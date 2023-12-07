СК РФ опубликовал видео из класса брянской школы, где произошла стрельба

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Сотрудники Следственного комитета продолжают осматривать класс брянской гимназии, в котором с утра произошла стрельба. Об этом сообщает СК РФ.
На опубликованных ведомством кадрах видно, что парты в кабинете биологии стоят хаотично, на них брошены учебники и тетради, участок пола около окна размыт.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц.
В СК рассказали, что в четверг утром восьмиклассница вошла в класс, где уже сидели её одноклассницы. Она достала помповое ружьё, принадлежащее её отцу, и сделала несколько выстрелов. В результате погибла девочка, с которой у стрелявшей был конфликт из-за их одноклассника – девочки не могли поделить мальчика. Ещё четыре человека получили ранения.
Доставленный на допрос в СК отец девочки рассказал, что хранил оружие в соответствии с требованиями, имел на него документы. При этом добавил, что дочь никогда не рассказывала о каких-либо проблемах в школе.
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Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц.
Доставленный на допрос в СК отец девочки рассказал, что хранил оружие в соответствии с требованиями, имел на него документы. При этом добавил, что дочь никогда не рассказывала о каких-либо проблемах в школе.
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Анастасия Чинкова