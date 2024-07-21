Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Неизвестные снесли экскаваторами усадьбу Зеленских в центре Киева

Неизвестные снесли экскаваторами усадьбу Зеленских в центре Киева

21 июля 2024, 08:37
Фото: istockphoto/ANNVIPS

Фото: istockphoto/ANNVIPS

В центре Киева неизвестные снесли экскаваторами историческую усадьбу Зеленских конца XIX века, расположенную в центре Киева. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Киева.


Правоохранители уже начали проверку по факту несанкционированного сноса усадьбы.

Отмечается, что речь идет о постройке, принадлежащей состоятельным мещанам Зеленским. Здание 1911 года является одним из старинных и имеет статус достопримечательности.

Читайте также:

Зеленский намекнул на переговоры с Россией

Зеленскому сообщили мрачные новости с фронта

Зеленский пожаловался на отсутствие обещанных Западом истребителей
#достопримечательности
#зеленский
#переговоры
#киев
В суде подтвердили получение взятки экс-замминистра Ивановым данными ФНС
21 июля 2024, 09:35

Фото: istockphoto/Oksana Kalinina

Следствие предоставило суду данные из налоговой инспекции, подтверждающие причастность бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова к получению взятки. Также в качестве доказательств были представлены госконтракты и договоры на выполнение работ.
Об этом говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. На прошлой неделе Басманный районный суд города Москвы продлил срок содержания под стражей Иванову и соучастнику преступления бизнесмену Сергею Бородину до 23 сентября. По делу также проходит совладелец «Олимпситистроя» Александр Фомин.

Экс-заместитель главы министерства обороны РФ Тимур Иванов курировал в ведомстве работу военно-строительного комплекса. Он обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Следствие вменяет ему получение взяток на сумму около миллиарда рублей. Сам Иванов вину не признаёт.

Читайте также:

Экс-замглавы Минобороны просил суд освободить его из СИЗО как участника боевых действий

Бывший замминистра обороны Иванов отказался от сделки со следствием

В деле бывшего замминистра обороны Иванова могут появиться новые обвиняемые
#суд
#следствие
#новости
#рф
#взятка
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Рособрнадзоре рассказали о результатах пересдачи ЕГЭ
Рособрнадзор: 122 выпускника благодаря пересдаче ЕГЭ стали стобалльниками
21 июля 2024, 09:22

Фото: iStock/fpphotobank

Пересдача единого государственного экзамена позволила 122 выпускникам стать стобалльниками. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Больше всего стобальников из числа тех, кто повторно сдавал экзамен по дисциплине «Информатика». Пересдача также осуществлялась по математике и русскому языку.

Также стало известно, что правом пересдачи ЕГЭ в 2024 году воспользовались более 105 тысяч выпускников.

Большинсту из них удалось значительно улучшить свой результат и увеличить шансы на поступление в вузы.

Читайте также:

Глава Рособрнадзора Музаев предложил реформу школьных экзаменов

Подмосковье заняло второе место в России по результатам ЕГЭ

Для подмосковных трёхсотбалльников ЕГЭ устроили экскурсию в МФТИ
#егэ
#вузы
#информатика
#школа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Премьер-министр РФ Мишустин оценил новый аэровокзальный комплекс в Магадане
21 июля 2024, 07:54

Фото: istockphoto/skyNext

Премьер-министр России ознакомился с ходом строительства нового аэровокзального комплекса, которое идёт в аэропорту Магадана. Его планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года.
По словам главы российского правительства, с «ворот», с воздушной гавани начинается любой крупный город. Он напомнил, что по поручению президента в России к 2030 году будет модернизировано 75 аэропортов, которые должны быть надёжной опорой для людей, которые возвращаются домой, стать ещё удобнее и комфортнее для пассажиров.

Осматривая строительство в аэропорту Магадана, Мишустин положительно оценил механизм государственно-частного партнёрства, который используется в проекте. Похвалил подрядчиков за чётко обозначенные сроки окончания работ. Глава правительства похвалил новый терминал, отметив, что он сделан «с умом» и особенно подчеркнув, что дизайн объекта выполнен российскими специалистами.

