистами, раскрывающими факты коррупции.

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#сбу
#журналисты
#украина
#скандал
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Эксперт по сну Сили рассказал о простых способах избавления о храпа
Эксперт по сну Сили: чай с мятой поможет избавиться от храпа
05 февраля 2024, 20:52

Фото: iStock/millann

Чашка чая с мятой перед сном позволит избавиться от храпа. Об этом сообщил эксперт по сну Мартин Сили, чьи слова приводит Daily Mirror.
По его словам, напиток обладает противовоспалительным действием, благодаря которому уменьшается заложенность дыхательных путей. Также чай с мятой способен очистить носовые пазухи, облегчить дыхание и снизить риск возникновения храпа.

Также стоит принять тёплый душ перед сном, чтобы избавиться от этой проблемы. Также можно усилить эффект, поместив на лейку душа мешочек с мятой. Это обогатит пар эфирными маслами, что дополнительно освободит человека от заложенности носа.

Ранее врач-диетолог Лиза Янг сообщила, что похудеть и оздоровить организм поможет качественный сон.

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#сон
#эксперты
#чай
#здоровье
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В России запретят популяризацию VPN-сервисов
Роскомнадзор напомнил о запрете популяризации VPN с 1 марта
05 февраля 2024, 19:47

Фото: istock / Prykhodov

В Российской Федерации с 1 марта запретят популяризацию VPN-сервисов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Роскомнадзора.

Согласно сообщению ведомства, средства обхода блокировок на территории страны запрещены с февраля 2020 года, в соответствии с законодательством. VPN-сервисы также входят в эту категорию, если они не ограничивают доступ к запрещенным ресурсам. С 1 марта 2024 года вступит в силу запрет, который ограничивает доступ к материалам, популяризирующим такие средства обхода блокировок.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило, что в РФ будут блокировать VPN-сервисы, которые экспертная комиссия определила как потенциальную угрозу для безопасности интернета. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#запрет
#страны
#рф
#сервис
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Москва и Петербург стали лидерами по числу кофеен в России
05 февраля 2024, 19:44

Фото: istockphoto.com/Sirina85

Согласно данным сервиса 2ГИС, по количеству кофеен в России лидируют Москва и Санкт-Петербург.
На третьем месте — Краснодар.

Как передаёт «Петербургский дневник», число кофеен в Петербурге выросло на 19% за год, в то время как точек кофе стало, наоборот, меньше на 1%.

Также выяснилось, что жители крупных городов в среднем выпивают 1-2 чашки кофе в день.

Ранее специалистами не раз отмечалось, что кофеин способен взбадривать клетки мозга, что способствует повышению уровня кислорода и, в свою очередь, способствовать нормализации пониженного давления. Как передаёт Общественная Служба Новостей, такой кофеин намного эффективнее не в кофе, а в чёрном чае, поскольку именно чайный его вид действует дольше и мягче. Кроме того, при пониженном давлении врачи рекомендуют пить чёрный чай с сахаром.

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#кофе
#чай
#санкт-петербург
#статистика
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Эксперт Попков оспорил необходимость введения субсидий для самозанятых таксистов
05 февраля 2024, 19:38

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В России нет 2,5 млн самозанятых таксистов, поэтому запросы о введении субсидий неактуальны, а данные недостоверны. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил председатель координационного совета профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.
Ранее объединение самозанятых таксистов попросило председателя Госдумы Вячеслава Володина ввести субсидии для таксистов, которые позволят им покупать локализованные автомобили.

Специалист подчеркнул, что по сообщениям Дептранса Москвы, самозанятыми в такси числятся всего 200 человек.

В целом по России идёт расчёт на 400 тысяч разрешений, поэтому в стране не может быть 2,5 миллионов самозанятых.

Попков добавил, что в Москве субсидии выплачиваются стабильно в размере порядка 20%. Часть предоставляется Минпромторгом, а остальное – правительством Москвы.

По его словам, если Госдума не примет это предложение, никаких негативных последствий не будет.

«Мы (совет профсоюза – ред.) всегда были против самозанятых на транспорте, поскольку они не смогут обеспечить необходимый уровень безопасности и выполнить требования, которые есть к перевозкам. Как физлицо они не могут этого сделать», – подчеркнул Попков.
В заключение беседы с «Радио 1» он добавил, что эту информацию явно раздули агрегаторы, которым это крайне выгодно, поскольку именно в них работает большая часть самозанятых таксистов.

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#такси
#госдума
#россия
#самозанятые
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Возможная отставка Залужного вызвала беспокойство у западных партнеров Украины
FT: на Западе нервничают из-за вероятных перестановок украинских военачальников
05 февраля 2024, 19:31

Правительства стран Запада выражают беспокойство из-за возможных изменений в военном руководстве Украины. Об этом пишет британская газета Financial Times, ссылаясь на официальных лиц из стран — членов «Большой семерки» (G7), поставляющих вооружения в зону конфликта.

«Западные партнеры Украины нервничают из-за надвигающихся перестановок», — сказано в материале.
Авторы публикации объясняют, что зарубежные союзники Украины волнуются из-за популярности главкома ВСУ. Имеется в виду отношение к Залужному солдат и гражданского населения в целом. Из-за этого обозреватели считают, что население может негативно воспринять отставку военачальника. В материале также обращают внимание, что сейчас Украина нуждается в единстве граждан.

В заключение авторы добавили, что украинский президент Владимир Зеленский дал главкому понять, что его отправят в отставку в любом случае. Решение будет принято, даже если Залужный не захочет уйти на другую должность.

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#украина
#население
#владимир зеленский
#всу
#валерий залужный
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Такер Карлсон пожал плечами на вопрос о планах записать интервью с Путиным
05 февраля 2024, 19:10

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Американский журналист Такер Карлсон, который сейчас находится в Москве, улыбнулся и пожал плечами, отвечая на вопрос о планах записать интервью с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом пишут «Известия».

«Посмотрим», – отметил Карлсон.
Кроме того, он назвал Москву красивым городом признался в любви к российской столице. Карлсон пояснил, что раньше много читал про Россию, но не видел страну лично.

«Я хотел пообщаться с людьми и посмотреть, как тут все устроено. А устроено здесь все очень хорошо», — отметил журналист.
Ранее бизнесмен Илон Маск не поддержал призыв запретить въезд в США Карлсону в случае интервью с Путиным. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#журналист
#интервью
#сша
#россия
#москва
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Маткапитал в Подмосковье за год получили свыше 10 тысяч родителей
05 февраля 2024, 19:06

Фото: пресс-служба Министерства экономики и финансов МО

В 2023 году материнским капиталом в Московской области воспользовались более 10 тысяч родителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики и финансов Московской области. Там рассказали, каких результатов удалось достичь в 2023 году благодаря национальному проекту «Демография».
«За год маткапиталом воспользовались более 10 тысяч родителей. Почти 280 тысяч семей получили ежемесячную денежную выплату на питание беременных и кормящих женщин, а также детей моложе трёх лет. Семьи с новорождённым ребенком получили 2 858 подарочных наборов. Внутри – всё необходимое для первого года жизни ребёнка. Это одежда, средства ухода и гигиены, игрушки и многое другое. Вся продукция сертифицирована для детей», – говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что жительницы Подмосковья могут вместо набора получить денежную выплату в размере 20 тысяч рублей. Если мамы хотят получить набор, его отдают в день выписки.

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#материнский капитал
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#московская область
#подмосковье
#минфин
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