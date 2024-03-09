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Неизвестные обстреляли машину с тремя детьми в Барнауле

В Барнауле неизвестные обстреляли машину, в которой находились дети
09 марта 2024, 09:48
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

В Барнауле правоохранительные органы проводят проверку информации о стрельбе, совершенной неизвестными лицами из автомобиля на улице, где находились дети. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

Инцидент произошел 8 марта на дороге возле жилых домов по улице Взлетной. По словам женщины за рулем автомобиля, она остановилась на светофоре для поворота, когда неизвестный произвел выстрел в боковое стекло машины.

На заднем сиденье автомобиля находились двое детей в возрасте семи и десяти лет, а на другом сидении в детском кресле — годовалый младенец. Пострадавших нет, проверку происшествия и розыском злоумышленников занялась полиция Барнаула.

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Россия открестилась от планов устранить Зеленского
Полянский: Россия не планирует устранять Зеленского
09 марта 2024, 09:58

Фото: Telegram-канал МИД РФ

Россия категорически отрицает любые планы по ликвидации президента Украины Владимира Зеленского, заявил первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.
«Неужели вы действительно верите, что если бы мы на самом деле хотели нанести удар по Зеленскому, нам бы это не удалось?» — обратился российский дипломат к членам Совета Безопасности ООН.
О том, что Россия не преследует цель устранения Зеленского, также подтвердил первый заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

Споры о возможных попытках ликвидации Зеленского возникли после того, как во время его посещения Одессы российская сторона нанесла по городу ракетный удар. По словам самого украинского лидера, это действие со стороны России было проявлением неуважения, поскольку в тот момент рядом с ним находился премьер-министр Греции.

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Стало известно о прописке офицеров СБУ в мариупольском приюте для бомжей
В Мариуполе СБУ для конспирации прописывала офицеров в приюте для бомжей
09 марта 2024, 08:29

Фото: iStock/cyano66

СБУ использовала приют для бездомных в Мариуполе в качестве скрытного места для регистрации своих сотрудников, передает РИА Новости.
По информации из силовых структур, от 2019 до 2020 года более десяти офицеров СБУ от лейтенанта до капитана были зарегистрированы по адресу: Мариуполь, Банный переулок, 5. Этот адрес принадлежал учреждению «Мариупольский городской центр граждан без определенного места жительства».

В июле 2023 года российские хакеры из группировки RaHDit опубликовали личные данные 1,7 тысячи сотрудников СБУ. Они заявили, что обнародовали информацию об офицерах спецслужбы в ответ на теракт на Крымском мосту.

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#сбу
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В Таганроге после массовой атаки БПЛА пострадал сотрудник МЧС
09 марта 2024, 05:30

Фото: iStock/ hxdbzxy

В результате массовой атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в Таганроге сотрудник МЧС получил ранение, написал губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Ранение получил сотрудник МЧС, который участвовал в устранении последствий на земле. Сейчас он госпитализирован, угрозы его жизни нет.

По предварительным данным, погибших в результате атаки БПЛА на город нет.

В ночь на 9 марта средства противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников в Таганроге.

В эту же ночь атаке украинских беспилотников подверглась так же Курская область. Там обломки сбитого дрона упали и повредили крышу поликлиники.

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Синоптики предупредили москвичей о гололедице и похолодании 9 марта
09 марта 2024, 05:15

Фото, iStock/ reflection_art

Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков и гололедица ожидается в Москве в субботу, 9 марта. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Днем температура воздуха установится в диапазоне от –4°С до –2°С. Ночью опустится до –13°С, в центре города — до –9°С. В Московской области днем прогнозируют от –6°С до –1°С, ночью похолодает до –16°С.

Ветер ожидается северо-западный и северный со скоростью 7–12 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.

На днях ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 9 марта атмосферный фронт покинет столичный регион, и в облаках начнут появляться прояснения. Снег прекратится, но температура понизится. Похолодание продолжится, добавил синоптик.

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#похолодание
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В Техасе упал вертолет национальной гвардии США
09 марта 2024, 04:52

Фото: iStock/ vadimrysev

Вертолет национальной гвардии упал в американском штате Техас, недалеко от границы США и Мексики, сообщает телеканал ABС со ссылкой на чиновника Минобороны.
В результате погибли два человека, еще один пострадал. При этом по данным NBC, тяжелые ранения получили четыре человека. Телеканал уточняет, что инцидент произошел в городе Ла-Грулла.

