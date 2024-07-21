Неизвестные снесли экскаваторами усадьбу Зеленских в центре Киева

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В центре Киева неизвестные снесли экскаваторами историческую усадьбу Зеленских конца XIX века, расположенную в центре Киева. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Киева.
Правоохранители уже начали проверку по факту несанкционированного сноса усадьбы.
Отмечается, что речь идет о постройке, принадлежащей состоятельным мещанам Зеленским. Здание 1911 года является одним из старинных и имеет статус достопримечательности.
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