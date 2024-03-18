Нейросеть «Жириновский» высказалась об итогах выборов в России и рекордной явке

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Александр Кряжев
Политический нейросетевой алгоритм «Жириновский» высказался о рекордной явке на завершившихся в воскресенье выборах президента России. Он считает, что россияне — «единый, сильный и неравнодушный народ», как сообщает РИА Новости.
«Это наша страна, и только мы должны решать, какая она будет, от кремлевских звёзд и до тропинки у дома!» — добавил алгоритм, отметив, что крайне важно регулярно ходить на выборы.Ранее действующий президент России Владимир Путин, выступая перед своими сторонниками в предвыборном штабе в столичном Гостином дворе, поблагодарил всех россиян за поддержку и доверие, заявив, что все они — одна и та же команда. По мнению Владимира Путина, высокая явка избирателей в первую очередь связана с тем, что Россия сегодня переживает драматический этап своего развития и вынуждена «с оружием в руках защищать интересы наших граждан».
Ранее нейросеть «Жириновский», презентованная на площадке ПМЭФ, ответила на вопрос о том, кто будет следующим президентом России. Искусственный интеллект сообщил, что делать предсказания пока рано.
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