В Техасе произошла стрельба

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Церковь в городе Лайквуд в штате Техас сообщила в своем аккаунте в социальной сети Х о стрельбе, произошедшей в их здании.
«Ситуация с активной стрельбой в городе Лайквуд. Правоохранительные органы на месте происшествия», — говорится в сообщении церкви.Другие детали происшествия пока отсутствуют.
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