Читайте также:

В Саратове по поручению Мишустина воссоздадут высшее артиллерийское командное училище

Мишустин высказался о выполнении новых нацпроектов в условиях западного давления

Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами
#строительство
#город
#дизайн
#мишустин
#аэропорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Приметы на Прокопия-жнеца 21 июля: как не лишиться денег и спастись от болей в спине
День Казанской иконы Божьей Матери или Прокопия-жнеца: обычаи и приметы
21 июля 2024, 00:00

Фото: istockphoto / ilipfoto

Православные верующие чтят 21 июля Казанскую икону Пресвятой Богородицы. В народном календаре праздник называют днем Прокопия-жнеца. О том, какие существуют приметы в этот день и почему нельзя в торжество купаться в открытых водоемах расскажет редакция «Радио 1».

Прокопий-жнец: история праздника


В народном календаре 21 июля называли Прокопий-жнец или Прокопьев день. Название дня связано с началом жатвы. Христиане называют 21 июля днем Божией Матери «Казанской» или Летней Казанской, с которой связано красивое предание.

В 1579 году Казань была охвачена сильными пожарами. В одну из ночей девочке по имени Матрона во сне явилась Божия Матерь, которая велела ей отправиться на место пожара и разыскать там икону с образом святой. Девочка испугалась и рассказала обо всем матери.


Фото: istockphoto / OlyaSolodenko

Женщина обратилась с просьбой разыскать на пепелище икону к священникам. После долгих поисков икона нашлась. Какого было удивление, когда люди увидели, что образ святой не тронут пожаром. Икону принесли в местную церковь. Однажды к ней прикоснулись слепые, которые в тот же час обрели зрение.

С тех пор от иконы Божией Матери «Казанская» было совершено множество чудес. Были сделаны списки с иконы, от которых также происходили чудеса.

Что можно делать 21 июля 2024


С 21 июля предки начали собирать урожай. В день Прокопия-жнеца принято было ставить первые девять снопов убранной ржи. Считается, что если заткнуть колосья ржи за пояс, то не будет болеть спина. С Прокопьева дня приступали к севу озимых культур. Это надо успеть сделать до второго августа.

Хорошей приметой считается признаться в любви в Летнюю Казанскую.

Что нельзя делать 21 июля 2024


Фото: istockphoto /lightphoto

  • Стирать в открытых водоемах или купаться в них строго запрещено в этот день. Считалось, что так можно утонуть или подцепить сильную хворь.
  • Не принято начинать, согласно приметам, новые дела и отправляться в дальнюю дорогу.
  • Матерям стоит быть терпимее к своим детям в Летнюю Казанскую, не повышать голос на них, не ругать, не наказывать.
  • 21 июля следует очень почтительно и трепетно относиться к березе. Нельзя ломать ветки, рвать листья, рубить стволы, выкидывать мусор или выливать нечистоты около дерева. Тот, кто решится на подобное поведение, будет обречен на финансовый крах.

Приметы погоды на 21 июля 2024


  • Считается, какая погода в Прокопьев день, таким будет и 2 августа.
  • Если пчёлы жалят, то установятся жаркие дни.
  • Если воробьи дерутся в Летнюю Казанскую, то ближайшие дни будут солнечными и ясными.

Читайте также:

Авдотья Сеногнойка 20 июля: Что нужно сделать, чтобы привлечь удачу и здоровье

Народные приметы в Сысоев день 19 июля: как узнать об измене по кусту смородины

Народные приметы в Афанасьев день 18 июля: что нужно делать, чтобы водились деньги
#история
#церковь
#погода
#урожай
#женщина
#икона
#девочка
#люди
#казань
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глобальный сбой работы Microsoft повлиял на 8,5 миллиона компьютеров
20 июля 2024, 23:31

Фото: iStock/Sashkinw

Глобальный сбой работы программ Microsoft 19 июля коснулся 8 6 миллиона устройств, заявили представители компании.
Отмечается, он произошел в связи с обновлением антивирусной программы CrowdStrike. В Microsoft добавили, что сбой повлиял на менее 1 процента компьютеров с операционной системой Windows.

