Неизвестные обстреляли машину с тремя детьми в Барнауле

Примерно шестой части россиян пришлось сталкнуться с давлением родных при построения карьеры. Причем у россиян до 35 лет этот показатель выше и составляет почти четверть (24%). Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на результаты опроса сервиса SuperJob.