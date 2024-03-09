Неизвестные обстреляли машину с тремя детьми в Барнауле

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В Барнауле правоохранительные органы проводят проверку информации о стрельбе, совершенной неизвестными лицами из автомобиля на улице, где находились дети. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.
На заднем сиденье автомобиля находились двое детей в возрасте семи и десяти лет, а на другом сидении в детском кресле — годовалый младенец. Пострадавших нет, проверку происшествия и розыском злоумышленников занялась полиция Барнаула.
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