«Хотя этот процент был небольшим, широкие экономические и социальные последствия отражают использование CrowdStrike предприятиями, обслуживающими множество критически важных служб», – подчеркивается в сообщении компании.

Ранее стало известно, что работа операционной системы Windows испытала глобальный сбой, который повлиял на работу нескольких отраслей, в том числе на такие секторы, как банкинг, авиаперевозки и СМИ.

Читайте также:

Тысячи банкоматов JPMorgan Chase вышли из строя из-за сбоя Microsoft

Киберэксперт Кислицин успокоил россиян по поводу глобального компьютерного сбоя

В Минцифры РФ высказались о ситуации со сбоем у Microsoft
#сбой
#банки
#сми
#компьютер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На фестивале Достоевского в Зарайске показали спектакль-концерт «Бедные люди»
20 июля 2024, 21:57

Фото: медиасток.ру

На фестивале Достоевского в подмосковном Зарайске был показан спектакль-концерт «Бедные люди». Его представили народный артист РФ, руководитель Театра Наций Евгений Миронов и народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет.
Это не обычный фестиваль искусств. Он предлагает взглянуть на жизнь и произведения великого русского писателя в новом ракурсе, что подчеркивает и его название: «Достоевский. Фестиваль-путешествие в Зарайск». Гости смогут не только погрузиться в творчество Федора Михайловича, но и побывать в местах, где прошло его детство, где, по его словам, он, действительно, был счастлив.

Фестиваль соединил в себе театр, музыку, современное искусство, литературу, дизайн, гастрономию. Творчество Достоевского представлено с разных сторон, демонстрируя его сегодняшнюю актуальность. Такой фестиваль проходит в Подмосковье впервые. министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов выразил надежду, что фестиваль-путешествие «Достоевский» станет еще масштабнее; станет таким местом, куда каждый год будут стремиться люди — посмотреть спектакли, послушать музыку, погулять по городу и почувствовать атмосферу Зарайска».

В программе «Достоевский. Фестиваль-путешествие в Зарайск» шесть театральных премьер, в числе которых спектакль Театра Наций по «Бедным людям», первому произведению писателя, после которого он стал знаменитым. Художественный руководитель театра Евгений Миронов рассказал, что он, видимо, всю жизнь ждал этого приглашения на фестиваль. Он пояснил, что в его жизни многое связано с Достоевским, он часто воплощал на сцене и экране его героев.

Гала-премьера фестиваля спектакль-концерт «Бедные люди» с триумфом прошел на главной сцене. Это постановка Мурата Абулкатинова с участием Евгения Миронова и Юлии Хлыниной. В новой интерпретации главный герой открывает в себе писателя благодаря чистой влюбленности и эпистолярному опыту. Спектакль-концерт прошел в сопровождении камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета.

Маэстро рассказал, что это не первая их совместная работа с Евгением Мироновым. Когда актёр и режиссёр предложил Башмету принять участие в постановке, он долго думал, какая музыка могла бы сопровождать гениальный текст великого писателя, и решил, что ничего не придумать лучше Чайковского. Таким образом, в спектакле «Бедные люди» как бы встречаются на сцене сразу два гения, заключил Юрий Башмет.

Фестиваль завершится в воскресенье. Подробная программа и информация, как туда удобнее добраться – на сайте.

Читайте также:

«Когда мы говорим о Зарайске, мы говорим о Достоевском»: фото и видео с фестиваля-путешествия в Подмосковье

«Здесь видно небо»: участники фестиваля «Достоевский» впечатлились Зарайском

На фестивале «Достоевский» в Зарайске развернут тематическую ярмарку
#подмосковье
#юрий башмет
#фестиваль
#зарайск
#спектакль
#министр
#театр
#режиссёр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Илон Маск призвал США в ближайшее время отправить астронавтов на Марс
20 июля 2024, 20:47

Фото: istockphoto/Cobalt88

Соединённым Штатам уже пора достичь новых высот, отправив экспедицию своих астронавтов на Марс. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.
Таким образом он прокомментировал пост НАСА в социальной сети X (бывший Twitter), посвящённый 55-летию посадки на Луну пилотируемого модуля космического корабля «Аполлон-11» с двумя американскими астронавтами. По мнению эксцентричного владельца компаний SpaceX и Tesla, сейчас пришло время идти дальше и покорять новые высоты. Поэтому США следует отправить астронавтов на Марс и строить там новую цивилизацию.

