Путин набирает 87,35% голосов после обработки 96 процентов протоколов

Результат главы РФ Владимира Путина на выборах президента России после обработки 96 процентов всех избирательных протоколов составляет 87, 35% голосов всех россиян, принявших участие в голосовании. Таковы свежие данные ЦИК РФ.
На втором месте идет кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,29% голосов. У представителя «Новых людей» Владислава Даванкова — 3,82%, а у лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонида Слуцкого — 3,16% голосов избирателей.
Как пишет РИА Новости, после обработки всех 100% протоколов Владимир Путин уверенно побеждает в Коми, Туве, Приморье, ЕАО, Псковской, Ярославской, Кемеровской, Иркутской, Томской и Владимирской областях, Республике Алтай, а также Чеченской Республике. В последней президент России набрал 98,99 процентов голосов избирателей.
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