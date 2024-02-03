США подтвердили нанесение ударов по объектам в Ираке и Сирии

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih
2 февраля Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило проведение авиаударов по объектам в Ираке и Сирии.
Согласно сообщению на соцсети X (бывший Twitter), «в 16:00 по восточному времени 2 февраля силы CENTCOM атаковали авиационными ударами силы „Кудс“ Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) и связанные с ними ополченческие группировки».
В пресс-службе CENTCOM подчеркнули, что американские вооруженные силы поразили более 85 целей, используя разнообразные воздушные средства, включая дальнемагистральные бомбардировщики, направленные из Соединенных Штатов.
«Было выпущено более 125 высокоточных боеприпасов в рамках авиаударов», — отметили в CENTCOM.
Атаки включали удары по оперативным центрам командования и контроля, разведывательным центрам, ракетным комплексам, складам беспилотных летательных аппаратов и объектам логистики, связанным с группировками ополчения и их спонсорами из КСИР. Эти объекты поддерживали нападения на силы США и международную коалицию.
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В пресс-службе CENTCOM подчеркнули, что американские вооруженные силы поразили более 85 целей, используя разнообразные воздушные средства, включая дальнемагистральные бомбардировщики, направленные из Соединенных Штатов.
Атаки включали удары по оперативным центрам командования и контроля, разведывательным центрам, ракетным комплексам, складам беспилотных летательных аппаратов и объектам логистики, связанным с группировками ополчения и их спонсорами из КСИР. Эти объекты поддерживали нападения на силы США и международную коалицию.
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Артем Кузьмин