Ранее Маск заявил, что планирует осуществить полёт беспилотного космического корабля Starship уже в ближайшие четыре года. По его словам, первому городу, основанному на Красной планете, он бы дал название «Бар».

Читайте также:

Маск призвал установить предельный возраст для кандидатов в президенты США

Маск жестко обратился к Шольцу по поводу Трампа

Илон Маск ответил на обвинения Джо Байдена о покупке выборов
#сша
#марс
#пост
#twitter
#бар
#маск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Когда мы говорим о Зарайске, мы говорим о Достоевском»: фото и видео с фестиваля-путешествия в Подмосковье
20 июля 2024, 18:46

Фото: Радио 1

В подмосковном Зарайске проходит фестиваль-путешествие «Достоевский», посвященный российскому писателю. Мероприятие посетила корреспондент «Радио 1» Анастасия Бондарева, которая рассказала о самых ярких программах фестиваля, его участниках и поделилась атмосферными кадрами с места событий.
В мероприятии приняли участие руководители проекта «Великанцы» Михаил Васильев и Анна Викторова из Санкт-Петербурга.


Фото: Радио 1

«Проект «Великанцы» — это великие русские писатели. У нас есть разные русские персонажи», — рассказала Викторова.



Видео: Радио 1

На фестивале также работает киностудия «Картония», где каждый желающий может окунуться в мир киноиндустрии.


Фото: Радио 1

«У нас здесь киностудия «Картония» — это государство, которое существует без своей территории, без ископаемых ресурсов. В качестве своей энергии она использует творчество. Сегодня у нас работает киностудия, на которой любой желающий может сняться в фильме, создать собственный сценарий, реквизит, обучиться каскадерским трюкам и принять участие в съемках. Каждый придумывает себе сценарий сам», — рассказал Сергей Хорольский.


Фото: Радио 1


Корреспондент пообщалась с гостями фестиваля и узнала, что посетителям понравилось больше всего.

«Нас собралась целая группа. Мы поучаствовали в различных мероприятиях. Нам все понравилось. Там мастер-классы были, спектакли, продаются сувениры, вкусная выпечка», — поделилась впечатлениями жительница Зарайска Любовь Киселева.


Фото: Радио 1


Один из ведущих мастер-классов Арсений Поляков рассказал, что он проводит занятия по росписи домиков, плетению браслетов и вышиванию игрушек. В них могут принять участие как взрослые, так и дети.

Представительница студии текстиля Ольга Лященко рассказала, что она занимается изучением традиционных русских узоров и орнаментов. На фестивале представлены ручные светильники, сумки оригами, вышивки, маленькие пакетики для декора и многое другое.
Видео: Радио 1


О том, как проходит первый день мероприятия рассказала генеральный продюсер фестиваля-путешествия Дарья Женихова.

«Очень трепетно и радостно видеть большое количество детей, подростков, людей пожилого возраста, большие семьи, которые ранним утром, еще до открытия фестиваля, пришли на главную площадь. Они радостно ходят, все слушают. Мы смогли отвлечь молодых людей от гаджетов и телевизоров. На улицах люди подходят и говорят спасибо за то, что состоялся этот фестиваль , за то, что в город приехали все эти театры, музыка и искусство», — рассказала Женихова.

Особую энергию Зарайска отметила также актриса Юлия Хлынина.

Фото: Радио 1

«Хотелось бы сказать про замечательную энергию места и то, что мы это делаем под открытым небом. Это очень чувствуется», — поделилась артистка.

Художественный руководитель мероприятия, народный артист России Евгений Миронов поделился впечатлениями о Зарайске и рассказал об идее проведения фестиваля.