Представитель местных властей подтвердил, что это был «военный вертолет, который по федеральному заданию работал с пограничным патрулем».

Правоохранительные органы штата и федеральные органы власти начали расследование, чтобы выяснить все причины и обстоятельства произошедшего.

Нацгвардия в конце февраля приказала прекратить все полеты на вертолетах из-за нескольких произошедших в последнее время крушений. Однако полеты продолжились, отмечает телеканал.

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Губернатор сообщил о «массовой атаке БПЛА» на Таганрог
09 марта 2024, 03:45

Фото: iStock/ Leonid Eremeychuk

Средства противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников в Таганроге, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.
К данному часу последствия на земле уточняются, добавил он. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. 8 марта 15 БПЛА были сбиты над Волгоградской областью, в ночь на 9 марта был уничтожен беспилотник в небе над Курском. В приграничных регионах России действует повышенный уровень террористической опасности.

В Таганроге такие атаки происходят редко, в последний раз — в июле 2023 года. Тогда сбитая украинская ракета упала в центре города, в результате чего пострадали более 20 человек. В том же месяце БПЛА упал в хуторе Дарагановка близ города, тогда были повреждены частный дом и машина.

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Трамп внес $91,6 млн залога по делу о клевете против писательницы Кэрролл
09 марта 2024, 03:08

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп внес залог в размере $91,6 млн для урегулирования иска по делу о клевете в отношении писательницы Элизабет Джин Кэрроллс. При этом он рассчитывает обжаловать это решение, сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованные документы окружного суда Нью-Йорка.
Согласно содержанию документов, суд получил уведомление о внесении платежа и апелляция на решение, обязавшее Трампа выплатить указанную сумму.

В конце января нью-йоркский суд присяжных вынес вердикт, обязавший политика выплатить Кэрролл $83,3 млн, в том числе $7,3 млн в качестве возмещения морального вреда и репутационного ущерба. Накануне судья отклонил просьбу Трампа отложить срок выплаты по иску.

В мае 2023 года жюри присяжных признало Трампа виновным по гражданскому иску Кэрролл, обвинившей его в домогательстве и клевете.

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#писатель
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Над Курском сбили украинский беспилотник
09 марта 2024, 02:58

Фото: РИА Новости

Система ПВО сбила украинский беспилотник над Курском, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем в Telegram-канале.
Сначала он сообщил о ракетной опасности в регионе и призвал жителей укрыться. Через какое-то время губернатор написал о сбитом ПБЛА в небе над городом. Последствия на земле в настоящее время выясняются.

Старовойт также напомнил жителям о правилах безопасности: не приближаться к обломкам беспилотников и не прикасаться к ним, так как есть риск их взрыва. При обнаружении обломков необходимо сообщить о находке по телефону 112.

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#губернатор
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#бпла
#беспилотник
#пво
#небо
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«Ъ»: 15% россиян принимали карьерные решения под давлением родных
09 марта 2024, 02:24

Фото: РИА Новости/ Сергей Мамонтов

Примерно шестой части россиян пришлось сталкнуться с давлением родных при построения карьеры. Причем у россиян до 35 лет этот показатель выше и составляет почти четверть (24%). Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на результаты опроса сервиса SuperJob.
По мере взросления доля тех, кто вынужден в карьерных решениях ориентироваться на семью, снижается. В возрасте 35–44 лет этот показатель составляет 14%, в возрасте старше 45 лет — 13%.

Интерес к мнению окружающих у российских сотрудников сокращается по мере роста их дохода. Так, среди опрошенных с заработком до 50 тыс. руб. в месяц на давление со стороны родственников пожаловались 20%, среди тех, чей доход от работы составляет от 50 тыс. до 100 тыс. руб., таковых уже 15%, при заработке свыше 100 тыс. руб. доля вынужденных считаться с мнением родственников составила 12%.

При этом в ситуациях, когда родственники пытаются навязать карьерные решения, большинство в итоге поступает по-своему (61%). На поводу у близких идут 8%. 26% — ищут компромисс.

Работодатели же, учитывая влияние семьи на сотрудников, часто готовы работать над их лояльностью через соцпакеты и другие, более сложные, инструменты, показало исследование.

В опросе приняли участие 3 тысячи трудоспособных респондентов из всех округов России.

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