«У меня ощущение дрожи и экстаза, как-то все сошлось в Зарайске: и любимый автор, и мои любимые коллеги, место потрясающее, храм, кремль, город Зарайск. Этот фестиваль решили проводить под знаком счастливого Достоевского, каким его не привык видеть читатель», — рассказал Миронов.


Фото: Радио 1
Он также сообщил о поддержке проекта губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.

«Идея провести фестиваль пришла от правительства Московской области, Министерства культуры. Подобный фестиваль проводится впервые в нашей стране. Для меня это большая ответственность. Мы постарались включить в фестиваль все форматы и жанры. Вы знаете, дальше возникает потрясающая программа, которую разработало правительство при поддержке губернатора Московской Области Андрея Воробьёва – программа развития Зарайска. Фестиваль может стать прекрасным началом и помощником в этой программе», — заключил артист.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов также высказался о первом дне мероприятия.


Фото: Радио 1

«Когда мы говорим о Зарайске, мы говорим о Достоевском. Чуть больше года назад я приехал, мы смотрели площадки. У нас есть Чехов, у нас только завершился огромный фестиваль блинов, который стал трендом Подмосковья. Хотелось бы, чтобы и фестиваль «Достоевский» стал таким же популярным», — заявил Кузнецов.

Читайте также:

На фестивале «Достоевский» в Зарайске развернут тематическую ярмарку

В Орехово-Зуеве 21 июля проведут фестиваль йоги

В Дмитровском кремле проведут гастрономический фестиваль чайных традиций
#фестиваль
#музыка
#искусство
#зарайск
#чехов
#правительство
#проект
#кремль
#видео
#творчество
#семьи
#мероприятия
#министр
#актриса
#путешествия
#сценарий
#государство
#артист
#мир
#люди
#продюсер
#андрей воробьёв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Здесь видно небо»: участники фестиваля «Достоевский» впечатлились Зарайском
В Зарайске проходит фестиваль «Достоевский»: участники, программа
20 июля 2024, 16:00

Фото: Радио 1

В Зарайске 20 и 21 июля проходит фестиваль-путешествие «Достоевский», посвященный писателю. Корреспондент «Радио 1» Анастасия Бондарева познакомилась с участниками мероприятия, которые рассказали о своих программах и поделились впечатлениями от культурного города Подмосковья.
Руководители проекта «Великанцы» Михаил Васильев и Анна Викторова рассказали, что приехали на фестиваль из Санкт-Петербурга.

«Проект «Великанцы» — это великие русские писатели. У нас есть разные великие русские персонажи. В Зарайске нам очень понравилось. Нравится, что город сохранился, что есть дома, небо видно, у нас в Санкт-Петербурге его не видно, у нас высокие дома», — поделилась впечатлениями Викторова.

На фестивале также работает киностудия «Картония», где каждый желающий может окунуться в мир киноиндустрии.


Фото: Радио 1


«У нас здесь киностудия «Картония» — это государство, которое существует без своей территории, без ископаемых ресурсов. В качестве своей энергии она использует творчество. Сегодня у нас работает киностудия, на которой любой желающий может сняться в фильме, создать собственный сценарий, реквизит, обучиться каскадерским трюкам и принять участие в съемках. Каждый придумывает себе сценарий сам. Все начинается в административно-управленческом отделе, где участники регистрируются, далее они идут в художественную мастерскую, делают грим, реквизит, декорации, затем они отправляются в сценарный отдел, где сочиняют историю. Потом они приходят на актерские пробы, где уже учатся существовать в кадре и воплощают собственный сценарий», — поделился подробностями Сергей Хорольский.

Он добавил, что в финале участники отправятся в съемочный павильон, где идут настоящие съемки. Самые лучшие фильмы размещаются в группе киностудии «ВКонтакте».

Читайте также:

На фестивале «Достоевский» в Зарайске развернут тематическую ярмарку

В Орехово-Зуеве 21 июля проведут фестиваль йоги

В Дмитровском кремле проведут гастрономический фестиваль чайных традиций
#фестиваль
#проект
#творчество
#город
#небо
#сценарий
#съёмки
#государство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф